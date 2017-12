OVNI - « L’argent noir » du Pentagone

22 millions de dollars pour "l’Advanced Aerospace Threat Identification Program". Une aiguille dans la meule de foin des 600 milliards des budgets annuels du ministère de la Défense américaine. Un "argent noir" consacré aux enquêtes sur les OVNI.

Dans un monde complètement à côté de la plaque où le fake news dépasse régulièrement l'information vraie, pourquoi devrait-on croire sur parole que l'oncle Sam est assez stupide pour continuer à chasser encore les extraterrestres, alors qu'officiellement le programme sur ces phénomènes inexpliqués a été fermé en 2012. Y aurait-il anguille sous roche, et "si l'objectif du Pentagone n'était pas de trouver des preuves de l'existence d’une vie extraterrestre....", mais plutôt de surveiller la Russie et la Chine ?

Dès qu'il est question d'argent au black, il est légitime de se poser des questions sur la provenance des fonds. Le très sérieux New York Times a donc enquêté sur le NOM de la source qui finance ces recherches secrètes.

Si on vous disait, là tout de suite, d'où vient l'argent, vous ne le croiriez tout de même pas. Tellement le mensonge est devenu une religion planétaire. Selon le journal new-yorkais le programme "était dirigé par un officier du renseignement militaire, Luis Elizondo, au cinquième étage du C Ring du Pentagone, au cœur du labyrinthe du bâtiment", et a été initialement financé en grande partie à la demande de Harry Reid, le démocrate du Nevada qui était alors le leader de la majorité sénatoriale et s'intéressait depuis longtemps aux phénomènes spatiaux.

On sait également, qu'une partie de l'argent a été pour la société de recherche aérospatiale du milliardaire Robert Bigelow, "qui travaille actuellement avec la NASA pour produire des engins extensibles destinés aux humains".

Maintenant que le pot aux roses a été découvert, ce qui prouve qu'un secret n'est pas toujours si bien gardé que cela, il faut bien l'expliquer et le cautionner. Même si personne ne doute de la présence de phénomènes inexpliqués. L'étude de vidéos étant une preuve supplémentaire que tout n'est pas toujours que fake news.

Ci-dessous, "une rencontre en 2004 près de San Diego entre deux chasseurs F / A-18F et un objet inconnu".

Aux Etats-Unis, un Américain sur trois croit aux extraterrestres, combien dans le monde. Aussi, tenter d'expliquer le phénomène n'est pas mal perçu par une partie de l'électorat. Mais y a aussi des opposants qui déjà à l'époque de l'arrêt du projet Blue Book débuté en 1952, avaient dit qu'il "ne peut plus être justifié ni pour des raisons de sécurité nationale ni dans l'intérêt de la science". Comment oublier les intérêts privés bien plus terre-à-terre qu'une hypothétique rencontre du troisième type.

Un autre argument, lui aussi discutable, a été avancé...

"La Chine et la Russie sont beaucoup plus ouvertes et travaillent avec de grandes organisations dans leurs pays. Les pays plus petits comme la Belgique, la France, l'Angleterre et les pays d'Amérique du Sud comme le Chili sont aussi plus ouverts. Ils sont proactifs et disposés à discuter de ce sujet, plutôt que d'être retenus par un tabou juvénile."

En ce qui concerne la France, depuis l'élection présidentielle les Français croient aux extraterrestres et savent de quelle planète ils viennent.

