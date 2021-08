Ouverture d’une enquête sur les fondations philanthropiques !

C'est celui qui paye, qui commande ! Lorsque des fondations privées déploient des milliards de dollars dans le financement du domaine de la Santé ou de l'Agro-chimie, il serait bienvenu qu'une structure internationale (judiciaire) procède à une enquête approfondie pour déterminer si, oui ou non, il existe des conflits d'intérêts, et corrige les points illégaux s'il en apparaît.

Pourquoi l'ouverture d'une enquête ?

En vertu de la maxime « C'est celui qui paye qui commande » mise en parallèle avec le fait que des milliards de dollars ont été déversés par des fondations privées, il est indispensable – pour la clarté de la Démocratie – de savoir s'il y a eu (ou pas) des conflits d'intérêts entre les financeurs et ceux qui ont reçu cet argent. Et y porter remède le cas échéant.

Actuellement, des fondations privées ainsi que des milliardaires connus disposant de moyens gigantesques ont mis toutes leurs forces dans le domaine de la Santé et de l'Agrochimie (la fondation Gates, par exemple, travaille dans les deux). Ils doivent donc être irréprochables.

Les structures d'autorité : OMS, médias, etc.

Il apparaît normal qu'avant d'accepter de tels fonds les structures d'autorité (OMS, médias, facultés de médecine, laboratoires de recherche, etc.) devraient au préalable effectuer une enquête minutieuse sur les donateurs. Parce qu'accepter des fonds d'une telle ampleur revient (qu'on le veuille ou non) à être moralement débiteur du donateur. Et si un conflit d'intérêts semble apparaître, la structure d'autorité devrait refuser ces dons (qui se chiffrent en dizaine ou centaine de millions, voire plus).

Une telle enquête a-t-elle été effectuée depuis la création des fondations milliardaires ? Je n'en ai vu aucune trace, nulle part. Alors, il est temps de faire le travail qui n'a pas été accompli autrefois.

Une enquête couvrant quelle période ?

Depuis le début du XX° siècle (puisque c'est à cette période que les fondations milliardaires ont exercé une réelle influence) jusqu'à nos jours.

Pourquoi si loin en avant ?

Parce que ce que notre présent n'a pas surgi du néant. Il est le résultat de tout ce que nous avons fait (de bien ou de mal) dans le passé. Donc si les fondations ont accompli des actions en bien comme en mal, le public doit le savoir. Soit il les félicitera, soit il les traduira devant le tribunal de l'Histoire (pour les faits prescrits).

Une enquête menée par qui ?

Une enquête judiciaire de préférence. Toutefois, si cela n'est pas possible, création d'une structure d'enquête internationale par des citoyens secondée par des avocats.

Pourquoi une enquête judiciaire de préférence ?

Je ne connais pas les arcanes et toute la subtilité et les innombrables articles de loi. Mais, à propos d'un point particulier de la santé, je sais trois choses

a- La Fondation Gates a été le longtemps deuxième financeur de l'OMS.

b- La Fondattion Gates a investi (sous une forme ou une autre) dans de nombreuses sociétés du domaine de la Santé.

c- Les recommandations de l'OMS sont quasiment suivies à la lettre dans la plupart des pays.

Ces trois faits réunis exigent que le citoyen doit être certain qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts d'une sorte ou d'une autre, car les recommandations de l'OMS ont un impact inouï sur la vie de chaque personne (voir le confinement, par exemple). La situation doit être claire : y a-t-il, oui ou non, un conflit d'intérêts ?

Chaque citoyen, par le biais d'un avocat, est donc en droit de saisir la justice et de demander une enquête approfondie à ce sujet . (Ceci pas seulement en France, mais dans tous les pays qui suivent les recommandations de l'OMS)

Note. Les citoyens peuvent seconder la justice en créant une structure internationale pour rassembler les milliers d'informations, les vérifier, les classer et les publier sur un site accessible à tous.

Une enquête sur toutes les fondations philanthropiques.

Voici donc ma vision des choses.

1- Ouverture d'une enquête judiciaire approfondie sur tous les acteurs (personnes privées -milliardaires- ou fondations) qui ont offert des financements dans le domaine de la Santé et de l'Agrochimie (y compris les semenciers).

Ceci depuis le début du XX° siècle jusqu'à nos jours.

Tous les mouvements financiers, tous les financements (qui a donné et qui a reçu), tous les bénéfices directs et indirects, tous les lobbyings, etc.

Les acteurs à propos desquels j'ouvrirais en premier lieu enquête sont les suivants : La Fondation Bill et Melinda Gate, la Fondation Rockefeller, Waren Buffet, la Fondation Clinton, la Fondation Ford, La Fondation Turner, la Fondation David et Lucile Pacard, la Fondation Mac Arthur.

2- Sanctionner les actes illégaux, conformément à la loi, si l'enquête en découvre.

3- Accorder une réduction de peine (ou une amnistie) à toute personne qui, ayant commis une action illégale dans le domaine de la Santé ou de l'Agrochimie (y compris les semenciers) viendrait de son propre chef en faire la déclaration dans un commissariat, ou auprès d'un juge ou toute autorité qualifiée pour enregistrer son témoignage.

L'objectif de cette action de grande envergure.

Remettre le domaine de la Santé et de l'Agrochimie sous le contrôle de la loi et des citoyens !