Le Président de la République française E.Macron a entamé, le 22 janvier 2020, sa première visite en Israël et dans les territoires palestiniens depuis son élection, en 2017. Il a été notamment reçu par Mahmoud Abbas. Il a aussi rencontré le président israélien Reuven Rivlin et le Premier ministre Benyamin Netanyahou, tout comme le grand rival de ce dernier aux élections législatives, Benny Gantz.

Cette visite a été pour le Président E.Macron une façon de montrer que la France croit toujours à une solution à deux États, un État palestinien viable aux côtés de l'État israélien , avec Jérusalem comme capitale commune. Mais la colonisation israélienne en Cisjordanie se poursuit de plus belle et rend chaque jour plus illusoire la perspective de l'existence de ce futur État palestinien.

Le lendemain, il a participé à Jérusalem avec de nombreux chefs d’État, au Forum Mondial de la Shoah qui a été organisé pour les 75 ans de la libération d’Auschwitz par l'Armée Soviétique.

Monsieur Macron sachez, à propos de la Shoah, que les palestiniens ne sont aucunement responsables de la Shoah. Mais, LE NETTOYAGE ETHNIQUE DE LA PALESTINE par Israël est un crime contre l’humanité qu’il convient de dénoncer au même titre que ceux du passé.

Le génocide subi par les juifs ne peut en aucune manière légitimer les massacres récents des palestiniens par Tsahal et la politique rampante du gouvernement qui veut les chasser de leurs terres par la force.

Ainsi la sociologue juive Ester Benbassa a écrit justement dans « Etre juif après Gaza » :

« Comment des juifs, dont les parents ont vécu la persécution, la souffrance, peuvent-ils tolérer qu'un autre peuple, les Palestiniens, connaisse un sort similaire ? Je ne veux pas non plus être juive et approuver cette guerre immorale que mène Israël. »

« En devenant israéliens, ces Juifs ont-ils été frappés d’amnésie jusqu’à oublier les principes premiers de l’éthique, socle de leur être juif ? »,

On peut donc s'interroger ?. Comment des Juifs, dont les parents ont vécu la persécution, la souffrance, peuvent-ils tolérer qu’un autre peuple, les Palestiniens, connaisse un sort similaire ?





Les Palestiniens ne veulent plus mourir en silence





Antisionisme et antisémitisme

E.Macron a abordé le sionisme et l'antisémitisme qui sont deux notions différentes. En effet, l’antisionisme n’est pas de l’antisémitisme.

Monsieur Macron, on doit pouvoir critiquer la politique d'un État qui pratique une colonisation par des crimes envers le peuple palestinien :

Car le sionisme c’est cela :

L’un des principaux théoriciens du sionisme, Vladimir Jabotinski, résumait parfaitement le projet israélien : « Toute colonisation, même la plus réduite, doit se poursuivre au mépris de la volonté de la population indigène. Et donc, elle ne peut se poursuivre et se développer qu’à l’abri du bouclier de la force, ce qui veut dire un Mur d’acier que la population locale ne pourra jamais briser. Telle est notre politique arabe........La force doit jouer son rôle – brutalement et sans indulgence …..... et cela jusqu’à ce qu’il ne reste aucun espoir, jusqu’à ce que nous ayons supprimé toute ouverture visible dans le Mur d’acier »

L'antisionisme n’a rien à voir avec l’antisémitisme.



En effet, en toute rigueur, les Juifs ne sont pas les seuls Sémites. Le terme a été popularisé en 1781 par l’orientaliste allemand August Ludwig Schlözer, à partir du nom d’un des fils de Noé, Sem, pour désigner des langues dont la parenté avait été établie dès le Moyen-Âge par les savants juifs : l’hébreu, l’araméen, l’arabe. Les spécialistes ont ensuite regroupé sous l’appellation de « sémite » tout un ensemble de peuples qui, dans le courant du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, émigrèrent de la péninsule Arabique vers la Mésopotamie, la Syrie, la Palestine, puis, vers 700 avant Jésus-Christ, vers la corne de l’Afrique. Ils se caractérisent par leur appartenance à une même famille linguistique, mais ne présentent pas nécessairement d’autre parenté.

Aujourd’hui, les peuples qu’on peut qualifier de sémites sont essentiellement les Juifs et les Arabes, mais, dans l’Antiquité, on comptait également les Assyriens, les Babyloniens, les Araméens, les Cananéens et les Phéniciens.

Les Sémites donnèrent naissance à des alphabets et à des dialectes qui se répandirent dans toute la Méditerranée orientale, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord-Ouest.

De plus, pour Raymond Aron : « Ceux que l’on appelle les juifs ne sont pas biologiquement, pour la plupart, des descendants des tribus sémites… !!!. En effet des peuples d'Europe centrale se sont convertis au judaïsme bien plus tard : au VII siècle.





Monsieur Macron sachez que l'on ne peut pas occulter les souffrances palestiniennes qui augmentent chaque jour à mesure que les territoires palestiniens diminuent sous la terreur de Tsahal et les exactions des colons israéliens. Un État palestiniens est inenvisageable pour Israël car il priverait les colons juifs de terres palestiniennes.

En effet, cet État est s'est développé sur la théorie du sionisme qui est la base du projet israélien .

I - LA NAISSANCE D'ISRAËL A COMMENCE PAR LE NETTOYAGE ETHNIQUE DE LA PALESTINE

A - RAPPEL HISTORIQUE

Il y a cinquante ans, le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies décidait de partager la Palestine en un État juif et un État arabe. Mais la guerre de 1947-1949 bouleverse la donne : si Israël a augmenté son territoire d’un tiers, le reste de l’État arabe mort-né est occupé par la Transjordanie et l’Egypte. Et, surtout, plusieurs centaines de milliers de Palestiniens ont dû fuir leurs foyers — ces réfugiés seront au cœur d’un interminable conflit .

Depuis dix ans, les « nouveaux historiens » israéliens sont remontés aux origines de la tragédie. Leurs conclusions battent en brèche bien des mythes. Yaron Ezrachi précise en particulier : « que l’histoire du retour, de la rédemption et de la libération de leurs pères fut une histoire de conquête, de déplacement, d’oppression et de mort . »

Un autre historien Benny Morris , professeur dans le département d’études du Moyen-Orient à l’université Ben Gourion du Néguev à Beer-Sheva, a aussi déclaré : « Un État juif n’aurait pas pu être créé sans déraciner les Palestiniens »

Un troisième éminent historien,Ilan Pappe ne souscrit pas non plus à l’historiographie israélienne traditionnelle, pour qui cette situation serait la résultante imprévisible, involontaire, des aléas d’un conflit armé : la « première guerre israélo-arabe »., Son ouvrage en donne ici une explication bien différente. A l’aide de documents d’archives, de journaux personnels, de témoignages directs, il reconstitue en détail ce qui s’est vraiment passé à la fin de 1947 et en 1948, ville par ville, village par village. Apparaît alors la programmation d'une entreprise délibérée, systématique, d’expulsion et de destruction : un « nettoyage ethnique » de la Palestine de sa population non juive.





" A la fin de 1947 , la Palestine compte près de 2 millions d’habitants : un tiers de Juifs, deux tiers d’Arabes. La résolution 181 des Nations unies décide sa partition en deux Etats : l’un doit être presque exclusivement peuplé d’Arabes ; dans l’autre, les Juifs seraient légèrement majoritaires.

Un an plus tard, c’est un Etat à très forte majorité juive, Israël, qui occupe 78 % de la Palestine. Plus de 500 villages ont été rasés, de nombreuses villes ont presque entièrement perdu leur population arabe. Et 800 000 Arabes palestiniens originaires des territoires qui font désormais partie d’Israël peuplent des camps de réfugiés hors de ses frontières.



En quelques mois, forts de leur supériorité militaire, de leur accord secret avec le roi de Jordanie, de la passivité complice des soldats britanniques et de l’impéritie de l’ONU, les dirigeants du mouvement sioniste ont organisé le « transfert », par la violence et l’intimidation, d’une population arabe plutôt pacifique, sans défense, abandonnée de tous . " Ilan Pappe historien israélien

(voir les faits historiques en Annexe - 1 )

Israël c’est 72 ans de mystifications et de terreurs

Pour conclure, je vous invite à lire Rémi Brulin (*) qui analyse le terrorisme notamment sioniste : https://reseauinternational.net/le-terrorisme-sioniste-et-ses-mystifications-un-texte-important-de-remi-brulin/ . Cet article vous renseignera sur l’utilisation du terrorisme par Israël.

(*) Remi Brulin a obtenu son doctorat à La Sorbonne Nouvelle (Paris) en 2011. Sa thèse était une analyse historique du discours américain sur « le terrorisme » et peut être lue et téléchargée ici. Il a enseigné à New York University, George Washington University et actuellement au John Jay College of Criminal Justice.





B - UN BREF ETAT DES LIEUX ACTUELS

Actuellement, avec sa myriade de villages militairement isolés les uns des autres, la Cisjordanie, où vit la majorité du peuple palestinien, ressemble indéniablement aux “réserves indiennes“ des Etats-Unis.

Carte de la Cisjordanie en 2015 Ainsi, l’ensemble de ce territoire est sous le contrôle de l’armée israélienne qui fait régulièrement des incursions dans la maigre zone A (4% du territoire !) qui est, en principe, sous le contrôle de l’Autorité palestinienne.

La zone B , dite mixte, est en réalité totalement contrôlée par Israël.

Sachant que l’Autorité palestinienne n’a aucun pouvoir sur la zone C ( au moins 60% du territoire palestinien) , il suffit de regarder la carte pour se rendre compte que Abbas et le Fatah ne contrôlent plus rien, excepté ce qu’Israël décide de lui déléguer, momentanément !

Seul Gaza peut encore être considéré comme territoire sous autorité palestinienne.

Objectivement parlant, Gaza est devenu le “plus grand camp de concentration à ciel ouvert du monde“ (**) avec ses 1,6 million de personnes enfermées dans un espace de 360 km2… 7 fois moins que le Luxembourg !

Selon l’ONU, cette population passera à 2,1 millions en 2020 ce qui portera la densité à 5.800 habitants au km2.

En août 2012, des responsables de l’ONU ont averti : si des mesures ne sont pas prises contre le blocus qui continue à leur être imposé, les conditions de vie des habitants de la bande de Gaza vont s’aggraver d’ici 2020. Source : « Le Parisien » du 27/8/2012.



En Cisjordanie, Israël poursuit chaque jour le vol de l’eau, les destructions de maisons et les expulsions pour l’installation de colonies. A Jérusalem-Est, le régime développe la « judaïsation » en chassant les habitants, sous l’œil complice des États-Unis et des pays de l’Union européenne.

Une des techniques utilisées pour s’accaparer les terres est de décréter que tel champ ou telle oliveraie devient zone militaire. Une fois les occupants expulsés, l’armée décide que ce n’est plus une zone militaire… Et la cède aux colons !



(**) camp de concentration : selon le dictionnaire : lieu fermé de grande taille créé pour regrouper et détenir une population considérée comme ennemie





C – N'OUBLIONS PAS Le MUR de la HONTE

Il faut y ajouter ce honteux mur (760 km ) qui empiète un peu plus sur les terres palestiniennes. Ainsi, 9,5 % de la Cisjordanie est passé du côté israélien ! (3) ce qui prive les habitants de leurs récoltes, d’accès à leurs puits, à leur famille.



En 2004, Israël a été condamné par la Cour de Justice Internationale de La Haye.

Elle a exigé la destruction du mur ainsi que le démantèlement des colonies installées au delà de la Ligne Verte de 1967… Israël a répondu par le mépris en continuant à ériger la barrière et en accélérant la colonisation en Cisjordanie !

Il est vrai que, comme le proclamait Sharon à la BBC le 25 mars 2001 : « Israël a le droit de mettre les autres en procès, mais certainement personne n’a le droit de juger le peuple juif et l’État d’Israël » (***)

Qui peut d’ailleurs encore croire un seul instant que cette muraille a comme objectif d’empêcher les attentats terroristes quand on sait qu’elle est loin d’être hermétique : chaque jour, environ 15.000 ouvriers palestiniens la franchissent clandestinement pour se faire exploiter comme travailleurs « illégaux“… et sous-payés, évidemment.





(***) Laurent Zecchini dans son article « Prières contre le mur de Crémisan » (Le Monde du 19-20 août 2012) : http://www.nord-palestine.org/art-recom-2012-08-27Mur%20Zecchini.htm

D - LE NETTOYAGE ETHNIQUE N’A PAS CESSÉ DEPUIS 1947… Seulement la méthode ! :



En effet, Netanyahou menace les Palestiniens d’expulsions massives, il le fera d’autant plus facilement que Israël est un état raciste où l’apartheid règne depuis sa création.

Ainsi, Jonathan Cook écrivain et journaliste basé à Nazareth, Israël membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine nous apprend que :

« Israël a refusé de reconnaître une nationalité israélienne à l’instauration du pays en 1948, faisant ainsi une distinction inaccoutumée entre « citoyenneté » et « nationalité ».

Même si tous les Israéliens sont qualifiés « citoyens d’Israël », l’État, lui, est défini comme appartenant à la « nation juive », c’est-à-dire non seulement aux 5,6 millions de juifs israéliens mais encore aux plus de 7 millions de juifs de la diaspora. !!!

Le statut spécial de nationalité juive est un moyen pour saper les droits de citoyenneté des non juifs en Israël, spécialement pour le cinquième de la population qui est arabe.

Quelques 30 lois en Israël privilégient spécifiquement les juifs , notamment dans les domaines des droits relatifs à l’immigration, à la naturalisation, à l’accès à la terre et à l’emploi.

Grâce à l’apartheid, il est donc facile pour le gouvernement Israélien de chasser de leur pays tous les non juifs pour laisser la place aux juifs venus de pays étrangers. Le but est de faire d’Israël un État juif peuplé que de juifs, véritable sanctuaire d’une religion qui dérape vers des pratiques sectaires. Israël a pour obsession l’agrandissement de son territoire pour accueillir le maximum de juifs.

Ce pays fait régner le terreur autour de lui. Il n’hésite pas à kidnapper des enfants palestiniens pour faire que la peur s’empare des palestiniens.

En effet,les forces israéliennes ont arrêté en une année environ 700 enfants palestiniens, pour les traduire en cour martiale sous l’inculpation de jet des pierres sur des véhicules ou des soldats israéliens. 97 pour cent d’entre eux ont été soumis à la torture, et 14 pour cent d’entre eux étant soumis à des agressions sexuelles, ou la menace d’agression sexuelle. Ceci a été révélé par la journaliste israélienne Amira Hass, dans un journal « Ha’aretz ».

De plus, Les forces d’occupation israéliennes (IOF) et les colons juifs ont assassiné plus de 3000 enfants palestiniens depuis le déclenchement de l’Intifada al-Aqsa, de fin septembre 2000, jusqu’à avril 2017.

http://www.chroniquepalestine.com/entre-2000-2017-israel-a-assassine-3000-enfants-palestiniens/

http://www.alterinfo.net/1337-enfants-assassines-par-l-armee-israelienne-et-les-colons-depuis-le-soulevement-d-Al-Aqsa_a53856.html

II - LE PROJET INAVOUE D'ISRAËL : annexer la Cisjordanie et en finir avec Gaza

A - La CISJORDANIE

On peut dire qu'en Cisjordanie il ne reste que quelques « Bantoustans » ou « Homelands » gérés de façon autonome par les palestiniens :

Michel Lhomme, philosophe, politologue nous explique :

« A insi, Israël dans le plus grand silence est tout simplement en train d’annexer la Cisjordanie qu’elle appelle d’ailleurs la Judée-Samarie, les implantations de colonies se faisant toujours au nom de l’argument théologique intégriste selon lequel ces terres auraient « été données par Dieu à Israël ». Déjà environ six cent mille colons juifs vivent aujourd’hui dans ces territoires. Ce qui se passe en Israël constitue une violation flagrante de la quatrième Convention de Genève selon laquelle une puissance occupante ne peut transférer dans un territoire occupé une partie de sa population.

L e lobby des colonies à la Knesset a réclamé carrément « une loi d’annexion de la Judée et de la Samarie », c’est-à-dire de la Cisjordanie occupée de 1967. Le ministre israélien de l’Éducation, Naftali Bennett a demandé celle de la « zone C », soit 60% du territoire de Cisjordanie.





L e ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a été encore plus franc ces derniers jours en déclarant qu’il fallait profiter de ce moment favorable de la paralysie des États-Unis pour envisager une nouvelle guerre contre les institutions de la bande de Gaza, une guerre qui, a-t-il précisé, « sera la dernière confrontation car nous les détruirons totalement ».

D e l’autre côté de la Méditerranée, en Europe, on discute sans rechigner d’un accord d’association entre l’Union européenne et Israël, accord qui se traduira nécessairement par des programmes de recherche dans le domaine militaire au profit d’Israël et sans doute aussi par la formation de nos policiers afin qu’ils appliquent les méthodes israéliennes en banlieues. En attendant, Israël va jusqu’à empoisonner la population de Cisjordanie à petit feu en se débarrassant de ses déchets toxiques dans les territoires palestiniens au mépris de la protection de l’environnement et des nappes phréatiques.



C ’est donc ainsi, en cette fin d’année 2016, que l’État hébreu, conduit par les machinistes du sionisme poursuit inlassablement son seul et unique but : conquérir mètre carré par mètre carré, et par tous les moyens, la totalité de la terre de sa géographie mythique et biblique.

I l ne faut pas oublier qu’Israël participe activement en ,sous-main, à l’actuelle guerre de Syrie en faisant habilement combattre les autres pour elle (la grande qualité tactique du Mossad). » https://metamag.fr/2016/12/08/israel-annexe-la-cisjordanie-en-finir-avec-gaza/

B - Pour ce qui concerne GAZA :

En 2014, l'offensive d'Israël contre Gaza a fait au total plus de 1.867 morts palestiniens, selon les secours locaux, et 1.814 selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) de l'ONU.

Ce sont en grande majorité des civils : 1.312 morts au lundi 3 août parmi 1.527 corps identifiés, soit 86% des morts. Comme lors des précédents conflits, les plus vulnérables (femmes et enfants) font partie des premières victimes. Selon l'Onu, 408 sont des enfants et 214 sont des femmes.

Plus de 9.500 Palestiniens ont été blessés. 2.744 enfants ont été blessés et 373.000 ont besoin de soutien psychologique.



On a largement dépassé le bilan de l'opération "Plomb durci" en 2008-2009 qui a duré moins longtemps et qui avait fait 1.440 morts palestiniens.

Voici ce qu'écrivait Harriet SHERWOOD le 20 juillet 2014, dans le journal « The Guardian » au sujet de la guerre de Gaza (juillet, août 2014) - Ces Israéliens qui applaudissent le bombardement de Gaza :

« D es Israéliens se réunissent à flanc de coteau pour assister aux lâchers de bombes de leur armée sur Gaza, et les acclamer.

On boit, on casse la croûte, on pose pour des autoportraits sur fond d’explosions, tandis que le bilan des victimes palestiniennes de l’offensive en cours continue à s’alourdir.

A insi, chaque soir, au moment où le soleil commence à se coucher sur la Méditerranée, des groupes d’Israéliens se rassemblent au sommet des collines proches de la frontière avec Gaza, pour pousser des acclamations, des cris de joie, et des sifflements approbateurs, au spectacle du déluge de bombes qui s’abat sur la population, à quelques kilomètres de là, dans une zone de conflit qu’on croirait sortie d’un cauchemar. Le cauchemar n'est pas fini : après un hôpital c'est le tour d'une école d'être détruite, après sera quoi ? »





https://www.legrandsoir.info/ces-israeliens-qui-applaudissent-le-bombardement-de-gaza-the-guardian.html - Original de l’article (en anglais) SOURCE : » » http://echoes.over-blog.com/2014/07/ces-israeliens-qui-applaudissent-le-bombardement-de-gaza.html









La dure réalité : Israël détruit un quartier de Gaza en 1 heure :

Vidéo de la destruction de ce quartier : https://youtu.be/n55sNLJm3M0

Israël tel un cancer rogne petit à petit le territoire palestinien qui finira par disparaître. Mais où iront ses habitants ? J'espère que l’État Juif ne les aura pas tous massacrés comme le demandent avec de plus en plus d'insistance des voix de plus en plus nombreuses.

EN RESUME

Depuis 1948, l’Entité sioniste a expulsé 900 000 palestiniens de leurs terres et de leurs demeures, détruit 531 villages et 300 hameaux pour empêcher le retour des palestiniens, occupé les autres parties de la Palestine [Cisjordanie, Gaza] ainsi que le Golan syrien en juin 1967 et maintenu son oppression sur les peuples palestinien et arabe. http://www.alterinfo.net/Le-sionisme-voila-l-ennemi_a29969.html

Voici des quelques exemples de crimes contre l’humanité :

1200 palestiniens tués en janvier 2009 lors de l’attaque de GAZA par Israël Offensive israélienne de décembre 2008-janvier 2009 contre le territoire de Gaza sous blocus - Photo : http://2minute-picture.blogspot.com...

conditions de misère d’un million et demi de Gazaouis qui sont enfermés dans une prison à ciel ouvert,

Plus de 3000 enfants assassinés par l’armée israélienne et les colons depuis le soulèvement d’Al Aqsa

Plus de 11000 enfants palestiniens emprisonnés ces trois dernières années

violations quotidiennes des droits des palestiniens, destructions de maisons, confiscations des terres, expulsions massives,.......

http://2minute-picture.blogspot.fr/2009/01/crimes-disrael-crime-israel.html

la torture systématique des Palestiniens dans les prisons israéliennes. https://www.legrandsoir.info/la-torture-systematique-des-palestiniens-dans-les-prisons-israeliennes.html Article du 1 décembre 2019 : de Yara HAWARI (****)

….......

Monsieur Macron cet État Israël n'est-il pas un État terroriste ?. Maintes fois condamné à l'ONU qui par sa terreur est le pire ennemi des sémites. En effet, On est bien loin d’un état de droit et l’État Israël viole en permanence le droit international (cf, toute les résolutions de l’ONU) et s’approprie par la force des terres qui ne lui appartiennent pas.

Monsieur Macron, on doit donc, sans commettre un délit, pouvoir critiquer la politique d'un État qui pratique une colonisation par des crimes envers le peuple qu'il a lui-même spolié.

Ainsi, critiquer l’État Israël n'a donc rien a voir avec l'antisémitisme. Pour ce faire, je citerai l e rabbin Gabriel Hagaï :



" notre Torah est basée sur la justice, l’amour, l’humilité, l’inclusion. Tout le contraire des valeurs" du sionisme construites sur l’orgueil, l’oppression, la haine et l’exclusion..... ….... .Il n’existe pas plus de lien entre le sionisme (l’État d’Israël) et la Torah – malgré la judaïté des sionistes – qu’entre le Ku Klux Klan et l’Église Catholique (bien que les klanistes soient chrétiens) ou qu’entre le FLN algérien et l’islam (bien que ses membres soient de culture arabo-musulmane).......".

http://www.alterinfo.net/Notre-Torah-est-basee-sur-la-justice-l-amour-l-humilite-l-inclusion-Tout-le-contraire-des-valeurs-du-sionisme_a152406.html

Jamais les fondateurs de l’État israélien n'ont envisagé une coexistence pacifique et concertée avec les populations locales d'origine. Dès le début, le projet d'envahir la Palestine et de la remplacer par un État Juif était fixé.

C'est pourquoi « Un État juif n’aurait pas pu être créé sans déraciner les Palestiniens »

CONCLUSION

La réponse du président de la République aux supplications palestiniennes a été insuffisante. En effet, Il ne suffit pas d’affirmer qu’aucun avenir ne se construit sur la négation de l’autre, il faut maintenant agir. Faire valoir la primauté du droit sur la loi du plus fort et le fait accompli, il n’y a pas d’autre voie possible.

La reconnaissance de la Palestine dans ses frontières de 1967 conformément aux résolutions de l’ONU.

Ainsi que le droit au retour des Palestiniens sur leurs terres conformément aux droits international.

C'est pourquoi a lieu la Grande Marche pour le Retour des palestiniens dans leur patrie : le bilan s’établit au 15 mai 2018 à 63 personnes tués, depuis le déclenchement des protestations palestiniennes. Figurent parmi les morts 8 enfants et adolescents. 2 900 Palestiniens ont également été blessés pendant ces protestations. Les militaires israéliens ont usé de balles réelles et de gaz lacrymogène contre les manifestants palestiniens à Qods (Jérusalem), à al-Abira, à Ramallah, à al-Khalil, à Bethléem, à Naplouse, à Qalqaliya et à Jénine en Cisjordanie.

Ainsi, le quotidien israélien "Haaretz" publie une vidéo montrant un jeune Palestinien atteint d'une balle dans le dos . Il a fait partie des 16 Palestiniens tués ce jour là par l’armée israélienne lors de la « grande marche du retour » :

"La vidéo est terrible. La scène se passe à l’est de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, près de la barrière frontalière ultra sécurisée qui sépare la bande de Gaza d’Israël. Là où près de 30.000 Palestiniens se sont rassemblés vendredi pour la « grande marche du retour », mouvement de protestation qui doit durer six semaines afin d’exiger le « droit au retour » des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza. Là où au premier jour de la mobilisation, 16 d’entre eux ont été tués et des centaines d’autres blessés par les balles des soldats israéliens." Publié par L’Obs le 01 avril 2018 à 11h09 https://www.nouvelobs.com/monde/20180401.OBS4484/un-jeune-palestinien-abattu-d-une-balle-dans-le-dos-par-l-armee-israelienne.html

Mais aussi, de l'autre côté de la frontière , des centaines de personnes sont descendues dans la rue à Tel-Aviv et dans d’autres villes du monde cette semaine pour protester contre les crimes commis par l’armée israélienne à Gaza. Selon, le journal israélien Haaretz, les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Libérez Gaza », « Nous résistons face à l’occupation », « Mettez fin à l’occupation » ou encore « Arrêtez les tirs meurtriers ». ( voir photo ci-dessous)

Mai 2018





____________________________________________________________





REFERENCES :





- Bricmont sur l'imposture sioniste : http://www.alterinfo.net/Einstein-et-Bricmont-sur-l-imposture-sioniste

- 1337 enfants assassinés par l’armée israélienne et les colons depuis le soulèvement d’Al Aqsa par Stephen Lendman ( article de 2011 – depuis le chiffre est passé à plus de 3 000) : http://www.alterinfo.net/1337-enfants-assassines-par-l-armee-israelienne-et-les-colons-depuis-le-soulevement-d-Al-Aqsa_a53856.html

- Norman Finkelstein sur l’assaut meurtrier d’Israël contre les manifestants non-violents à Gaza par Aaron Mate : https://arretsurinfo.ch/norman-finkelstein-sur-lassaut-meurtrier-disrael-contre-les-manifestants-non-violents-a-gaza/

- Le terrorisme sioniste et ses mystifications, un texte important de Rémi Brulin : https://reseauinternational.net/le-terrorisme-sioniste-et-ses-mystifications-un-texte-important-de-remi-brulin/

- ANTISEMITISME par Amira Hass : https://blogs.mediapart.fr/fxavier/blog/041009/antisemitisme-par-amira-hass

- Vers une figure juive décoloniale par Michèle Sibony : https://reseauinternational.net/vers-une-figure-juive-decoloniale/

- Entre 2000 et 2017, Israël a assassiné 3000 enfant palestiniens : http://www.chroniquepalestine.com/entre-2000-2017-israel-a-assassine-3000-enfants-palestiniens/

- Partage du butin de guerre : Saisies, confiscations et ventes des biens palestiniens par Israël par Salman Abu Sitta (*) : https://www.alterinfo.net/Partage-du-butin-de-guerre-Saisies-confiscations-et-ventes-des-biens-palestiniens-par-Israel_a36525.html

(* ) Abu Sitta a passé quarante ans à chercher des informations sur la Palestine avant, pendant et après al Nakba, la destruction de la Palestine. Le travail d'Abu Sitta englobe non seulement la documentation de la Nakba dans laquelle plus de 800 000 Palestiniens ont été en grande partie chassés de leurs maisons

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOGRAPHIE

1. Ilan Pappé : Le nettoyage ethnique de la Palestine Arthème Fayard 2008

2. Walid Khalidi, Plan Dalet : Master Plan for the Conquest of Palestine, Journal of Palestine Studies, Vol.18, No1, Special Issue : Palestine 1948. Automn 1988, pp4-33.

3. Ian Hamel : Le cri de colère d'Esther Benbassa. Site Oumma.com 17 novembre 2009

4.Salah Hamouri. Nakba : il y a 65 ans http.www.france palestine. org/Nekba

5.Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman : La Bible dévoilée p.157.Ed Gallimard 2010





ANNEXE 1 : UN PEU D’HISTOIRE

On sait maintenant que le slogan « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre » n’était qu’une tromperie sordide ! Loin d’être un désert, il y avait là-bas des centaines de villes et villages, des cultures prospères, des jardins, des êtres humains de religions diverses.

Lorsque les forces britanniques d’Allenby sont entrées en Palestine en 1917 pour libérer sa population du joug de la domination ottomane, les Juifs en Palestine étaient une petite communauté ne dépassant pas les 56.000 âmes.

En 1944 , un peuple de plus d’un million d’humains vivait sur cette terre et la cultivait ![1]

Selon les archives du Mandat Britannique qui va de 1920 à 1948, les Juifs possédaient à la fin du mandat 1.490.000 dunams (dunam = 1000 mètres carrés) des terres de Palestine. Cela représente 5,5% de la Palestine, ou 7% de la superficie d’Israël (20.250.000 D.).

Donc 93% de la surface d’Israël sont des terres palestiniennes où les Palestiniens vivaient depuis des siècles. Ils détenaient la terre selon la loi islamique, sous diverses classifications de propriété, mais elles étaient toutes prévues pour le bien du peuple

Ainsi, sous le Mandat Britannique, les Juifs grâce à l’immigration, ont réussi, à la fin du Mandat en 1948, à accroître leur nombre à environ 600.000 personnes (soit 30% de la population totale).

LE TEMPS A PASSE ET, PEU A PEU, LA RÉALITÉ S’EST DÉVOILÉE

On sait maintenant que l’Etat d’Israël est le résultat d’une colonisation violente qui a débuté bien avant la guerre de 1940/45…. Et qu’elle n’a que très peu de lien avec la « solution finale » .

On sait aussi, depuis l’ouverture d’une partie importante des archives israéliennes, que la création de l’Etat d’Israël a été réalisée en commettant un véritable crime contre l’humanité : une nettoyage ethnique !

Le plan, dit « Plan D » , élaboré par Ben Gourion et froidement exécuté par les milices sionistes visait à « désarabiser » le pays en tuant les opposants, en expulsant les populations et en rasant villes et villages.

Il fut méticuleusement mis en œuvre dès 1947, près d’un an avant la proclamation de l’État d’Israël, le 14 mai 1948.

Ainsi, grâce à leur puissance militaire, les forces juives ont conquis 78% de la Palestine en 1948 et ont dépeuplé 675 villes et villages, laissant seulement 15% des citoyens palestiniens sous domination des forces juives. Cette zone de Palestine a été appelée Israël. La population expulsée représente 6.320.000 habitants (2008) qui sont des réfugiés depuis 1948.

L’objectif de créer un Israël ethniquement « pur » n’a pas vraiment été atteint puisque « seulement » 750 000 à 800.000 palestiniens furent expulsés, quelques milliers de civils exécutés et 531 villages rasés.



Et qu’il reste encore des Palestiniens sur cette terre.

Il a fallu de nombreuses années pour que, peu à peu, les détails de cette ignominie soient accessibles au public ! [2]

Même les historiens sionistes reconnaissent aujourd’hui l’existence de ce plan… En minimisant son importance et les conséquences de son contenu, évidemment.





[1] 7 52 048 personnes selon un recensement anglais de 1922 et de plus d’un million en 1944 selon le « Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs »

[2] « L e Nettoyage Ethnique de la Palestine » de Ilan Pappe (Fayard, 2006)



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE 2 - La torture en Israël :

"....La loi israélienne autorise également l’armée à détenir un prisonnier jusqu’à six mois sans inculpation dans le cadre d’une procédure connue sous le nom de détention administrative. Cette période peut être prolongée indéfiniment, les « charges » restant secrètes. Les détenus et leurs avocats ne savent donc pas de quoi ils sont accusés ni quelles preuves sont utilisées contre eux.....

Il y a actuellement 5 000 prisonniers politiques palestiniens, dont 190 enfants, 43 femmes et 425 détenus en détention administrative, dont la plupart ont été soumis à une forme de torture. Selon Addameer, les méthodes les plus couramment utilisées par le Shin Bet ( 1) et les interrogateurs sont les suivantes :

- Torture positionnelle : Les détenus sont placés dans des positions de stress, souvent les mains attachées derrière le dos et les pieds enchaînés, et obligés de se plier en deux. Ils sont laissés longtemps dans cette position pendant les interrogatoires.

- Tabassage : Les détenus sont souvent battus, à la main ou à l’aide d’objets, parfois jusqu’à l’inconscience.

- Isolement cellulaire : Les détenus sont placés à l’isolement pendant de longues périodes.

- Privation de sommeil : Les détenus sont empêchés de se reposer ou de dormir et sont soumis à de longues séances d’interrogatoire.

- Torture sexuelle : Les hommes, les femmes et les enfants palestiniens sont victimes de viols, de harcèlement physique et de menaces de violence sexuelle. Le harcèlement sexuel verbal est une pratique particulièrement courante au cours de laquelle les détenus sont abreuvés de commentaires sur eux-mêmes ou sur les membres de leur famille. Ce type de torture est souvent considéré comme efficace parce que la honte qui entoure les violations sexuelles empêche les détenus de les révéler.

- Menaces sur les membres de la famille : Les interrogateurs les menacent de s’attaquer à des membres de leur famille pour les contraindre à parler. Il y a eu des cas où des membres de la famille ont été arrêtés et interrogés dans une pièce voisine pour que le détenu puisse entendre qu’on les torturait....... »

https://www.legrandsoir.info/la-torture-systematique-des-palestiniens-dans-les-prisons-israeliennes.html - Article du 1 décembre 2019

(1) le Shin Bet (une abréviation hébraïque à deux lettres de »Security Service« ), est le service de sécurité intérieure d’Israël. Sa devise est »Magen veLo Yera’e« (מָגֵן וְלֹא יֵרָאֶה, lit. » Un défenseur qui ne sera pas vu« ou »Le bouclier invisible").

C’est l’une des trois principales organisations de la communauté du renseignement israélienne, aux côtés d’Aman (renseignement militaire) et du Mossad (service de renseignement étranger).