Palestine : la guerre des baudruches

Pour attaquer Israël, vla t’y pas que les « terroristes » palestiniens, enfants de 5 ans inclus ont eu l’idée d’envoyer en escadrilles groupée et ce grâce au vent venant de la côte, des ballons de baudruches, des cerfs volants et même des préservatifs gonflés ; D’ailleurs les autorités israéliennes ont interdit l’entrée de bonbonne d’hélium à gaza... (ce qui provoque l’ire des équipes médicales, qui ont besoin du gaz pour leurs appareils.)

En représailles, lundi et mercredi Israël a répondu à ces lâches agressions par des frappes aériennes sur la bande côtière de gaza. Comme d’hab, tuer une mouche avec une massue ; mais il faut bien les faire voler ces F16 subventionnés par les américains n’est ce pas !

Depuis le 30 mars et le début de « la Grande marche du retour », les Gazaouis ont entamé la rébellion des cerfs volants et des ballons d’hélium, équipés de substances incendiaires, et parfois explosives (il n’y a eu aucune victime coté israélien à ce jour). Les ballons sont souvent accompagnés de messages d'amour, de revendications ou de photos de victimes tombées sous les balles israéliennes durant les manifestations suscités par cette Grande marche. Et comme le gouvernement israélien ne ment jamais, ne manipule jamais, on peut donc croire ce qu’avancent les autorités : « Lancés en direction du territoire israélien, ces milliers d'objets volants ont provoqué de nombreux incendies. Israël a déjà communiqué sur des dommages couvrant des centaines d’hectares de fermes, de forêts et de champs, pour des pertes estimées à 1,4 million de dollars. »[1] ; Question ? Ces soi-disant incendies comprennent-ils les territoires colonisés illégalement ? Et Tsahal (l’armée la plus morale du monde) a pour le moment des difficultés à neutraliser ces engins avant qu’ils ne touchent le sol. L'armée a donc commencée à utiliser des drones pour tirer de façon préventive , à savoir, dès qu'elle détecte des palestiniens occupés à leur préparation.

Israël, est sans nul doute le royaume du « préventif » : on emprisonne préventivement tout ce qui n’est pas juif, on tire dans la tête préventivement, on déporte préventivement, on construit un mur préventivement, on a ses bombes atomiques préventivement, comme qui dirait : mieux vaut prévenir que guérir ? Anéantir entends-je ?

De plus dans le genre « ne faites pas ce que je fais », les israéliens se permettent d’utiliser leurs drones offensifs pas en bordure, mais à l’intérieur de la bande de gaza, en plein centre du territoire palestinien ; un exemple :

- « Au moins deux Palestiniens, qui faisaient voler des ballons incendiaires depuis Gaza, ont été blessés dans une frappe de drone israélien à l’est de Bureij samedi, rapportent les médias de la Bande de Gaza. Tsahal a confirmé la frappe. »[2], pour info, le camp de Bureij est un camp de réfugiés situé dans la partie centrale de la bande de Gaza. Alors que le Netanyahu nous parle de protection des frontières de son pays, lors des manifs du retour, et ce qui justifia plus de 120 morts non armées par des snipers israéliens ; Cela donne une idée de ce qu’est ce pays : sans aucune morale, utilisant la loi du plus fort, tuant ou blessant des gens non armés en plein territoire étranger (Gaza), ce qui s’appelle une intrusion qui devrait provoquer une déclaration de guerre. Que cela n’étonne personne de cette « communauté internationale » à la botte de Trump et de ses sbires du moyen orient en dit long sur le droit de tout faire n’importe quoi de la part du gouvernement d’extrême droite de ce pays, dit « civilisé » et « démocratique ».

Qu’espère donc le peuple israélien dans sa majorité ? Respecter leur (s) voisin (s), arrêter de coloniser des terres qui ne sont pas à eux, foutre dehors Netanyahu et sa clique, et surtout signer une paix, où, aujourd’hui il serait plus intelligent de créer un seul pays rassemblé, Israël, peuplé de juifs, de musulmans et de chrétiens et autres croyances ensemble, et non pas penser à deux entités nationales, car, il est trop tard maintenant pour créer cette séparation : le déplacement de groupes humains serait ingérable, revenir aux frontières de 48 ou 67 impossible. Un pays, une bannière, et surtout, Israël, pays des israéliens et non pas du peuple juif. Et là, hélas, ce n’est pas gagné, puisqu’une bonne partie des colons croient dur comme fer que c’est leur terre ancestrale donnée par dieu... Alors qu’ils ne s’étonnent pas que ce qu’ils appellent des terroristes les attaquent avec des armes du pauvre ; quant à moi je les nomme des résistants, et comme dans les années 40, tout est bon pour jeter dehors l’envahisseur qui opprime et assassine.

En voyant ça, faut-il rire de ces disproportions ? Des cerfs volants contre des drones, des baudruches contre des F16, des lance pierres contre des chars, des civils contre des snipers. L’histoire nous le dira, mais ce qui est certain c’est que dans l’aventure humaine, tous les peuples envahis, écrasés finissent toujours par triompher, même à coups de baudruches et de lance pierres.