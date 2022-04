Oui il faut faire barrage à l’extrême droite, à Macron !

Qu'est un régime d'extrême droite ?

Un régime présidentiel autoritaire et autocratique

sans séparation effective des pouvoirs législatif, juridictionnel, et éxécutif

(Parlement impuissant, parquet au ordre, conseil d'état et constitutionnel servils et corrompus )

Un régime européiste fédéraliste anti-indépendance nationale, donc anti-républicain subordonné à une technocratie bruxelloise étrangère non élue

Un régime sans contre pouvoirs, avec une presse propagandiste subventionnées sous contrôle d'état et des syndicats complaisant non représentatifs mis au pas

Un régime de corruption généralisée (Alstom, McKinsey, médico-pharmaceutique...)

au service d'oligarchies et du capital trans-nationnal (Pfeizer, GAFAM) relayé par des cercles d'affaires occultes (Loges, Davos, Biderberg, etc...)

Un régime belliqueux au service de l'impérialisme néoconservateur US (OTAN, Syrie, Ukraine...)

Un régime policier répressif violent (gilets jaunes, soignants) et terroriste en sous-main (Syrie, islamisme)

Un régime de surveillance et de traçage intime de vie privée (QR-Code et reco faciale)

Un régime ségrégationniste (pass vaxxinal) et de restriction pénale des libertés civiles

Une politique anti-sociale de déconstruction des acquis sociaux et d'éclatement-privatisation des services publics (EDF-nucléaire, SNCF, Hôpital)

Une politique anti-industrielle contre l'entreprise et l'emploi national (braderie d'Alstom, étouffement des PME, TPE)

Une politique éducative de dés-instruction publique et d'embrigadement idéologique des jeunes (woke, genre)

Le Macronisme c'est donc un hyper-dirigisme néo-fasciste mafieux aussi anti-libéral qu'anti-social et anti-national. Résultat : chômage, inflation, récession, déséquipement, pauvreté, mal-logement, maladies, violence et insécurité civile déjà accrue.

Question : Marine Le Pen peut-elle faire pire ? La réponse est évidement non ! Avec quels appuis le ferait-elle ? Pas de majorité parlementaire, pas d'équipe gouvernementale, pas de soutien bancaire et capitalistique, pas d'organe de propagande médiatique de masse.

A quoi peut-elle servir ? De levier transitoire pour dégager le néo-fasciste Macron et préparer une représentation nationale pluraliste et proportionnelle, des nouveaux outils référendaires (RIC) en vue d'une nouvelle constituante et de mesures d'urgences dans l'esprit du CNR.

A qui peut-elle servir ? À ce qui reste de forces populaires militantes de la vraie gauche sociale et de la vraie droite nationale souverainiste pour imposer un nouveau programme d'union. Un tel projet suppose un réseau national de comités citoyens locaux de surveillance des pouvoirs publics et des élus. Donc une mobilisation citoyenne générale.

Qui est opposé à ce projet ? Outre Macron évidement, toute la gauche politicienne carriériste ! Qui prospère sous le régime totalitaire en place en lui servant d'écran et d'opium des peuples ! Donc Mélenchon, grand fauxcialiste marketeur public, grand metteur en scène d'une fausse opposition contrôlée. Et Jadot EELV, emballage vert du néofascisme européiste importé d'Allemagne dans le cadre d'un vieux projet archéo-hitlerien (de Cohn-Bendit à Von der Leyen).

Que risque-t-on a défaut ? Outre la mise à sac du pays et une crise économiques sans précédent historique ni retour, rien de moins qu'une guerre est-ouest aggravée par l'occident, avec une Russie acculée au nucléaire dont l'Europe de l'UE et la France sous Macron seront les premières cibles.

Tout çà pour çà ?