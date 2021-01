Ouvrez la cage aux phobes !

Il devient urgent d’ouvrir la cage aux phobes pour des raisons morales mais aussi sanitaires car elle est pleine à craquer et ne permet pas aux malheureux mal-pensants très contagieux qui y sont entassés de respecter les règles élémentaires de distanciation physique et d’hygiène tandis que les bien-pensants s’en lavent les mains plusieurs fois par jour.

Les islamophobes, homophobes, xénophobes et autres transphobes s’infectent mutuellement et le risque pour les plus fragiles c’est l’empilement des phobies, la redoutable polyphobie.

Même si la létalité est moins importante que pour le coronavirus, elle n’est pas nulle pour les premiers nommés.

Toutes les phobies ne se valent pas et ne méritent pas le même châtiment, les grossophobes s’en tirent avec un rappel à la règle du vivre ensemble, la phobie administrative détectée chez le patient zéro Thomas Thévenoud en 2014 alors Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur se soigne par un traitement de choc aux pénalités fiscales susceptible de produire suffisamment d’anticorps pour éviter la récidive.

Il serait fastidieux d’énumérer la liste des phobies répertoriées dont certaines peuvent prêter à sourire et sont bénignes tandis que d’autres constituent de véritables handicaps sociaux comme l’agoraphobie.

Celles-ci ne sont évidemment pas concernées par cet enfermement grillagé évoqué par Philippe Muray dans Exorcismes Spirituels.

Il y dénonce cette furieuse manie du camp du bien qui consiste à attribuer ces suffixes phobiques à tous ceux qui ne partagent pas sa pensée unidimensionnelle : « Une phobie, c’est une névrose : est-ce qu’on va discuter, débattre, avec un névrosé au dernier degré ? Non, on va l’envoyer se faire soigner, on va le fourrer à l’asile, on va le mettre en cage. Dans la cage aux phobes. »

Et il suffit de peu pour que les anathèmes lancés par les gardiens du temple fusent : manifester peu d’enthousiasme pour le port du voile considéré comme une régression pour la condition féminine, émettre des réserves du bout des lèvres sur la GPA au risque de choquer les admirateurs du regretté humaniste milliardaire de la gauche ‘’caviar et falbalas’’ Pierre Bergé qui considérait qu’il n’y avait pas lieu de faire un distinguo entre louer son ventre et louer ses bras, suggérer sa préférence pour une immigration choisie plutôt que subie.

Je suis moi-même une victime de cette tyrannie bien-pensante,je suis affublé d'une maladie congénitale l'hétérophilie,ce qui m’amène hélas irrémédiablement à la pratique de l‘hétérosexualité et je me demande si je ne devrais pas me reprendre en mains, si vous me permettez cette expression malheureuse.

Je sens confusément que cette hétérophilie désormais assumée pourrait être mal interprétée et considérée comme un faux nez de l’homophobie, ce qui vaudrait probablement au claustrophobe que suis un séjour dans cette cage aux phobes.

Pour clore le débat et disqualifier l’adversaire, les petits flics de la pensée unique disposaient déjà de deux armes redoutables le point Godwin et son clone la reductio ad hitlerum qui leur permettaient de nazifier les contradicteurs mais le procès en ''phobie'' est plus radical et plus expéditif, il n’écourte pas le débat, il l’interdit. .