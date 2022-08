Oui... la Terre est plate !

Oui, je sais, rien que le titre de cet article va faire se dresser les tifs de ceux qui s'accrochent comme des moules énervées à leur rocher glissant du 1er degré, mais... on est pas là pour endormir les gueux, on essaie, comme on peut, de faire penser le monde autrement qu'en mode binaire. Or donc, je m'en viens vous dire pourquoi j'affirme qu'on vit bel et bien sur un monde "plat"... z'avez pigé... j'ai mis des guillemets et voici pourquoi...

Pour les plus valeureux de ce site colonisé par des commentateurs passionnés, certainement des retraités pour la plupart (sinon, ils passeraient pas autant de temps à s'empailler pour juste le plaisir de la contradiction...), je soumets la lecture d'un article assez passionnant - de mon point de vue, s'entend - d'un de mes auteurs préférés : Paul VIRILIO (le lien est en fin de ce rédactionnel).

Urbaniste, essayiste (1932-2018), VIRILIO était avant tout un esprit fasciné par les effets de la modernité et plus particulièrement de ceux générés par l'accélération de la vitesse à tous les niveaux. La cause principale, vous l'aurez compris, étant l'avénement planétaire d'internet et des systèmes de transfert des flux qui n'a cessé de nous être vendu comme étant toujours plus rapides.

NB : un petit rappel en passant à propos de la vitesse du flux internet. Ce n'est pas l'installation de la fibre qui augmente la vitesse du flux vers votre ordinateur mais le système interne de votre ordi. Si ce dernier est trop ancien, vous pourrez mettre toutes les fibres que vous voulez, vous n'accéderez pas plus vite à vos sites préférés.

De facto, les utilisateurs (surfeurs sur océan virtuel en 0-1) ne supportent plus d'attendre plus d'une seconde l'accès à un site. C'est dire si l'impatience est devenu le toc des masses reformatées à l'impériosité comportementale ! Ce sont les enfants qui n'ont pas de patience, c'est dire également si les masses ont progressivement été infantilisées à dessein. J'dis ça, j'dis rien...

Dans son article, VIRILIO rappelle la réfléxion d'Ernst Jünger :

"En fait, plus les distances de temps s’abolissent et plus l’image de l’espace se dilate : « On dirait qu’une explosion a eu lieu sur toute la planète. Le moindre recoin se trouve tiré de l’ombre par une lumière crue », écrivait Ernst Jünger, à propos de cette illumination qui éclaire la réalité du monde."

C'est cette "lumière crue", intégrale, qui a rendu en quelque sorte le monde plat. Espérant mettre en lumière, percer à jour, la complexité agaçante d'un phénomène vivant qui leur échappe sans cesse, les scientifiques-chercheurs (rarement trouveurs) de notre chaotique époque ont trouvé la solution : éclairer plein pot la totalité du monde par la notion de "transparence" chère aux pseudos responsables politiques qui, par ailleurs, ne s'appliquent évidemment jamais cette vertu d'un "nouveau monde" qui avorte sous nos yeux effarés.

Transparence, vitesse, immédiateté, surveillance, contrôle, traçage, glocal (contraction syllabique censée hydrider le proche et le lointain comme on tente désespérément d'hybrider les genres). Un avenir d'escargot (hermaphrodyte) injecté aux "speeds" ! Super l'avenir du monde aplati, n's'pas ?

Plus aucun moyen de se planquer quelque part, plus un seul repli dans le tissu virtuel de doublon numérique d'un monde patiemment tricoté par des esprits perturbés dont l'obsession de la maîtrise totale passe évidemment par celle des masses devenues trop nombreuses pour ne pas les inquiéter dans leurs petites et grosses affaires mafieuses.

Trouver un arrondi quelque part relève tout autant du fantasme. Les images du monde terrestre tout comme celles du cosmos dans notre minuscucle banlieue du système solaire (qui n'est qu'un pet de mouche en regard du reste de l'infini sidéral) sont irrémédiablement plates. Juxtaposées 24h sur 24, pixelisées en dépit de la nano dimension du pixel, le torrent d'images compresse et aplatit le monde à tel point que nous ne n'avons plus d'horizon. Il n'est plus, lui aussi, qu'une supposition, un espoir évanescent, une ligne de fuite qui empêche de fuir. L'on comprend mieux le fantasme de Jacquot (L'Attila des plateaux télé) qui vendit le nomadisme d'aéroport et de gare comme une impression de voyageur représentant de lui-même. On ne part plus découvrir le monde, il est à notre table de petit déjeuner dans les écrans omniprésents de nos vies rétrécies façon Lilliputien.

VIRILIO évoquait dans presque tous ses ouvrages, la notion de crash forcément inévitable à terme lorsqu'on augmente la vitesse. Le crash s'est-il produit lors de l'opportun covidisme ? C'est probable... car on assiste bien à un émiettement (voulu ?) du monde rétréci, plat, lissé par un délire de surveillance et de contrôle comme vraisemblablement il n'y en a jamais eu auparavant. Avant lui, le 11/9 avait commencé le boulot... on commença à pulvériser ceux qui refusaient l'alignement et préféraient la distance. Mauvaise pioche, ils furent "renvoyés à l'âge de pierre". Merci Mme M. Allbright qui ne repose certainement pas en paix... "Vous serez tous aplatis, votre monde n'existe plus, nous en avons créé un "nouveau" radotent les propriétaires des éclairages mondialistes. Notre manager s'appelle Schwab et nos petites mains s'appellent Macron, Biden, Scholtz, Trudeau, Sanchez, Mattarella....

Pas besoin donc de "platistes" pour réaliser qu'on vit bien dans un monde aplati sous cloche... la cloche étant le réseau internet qui fait office de matrice (encore elle !), un monde parallèle dans lequel la poignée de "nouveaux maîtres du monde plat" entendent bien nous engeôler lorsque nous ne serons plus que quelques millions d'utilitaires tatoués à l'encre magnétique...

Paul VIRILIO explique bien mieux que moi ce phénomène. Je laisse les plus assidus et travailleurs lire son article.

En attendant, perso, je m'en vais me... replier dans un recoin de ma campagne où j'ai, ô miracle, débusqué des toutes petites zones blanches où aucun ustensil à aplatir ne passe...

Djam qui n'est pas "mhila" (ça c'est pour le Con-férençovore obséssionnel ;-))