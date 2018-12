@robert

Vider l’Afrique de ses forces vive ? Je n’y crois pas. Il y en a trop.

Ce n’est pas non plus pour faire venir des travailleurs qui vont cotiser pour payer les pensions de vos vieux puisque la grosse majorité des immigrés n’auront jamais de travail et seront donc des assistés à vie, qui au lieu de cotiser vont encore plus plomber les budgets sociaux.

On pourrait penser que c’est pour faire venir des consommateurs qui vont vivre sur le dos des travailleurs. Un façon pour la finance de faire consommer indirectement le travailleur plus qu’il ne peut pour endetter tout le monde.

Mais il y a sans doutes un projet plus sinistre.