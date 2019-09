Ouvrez ouvrez la porte aux fachos, ils vont voter bientôt

La vraie menace pour notre civilisation européenne provient de gens comme vous, des gauchistes qui au nom de la tolérance, du vivre-ensemble, du métissage et du multiculturalisme, ferment les yeux sur l’invasion migratoire et l’islamisation rampante de nos sociétés, conduisant à terme à un conflit multi-ethnique et multi-religieux : une véritable libanisation de nos territoires menant à la guerre civile.

C’est à cause d’idéologues comme vous, qui traitent tous les patriotes voulant défendre notre civilisation de racistes, fachos et nazis, que des élus ont laissé proliférer sciemment des milliers de prédicateurs et imams dans les plus grandes mosquées de France pour endoctriner des centaines de milliers de musulmans au fondamentalisme islamique misogyne, antieuropéen, antichrétien et antisémite.

C’est à cause de gens comme vous, que les juges laxistes laissent en liberté des pauvres victimes de la répression au nom « des droits de l’homme », et permet aux policiers d’être confrontés tous les jours à des situations extrêmes.

C’est à cause de gens comme vous, qui au nom de la tolérance envers les gens venus du tiers monde, que les média ont refusé de reconnaître les viols de masse commis à Cologne sur des centaines de jeunes filles allemandes par des immigrés (Libération).

Il a fallu la pression de sites d’information, dits « facho » ou « d’extrême-droite », comme vous les appelez, pour que deux semaines plus tard, les média sous la pression décident de dire la vérité.

C’est à cause de gens comme vous, qui sous couvert de protéction du multiculturalisme, que les politiques, les policiers et les autorités civiles ont protégé de manière scandaleuse des criminels musulmans pakistanais qui ont torturé et abusé de milliers de jeunes filles britanniques blanches mineures pendant une quarantaine d’années dans les villes du nord de l’Angleterre, comme à Rotherham, Telford, Bradford, Sheffield, Rochdale ou Derby.