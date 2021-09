Oui - Oui : héros malgré lui

La tâche est immense, et nos héros sont tous morts. Notre seul espoir, chercher dans l’imaginaire collectif un héros capable de relever le niveau.

Puisque Dieu a décroché son téléphone et que le temps presse (Arthur Koestler), et puisque le réel ne propose pas de héros à la mesure du défi qui nous est imposé, cherchons dans l’imaginaire si quelqu’un pourrait faire l’affaire. Pour information, la feuille de route est recto – verso : défi climatique, défi économique, défi sanitaire, défi sécuritaire, défi des minorités, défi des inégalités, déficit budgétaire, déficit de confiance, déficit d’autorité... Nul doute que le pekin du coin ne fera pas l’affaire. Il nous faut au moins un héros. Or si l’imaginaire est ce qu’il dit qu’il est, il est certainement capable de nous déloger un héros errant en mal de miracles à accomplir. Passons au crible les candidats.

Les récusés d’office :

tous les héros à capes et / ou pantalons moulants ; pas crédibles : Superman, Zorro…

tous les héros qui meurent la fin ; c’est ballot : Antigone, Walter White…

tous les héros qui chantent ; peut faire bailler : la reine des neiges, Parsifal…

tous les héros qui se vengent ; trop enragés : Edmond Dantès, Luke Skywalker…

tous les héros qui ont un pouvoir ; on y croit plus : Harry Potter, The Intoxicator

tous les héros mythologiques ; trop mythos : Ulysse, Hercule…

tous les super – héros ; voir plus haut les héros à capes / et ou pantalon moulants…

tous les anti-héros ; trop humains : l’homme sans qualités, Gaston Lagaffe,…

Les recalés, mais à ça du bol de sangria !

Miss Marple : ne résout que les meurtres.

Fantômette : ne travaille que la nuit.

Tyrion Lannister : trop fourbe.

Jack Sparrow : idem.

Le père Ubu : pas sûr que ce soit un héros en fait.

Godot : pas sûr qu’il arrive un jour.

Tintin : inutile sans Milou.

Shinji Ikari : ado.

Parachutec : non, il a vraiment existé.

Aragorn : parle avec des elfes.

Rambo : trop musclé ou / et trop débile.

James bond : trop anglais.

Scoubidou : c’est un chien.

…

Il faut nous faire une raison. Même au pays des songes les héros imaginaires à tout faire ne se bousculent pas. Et pour cause, difficile de cocher toutes les bonnes cases du projet. C’est alors que l’on se met à chercher dans la liste des héros de seconde zone, qui ne font pas rêver mais qui peuvent toujours servir. Et parfois le miracle se produit. Le hasard a souvent de bonnes intuitions, comme dirait l’autre. On finit par tomber sur un héros contre toute attentes : Oui – Oui !… oui, oui.

Oui – Oui héros bidon ?

On rit jaune. Oui – Oui serait le héros qu’il nous faut ? Vraiment ? On ne peut pas dire que l’évidence paralyse la démonstration. Et pourtant, quelque chose aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. En effet, Oui - Oui occupe ses journées à faire le taxi et livrer des colis, ca ne vous dit rien ? Oui - Oui travaille peut être pour Amazon et Uber ! Oui – Oui marque un point. Il est le seul héros à avoir anticipé l’époque.

OK, mais ca reste un peu léger. D’abord, Oui – Oui n’impressionne personne. On doute un peu de sa capacité à ruiner les projets d’un mauvais génie. Il faut le dire, Oui – Oui a un côté Lou Ravi, un peu simplet, voire débile. Mais bon, sur ce terrain là on est pas mal non plus, semble-t-il. Oui – Oui n’a aucun pouvoir magique ? Tant mieux ! En effet, on a déjà donné : la monnaie qui pousse à volonté, la dette qu’on ne rembourse jamais, stop. Oui – Oui ne ressemble à rien ? Il y a ce bonnet bleu surmonté d’un grelot, ce foulard jaune à poids rouge, insupportable. Mais au moins Oui – Oui ne se dissimule pas derrière quelque ornement ou logorrhée, il n’est pas le geai qui se pare des plumes du paon (Régis Debray). Oui - Oui est un pantin de bois ? Nous sommes des pantins de chair. Voilà pour les réserves éventuelles que nous aurions pu adresser au choix de Oui – Oui notre sauveur.

Passons aux atouts du pantin. Oui – Oui n’en fait pas trop. Il n’a pas le melon. Oui - Oui n’est pas un héros travaillé par quelque ressentiment ou idéologie. Oui - Oui est marqué par le sceau de la seule bienveillance, qualité nécessaire et suffisante pour faire le job. Oui – Oui n’est pas un intellectuel, et c’est un atout. En effet, il ne semble pas que notre époque brille par ses fulgurances. Bernanos nous avait prévenu : « l’intellectuel est si souvent un imbécile, que l’on devrait toujours le tenir pour tel, jusqu’à ce qu’il nous ait prouvé le contraire ». Oui – Oui n’est qu’un héros de la cité, juste au service du bien commun. Et surtout, il est resté un enfant, naïf et nature, qui dit oui lorsqu’il pense oui.

Et ne croyons pas que le monde de Oui – Oui est une plaisanterie. Lui aussi a fort à affaire, avec Sournois et Finaud les méchants lutins. Oui – Oui ne sait pas grand-chose peut être, mais cela il le sait. Ce qui lui donne un avantage considérable par rapport à celui qui dit savoir mais ne sait pas, ou celui qui ne sait pas qu’il ne sait pas. Oui – Oui accepte de s’appuyer sur Potiron le nain savant pour avoir un avis éclairé sur une question technique. Oui – Oui n’est pas aigri, n’éprouve pas de ressentiment particulier envers qui que ce soit, il discute avec tout le monde, de Nestor Bouboule la peluche à Jumbo l’éléphant : il faut dire que wokisme et cancel culture n’ont pas encore mis les pieds à Miniville. Oui – Oui ne juge pas Monsieur Culbuto, le gourmand qui bégaye, ni Mademoiselle Chatounette la chatte au mauvais caractère. Enfin, Oui - Oui ne joue pas de mauvais tour à Monsieur le gendarme, même si l’envie ne lui manque pas.

Ouais - Ouais

Pour conclure, reconnaissons néanmoins que Oui – Oui est peut être un peu trop lisse pour notre affaire. Pas sûr qu’il continue à opiner du chef à longueur journée après avoir croiser quelques-uns de nos semblables. Il faudrait qu’il se dévergonde un peu. Plutôt que Oui – Oui on imaginerait alors Ouais – Ouais, une version plus pêchue, mieux taillée pour la tâche.