P5 : 10) Le GRAND BIDE des foulards rouges et de Macron, manipulations de la presse française.

J’ai regardé différentes images des foulards rouges. Comme par exemple celles-ci :

Reportage de Vincent Lapierre



Reportage de Line Press







Deux choses m’ont frappé :

— Tout d’abord la moyenne d’âge. Les vieux sont majoritaires.

— Ensuite, et surtout, ils reprennent à leur compte le discours manipulateur, simpliste et parfois indéfendable des médias dominants. Ajoutons qu’ils semblent manquer cruellement de culture politique.

Me fondant sur ces constats, je fais les hypothèses suivantes :

1. La différence fondamentale entre le gilet jaune type et le foulard rouge type est le rapport aux médias. Le premier s’informe lui-même, principalement avec internet. Le deuxième se laisse désinformer, principalement avec la télévision et les journaux sous contrôle.

2. Le foulard rouge type s’est laissé plus facilement désinformer pour deux raisons : Premièrement, du fait de son âge, il appartient à la génération de l’essor de la télévision et non de celui d’internet. Deuxièmement, il s’estime favorisé par le système (à tort ou à raison). Or, les personnes qui se pensent favorisées ne se sentent pas victimes d’injustices, et cela les incite à l’indolence intellectuelle. C’est précisément ce sentiment d’injustice au quotidien qui incite les gilets jaunes à réfléchir et à chercher de l’information.

3. La population vieillissante des foulards rouges endoctrinés par les médias va diminuer de plus en plus au cours des années du fait du renouvellement générationnel, de l’existence d’internet et de la paupérisation croissante. En revanche, et pour les mêmes raisons, celle des gilets jaunes va se développer.

4. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles le mouvement de gilets jaunes se développe aujourd’hui. Peut-être n’aurait-il pas pu avoir cette ampleur il y a 15 ans.