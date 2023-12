Palestine et Israël - Entre Droit Divin et Droit International

"j’ai empêché la mise en œuvre des Accords d’Oslo. Il vaut mieux donner 2% que 100%." ... le but annexer à terme la Cisjordanie

« Dans une entrevue de 2001 ne sachant pas que les caméras tournaient, Netanyahou s’est vanté d’avoir fait échouer les accords d’Oslo au moyen de fausses déclarations et d’ambiguïtés ».

Vidéo Netanyahu : This is how I broke the Oslo Accords with the Palestinians

https://www.youtube.com/watch?v=3-5hUG6Os68&list=PLr3Hcr8NfiqT1u3biii9_zwle0MvSRynQ

(traduction du sous-titrage anglais)

Netanyahou : c’est ainsi que j’ai rompu les accords d’Oslo avec les Palestiniens

@ 0:54 >>

L’essentiel est avant tout de les frapper, non pas une fois, mais plusieurs fois, si douloureusement que le prix à payer en sera insupportable. Pour l’instant, le prix n’est pas insupportable.

[Je veux dire] une attaque à grande échelle contre l’Autorité palestinienne, leur faisant craindre que tout soit sur le point de s’effondrer.

C’est la peur qui les amène...

Attendez, mais là encore, « le monde » dira que nous sommes des agresseurs.

-Ils peuvent dire ce qu’ils veulent.

- Tu n’as pas peur de ce qu’ils vont dire, Bibi ?

- Non.

Surtout aujourd’hui, avec les États-Unis. Je sais comment ils sont.

L’Amérique est quelque chose que vous pouvez facilement manœuvrer et avancer dans la bonne direction.

Et même s’ils font quelque chose... Alors ils disent quelque chose, et alors ?... 80% des américains nous soutiennent !

C’est absurde ! Nous avons un tel soutien là-bas, et nous réfléchissons ici à ce que nous devrions faire « si »...

Écoutez, je n’avais pas peur de manœuvrer [l’administration Clinton].

Je n’avais pas peur d’affronter Clinton.

Je n’avais pas peur d’aller à l’encontre de l’ONU.

Que s’est-il passé avec les accords d’Oslo ?

Les Accords, qui ont été ratifiés par le Parlement, on m’a demandé avant les élections (1996) : « Les respecterez-vous ?

J’ai répondu : « Oui, sous réserve de réciprocité et en minimisant les retraits »

Mais comment minimiser les départs [obligés] ?

J’ai donné ma propre interprétation des accords, de telle sorte que cela me permettra d’arrêter la course au retour aux frontières de 1967.

Comment avons-nous réussi à faire cela ?

Personne n’a défini ce que sont les « installations militaires ».

Donc, je les ai également définis comme étant des zones de sécurité.

Pour moi, toute la vallée du Jourdain est une « installation militaire ». Personne n’a...

- Oui. Comme la vallée de Beit She’an.

— vous voyez, c’est logique

Mais se posait alors la question de savoir qui définirait ces « installations militaires » ?

J’ai reçu une lettre du (secrétaire d’État Warren) Christopher adressée à moi et à Arafat en même temps disant qu’Israël, et Israël seul, définira les « installations militaires », leur emplacement et leur taille. Or, ils ne voulaient pas donner cette lettre, alors j’ai refusé de ratifier les Accords d’Hébron (de 1997).

J’ai arrêté la réunion gouvernementale et j’ai dit : je ne signerai pas« .

Et c’est seulement lorsque la lettre est arrivée, au cours de cette réunion, à moi et à Arafat, que j’ai signé les Accords d’Hébron. Ou plutôt je l’ai ratifié, pour être exact, il était déjà signé.

Pourquoi c’est important ? Parce qu’à ce moment précis, en effet, j’ai empêché la mise en œuvre des Accords d’Oslo. »Il vaut mieux donner 2% que 100%. Et c’est le choix auquel nous sommes confrontés. Vous avez donné 2%, mais vous avez arrêté le retrait, plutôt que 100%.

La sagesse n’est pas d’être là et de casser, mais plutôt d’être là et de payer le minimum.

(un colon) : Amen, en tant que Premier ministre

(verbatim de la traduction en anglais dans la vidéo)

Netanyahu : This is how I broke the Oslo Accords with the Palestinians

@ 0:54 >>

The main thing is, first of all, to strike them, not once, but several times, so painfully that the price they pay will be unbearable. So far, the price-tag is not unbearable.

[I mean] a large-scale attack on the Palestinian Authority, causing them fear that everything is about to collapse.

Fear is what brings them to...

Hold on, but then again, « the world » will say that we’re aggressors.

-They can say whatever they want.

- Aren’t you afraid of what they’ll say, Bibi ?

- No.

Especially today, with the US. I know how they are.

America is something that you can easily maneuver, and move in the right direction.

And even if they something... So the they say something, so what ?... 80% of americans support us !

It’s absurd ! We have such support there, and here we’re gthinking what we should do « if »...

Look, I wasn’t afraid ton maneuver [the Clinton administration].

I wasn’t afraid to confront Clinton.

I wasn’t afraid to go against the UN.

What’s happened with the Oslo Accords ?

THe Accords, which were ratified by Parliament - I was asked before the (1996) elections : « Will you fulfill them ? »

I said : « Yes, subject to reciprocity, and minimising pull-outs »

But how can one minimize the [obliged] pull-outs ?

I gave my own interpretation to the agreements, in such way - that will allow me to stop the race back towards the 1967 borders.

How did we manage to do this ?

Nobody defined what « Military Facilities » are.

So I also defined them as being security zones.

The entire Jordan valley, for me, is a « Military Facility ». Nobody has...

- Yes. Like the Beit She’an valley.

-You see, go figure.

But then there was the question of who will define these « Military Facilities » ?

I received a letter from (Secretary of State, Warren) Christopher to me and to Arafat at the same time saying that Israel, and Israel alone, will define the « Military Facilities », their locations, and size. Now, they didn’t want to give this letter, so I refused to ratify the Hebron Accords (of 1997).

I stopped the governmental meeting, and I said : I won’t sign« .

And only when the letter fas arrived, during that meeting, to me and to Arafat, I signed the Hebron Accords. Or ratified it, to be exact, it was already signed.

Why is it important ? Because at that very moment, in fact, I halted the fulfillment of the Oslo Agreements. »It’s better to give 2% than 100%. And this is the choice we’re facing. You gave 2%, but you stopped the withdrawal, rather than 100%.

THe wisdom is not to be there and break, but rather to be there and pay the minimum.

(Settler) : Amen, as a Prime Minister