Pain bénit

Si nos chères élites voulaient nous monter les uns contre les autres, elles ne s'y prendraient pas autrement !

Cri de désespoir ou cri d'espoir, une chose est sûre, je crie de douleur.

Nous sommes sur le point de nous entretuer, de nous déchirer, de renier tout ce que nous sommes, des êtres humains, et tout ça pour se sentir "citoyens". Ce mot ne veut plus rien dire :

être citoyen c'est écouter religieusement les paroles d'élites tout en voyant qu'elles-mêmes ne savent pas où elles vont, naviguent à vue au jour le jour et ne sont pour la plupart qu'un gros mensonge ?

ou bien être citoyen c'est aller systématiquement contre tout ce qui se présente à nous sans plus de réflexion ?

Le choix est réduit, tout comme la liberté de penser et d'exprimer ses pensées, l'écart se réduit entre une vie choisie et une vie imposée !

La vie choisie est celle qui rend réellement les gens heureux, épanouis, inventifs, fiers, citoyens peut-être.

La vie imposée est celle qui nous rend aigris, haineux, violents et remplis d'un bonheur masqué par une soumission aux désirs de gens peu scupuleux qui profitent de ces faiblesses humaines que sont l'avidité, la jalousie, le narcissisme, etc.

Alors pro-vaccins, anti-vaccins, pro-pass ou anti-pass, ne soyons pas dupes, le but de ce fratras est bien de nous diviser, et apparemment ça fonctionne très bien, on est bon public !

Si nos chères élites voulaient nous monter les uns contre les autres, elles ne s'y prendraient pas autrement !

Et nous on se laisse bluffer, et elles c'est ce qu'elles attendent avec impatience pour nous le faire payer ! Elles attendent ce point de non retour de la révolte civile !

Soyons plus intelligents, ne les confortons pas dans leur bulle élitiste, gardons notre sang-froid, pour nous et pour nos enfants !

Parlons, gueulons, engueulons-nous, opposons nos idées, mais sans violence, sans comparaison hâtive qui pourrait leur donner l'opportunité de nous discréditer (étoile jaune, etc.).

Oui c'est une forme de dictature dans laquelle nous sommes, on nous dicte bien ce que l'on doit faire ou pas, ce qui est bien pour nous ou pas, et on nous l'impose, et par des moyens lâches qui plus est !

Mais non, ce n'est pas une dictature comme certains ont le malheur de connaitre, et ça ne justifie pas le fait de continuer dans leur direction, sauf par solidarité !!!

Le rôle d'un gouvernement est-il d'apaiser ses concitoyens ou de les exciter ?

Ne nous trompons pas de combat, ce serait pour eux du pain bénit !

Nos chères élites devraient parcourir ce site très instructif, même si fait pour les petits !

http://mafeuilledechou.fr/2020/09/09/esope-le-garcon-qui-criait-au-loup/

Résistons (ou pas) mais ensemble contre la bêtise et pour la vie.

Jean-Michel