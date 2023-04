Pamphlet - La Bastille, le Roi et les Gueux : dans le Royaume des aveugles, les borgnes sont Gueux...

Errare humanum est, sed perseverare Macron est, Macron tamen est rex... Pour commencer, une petite fable totalement inédite (toute ressemblance avec un auteur classique célèbre et contemporain du Roi Soleil serait purement fortuite).



Avertissement : la fable, sa morale et les élucubrations qui suivent ne sont pas à prendre au premier degré, ni au second... Peut-être éventuellement au troisième (impertinence satirique).

Une loi du 5 août 2013 (LOI n° 2013-711) a définitivement supprimé le délit d’offense au Chef de l’État, la France ayant été condamnée par la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH, 5e sect., 14 mars 2013, Éon c. France, n° 26118/10), pour atteinte à la liberté d’expression concernant de simples « impertinences satiriques ».

Fable : Le Roi et la Gueuse



La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l’allons montrer tout à l’heure...

Une Gueuse lassée d’une réforme impure traita le Roi d’ordure,

Le Roi maudit, survint restant sur une ligne dure,

Et que l’attitude de la Gueuse énervait,

Qui la rend si hardie de troubler ma réforme, dit ce souverain plein de morgue ?

Elle sera châtiée de sa témérité !

Sire, répondit la Gueuse, que Votre Majesté

Ne se mette pas en colère ;

Mais plutôt qu'elle considère

Que je me vas déambulant,

En l’insultant,

Plus de vingt fois moins qu’Elle ;

Et que par conséquent, en aucune façon,

Je ne puis troubler Macron.

Tu me troubles reprit ce Roi cruel,

Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

Comment l’aurais-je fait, si je n’étais Gilet ?

Reprit la Gueuse ; je l’ai juste un peu amer

Si ce n’est toi c’est donc tes frères.

Les Gilets ? Ou quelqu’un des tiens :

Car vous ne m’épargnez guère,

La CGT, Laurent Berger et les Siens,

On me l'a dit : il faut que je me venge.

Là-dessus, en garde à vue la Maréchaussée l’emporte

Et l’embastille en attendant son procès.

Morale de cette fable :

Si insulter sa Majesté le Roi est indigne, ce dernier est aveugle, de mauvaise foi et amnésique... Et donc les Gueux exaspérés, qui ne sont que de pauvres borgnes amateurs, ne font que prendre exemple (complètement à tort) sur l’attitude également purement et proprement indigne de leur Roi ! Mais ce ne sont que des Gueux qui s’égarent et la raison du plus fort (pour l’instant) est toujours la meilleure !



Élucubrations :

Non les insultes proférées et les comportements indignes et méprisant du Messie du Nouveau Monde à l’encontre des Français n’existent pas : il aime la France et les Français (mais pas autant que lui-même, tout de même) !

Ces infatigables Marcheurs, qui ne doutent rien, ont bien essayé, comme ils ont coutume de le faire, de nous persuader que ce qui est dit, fait ou écrit ne l’est pas en réalité !

Ils peuvent même parfois réussir le tour de force de penser sincèrement nous persuader que ce qui est dit, fait ou écrit constitue l’exact contraire de ce qui est dit, fait ou écrit ! De la pure schizophrénie politique !

George Orwell dans son roman « 1984 », parle de la « novlangue », un langage instrument de destruction intellectuelle, dont le but est l'asservissement, ou mieux encore, l’anéantissement de la pensée...Mais il y a pire que la novlang : la langue du Nouveau Monde, même si elle n’est pas vraiment synonyme de Renaissance (en tout cas intellectuelle) !

Ceux qui s’intéressent aux techniques de manipulation psychologique et sémantique pourront peut-être s’en convaincre à la lecture d’un article que j’ai en partie consacré à ces questions en mai 2019 (« le macronisme et la technique de l’enfumage sémantique » (https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/le-macronisme-et-la-technique-de-l-215409). En résumé, la langue du Nouveau Monde, déjà en gestation sous M. Hollande, est l’art de pouvoir aller jusqu’à nommer une réalité par son exact contraire.

Attention cependant : faire tomber le réel dans l’oubli, le relativiser ou le nier, peut être considéré comme anti-démocratique... Je n’ose dire totalitaire !

C’est une forme de réécriture ou de déconstruction de la réalité et au final de l’l’histoire... Réécriture de l’histoire ou déconstruction que prône parfois le Messie du Nouveau Monde lui-même (interview de 2017 sur Beur FM : https://www.facebook.com/BeurFMOfficiel/videos/emmanuel-macron-candidat-en-marche-%C3%A0-l%C3%A9lection-de-l%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-2017-/10154192740027126/?locale=fr_FR). Vous noterez que je considère le terme de Messie plus digne du Roi que celui de « Jupiter », auquel il daignait se comparer, ce qui n’était juste qu’un excès de modestie de sa part (https://www.bfmtv.com/politique/ce-que-signifie-le-president-jupiterien-que-souhaite-incarner-macron-1166014.html).

Notons que par la déconstruction, la Renaissance doit, entre autres, permettre de faire comprendre aux Gueux, barbares et « Gaulois réfractaires » qui composent le Peuple français, qu’ils n’ont pas de culture... Première offense grave à la France et aux français pour un Président de la République (mais pas pour un Roi) ! « Il n’y a pas une culture française » ... Le Roi persiste et signe au cours d’une intervention publique en 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=xncCLi6EabU).

Le Roi se justifie en ajoutant qu’il y a des « cultures en France ». Oui, c’est vrai, personne ou presque ne le nie, et ? Cela empêche-t-il qu’il y ait une culture française ? Sa Majesté souligne en passant que ceux qui sont en désaccord avec lui ont « oublié de lire ». Même les philosophes comme Finkielkraut ou Bérénice Lewet (Macron « envisage notre Nation comme une start-up), qui désapprouvent le Roi, sont donc totalement incultes. Quant à la vile populace, n’en parlons pas ! Excusez les tous Majesté, ce ne sont que des Gueux, que vous aviez d’ailleurs déjà taxé pour certains « d’illettrés » (peut-être aurait-il fallu d’ailleurs préférer « Sans dents » à l’instar de Mme Trierweiler, citant celui que vous avez trahi et sans difficultés dépassé depuis ?).

À peine après avoir réaffirmé dans son intervention qu’il n’y avait pas une culture française, mais des cultures en France, le Roi se contredit ensuite en disant l’exact contraire (le fameux « en même temps »), c’est-à-dire en soulignant qu’il existe une culture française riche de multiples apports, ce que personne n’a jamais nié, les exceptions confirmant la règle. Là, on enfonce des portes ouvertes !

Oserons-nous dire, sans subir le supplice de la roue, que sa Majesté omet de voir la construction de cette culture française comme le fruit d’une agrégation très progressive de plusieurs siècles d’histoire ? Que ceux qui l’ont enrichi ont souvent admiré cette culture et s’y souvent reconnus, à l’instar de Léonard de Vinci lui-même (un vrai génie de la Renaissance, lui). Cette construction n’est pas un bouleversement constitué d’apports soudains et récents, qui tendrait au contraire à nier ou déconstruire cette culture : cet objectif de déconstruction correspond pourtant à des revendications qui s’amplifient et qui prouvent que cette culture existe bien et même qu’elle dérange, pour ne pas employer un terme plus familier à votre Majesté.

Comment votre Majesté peut-elle d’ailleurs partager de telles accointances avec le lider maximo de LFI ou avec Rousseau (que tout le monde se rassure, je ne parle évidemment pas de Jean-Jacques) ?

Ainsi, le Roi dénie au Peuple le droit d’avoir une culture et donc de former une Nation, au nom du multiculturalisme. Au fond, nous ferons remarquer à sa Majesté qu’elle finit par tout mélanger : elle confond ainsi la conception révolutionnaire de la Nation et le nationalisme, le nationalisme et le fascisme, ce qu’apprécieront sans doute les régionalistes Corses, Bretons, Basques, Catalans... ou les Français tout court, de quelque origine qu’ils soient ! Car beaucoup de Français d’origine étrangère, dont je m’honore de faire partie, sont fiers d’appartenir à cette Nation, dont ils admirent les valeurs et la culture, auxquelles ils adhèrent. Encore plus ceux qui partagent une vision approchant celle que pouvait avoir le Général de Gaulle de la Nation et de la culture française ( https://www.erudit.org/en/journals/bhp/1900-v1-n1-bhp04641/1060321ar.pdf, https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/quelle-etait-la-philosophie-politique-du-general-de-gaulle-20201109). Notre érudit Roi pourrait à bon escient relire les œuvres du Général, qu'il semble méconnaître,.

Au final, le Roi oserait-il, comme il le fait pour la France, nier la culture de certains autres pays ou affirmer qu’ils ne forment pas une Nation ?

Qu’en est-il par ailleurs de l’amour affirmé par son Altesse Royale, pour la France et les Français ?



Jules Renard écrivait « on ne méprise bien que ce que l’on aime secrètement » (Journal, 1889). En ce qui me concerne, je ne souscrirai pas totalement à cette phrase et me ferai pas l’avocat du « diable », qui projette à la face du monde l’image d’un odieux pays devant adopter la culture de l’excuse (les USA, avec le massacre des indiens, et bien d’autres pays d’Europe ont commis l’irréparable à tort sans adopter cette culture. Ne parlons pas d’autres pays sur d’autres continents, qui devraient sans doute également déconstruire leur histoire et bien réexaminer leur passé dans tous les détails).

Devons-nous ainsi exiger des jeunes allemands qu’ils demandent pardon pour des crimes dont ils ne sont pas responsables ? Cela n’a aucun sens !

La France est le pays des Droits de l’Homme et n’a à cet égard aucune leçon à recevoir de quiconque ! La reconnaissance de ces droits constitue déjà la reconnaissance par la France que n’importe quel crime contre n’importe quel être humain est inacceptable. Elle doit, comme n’importe quel pays, respecter cette ligne de conduite et ne pas s’en écarter : elle ne s’est d’ailleurs pas honorée lorsque tel fut le cas au cours de son histoire.

Mais, revenons à la question des insultes. Face à l’amnésie, il est parfois nécessaire de se répéter. C’est pourquoi il me plaît de rappeler un inventaire (pas à la Prévert) que j’avais commencé à dresser en 2018 (« J’accuse » https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/j-accuse-210494) et complété en 2022 (« Ce n’est pas un dérapage de plus, c’est un outrage de trop... » : https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/ce-n-est-pas-un-derapage-de-plus-c-238476).

Donc, ter repetitum mihi placet ! Car on nous prend pour des billes au pays de « Oui-Oui » ! Alors, oui, les insultes proférées et les comportements indignes et méprisants à l’encontre des Français existent bien... Un bref rappel de l’inventaire, qui n’est pas à la Prévert, de ce qui a pu être dit par votre Majesté à propos des Français et qui s’ajoute à tout ce qui précède :

• des Bretons, qui « sont partout », qui sont un peu la « mafia française » (https://www.lepoint.fr/insolite/les-bretons-c-est-la-mafia-francaise-macron-fache-t-il-la-bretagne-26-06-2018-2230747_48) et qui sont par ailleurs « pour beaucoup illettrés » dans certaines entreprises (https://www.europe1.fr/economie/Macron-et-les-illettres-de-Gad-une-

polemique-et-un-vrai-sujet-677004),

• des contestataires vosgiens, ces « gens qui décident d’être contre tout », ces « Français qui ont pris l’habitude de la plainte » (https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/04/18/25001-20180418ARTFIG00169-hue-lors-de-son-deplacement-dans-les-vosges-macron-ira-jusqu-au-bout-des-reformes.php),

• des ouvriers corréziens, ceux qui « foutent le bordel » (https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/emmanuel-macron-critique-ceux-qui-foutent-le-bordel-en-correze-gauche-et-droite-reagissent_109383.html),

• des « fainéants », « cyniques » et « extrêmes » qui contestent les réformes (https://www.ouest-france.fr/politique/faineants-cyniques-cinq-fois-ou-macron-cree-la-polemique-5239114),

• de ceux qui voyagent en autocar qui sont des « pauvres » (https://www.ouest-france.fr/politique/faineants-cyniques-cinq-fois-ou-macron-cree-la-polemique-5239114),

• des « gens qui ne sont rien » face à ceux qui réussissent (https://www.ouest-france.fr/politique/faineants-cyniques-cinq-fois-ou-macron-cree-la-polemique-5239114),

• de tous ceux du Pas-de-Calais « ce bassin minier » où « il y a beaucoup de tabagisme et d’alcoolisme »( https://www.ledauphine.com/france-monde/2017/01/14/l-alcoolisme-s-est-installe-dans-le-nord-la-bourde-de-macron). Comme dans bienvenue chez les ch’tis !

• des propriétaires « rentiers » (https://immobilier.lefigaro.fr/article/macron-a-pris-en-grippe-les-proprietaires-la-preuve-en-5-exemples_70020f62-2a2f-11e9-85b8-b1891b9fccbc),

• de ceux qui n’ont qu’à « traverser la rue » pour trouver du travail (https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_traverse_la_rue_et_je_vous_trouve_un_travail) : il faut avouer qu’il y a du travail et que celui qui s’en donne la peine peut souvent finir par en trouver.Mais, dans la bouche d’un Président, le propos était excessif, condescendant et accréditait encore l’idée que son interlocuteur était peut-être un « fainéant »,

• de tous ces « Gaulois réfractaires au changement » (https://www.lexpress.fr/politique/

macron-qualifie-les-francais-de-gaulois-refractaires-au-changement_2033018.html)...

À chaque fois, les apôtres de la Macronie expliquaient sans rire que tous ceux qui entendaient ces propos interprétaient mal, comprenaient mal le Messie, sa bonne nouvelle et ses messages bibliques... De façon trop schizophrénique toutefois...

Pour expier ses péchés, le Messie et très saint Roi du Nouveau Monde daigna donc se repentir le 15 décembre 2021 en sa cathédrale de TF1 et entreprit d’y rétablir la vérité. Il y regretta des phrases « terriblement blessantes » : « Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que ce n’est jamais bon et même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique et donc j’ai appris », nous disait-il... « J’ai acquis une chose, on ne fait rien bouger si on n’est pas pétri d’un respect infini pour chacun” (...). « On peut faire bouger les choses sans blesser. C’est ça que je ne referai plus », ajoutait-il...Amen !

L’aveu n’est-elle pas la reine des preuves ?

Mais les bonnes résolutions messianiques pour la nouvelle année s’estompèrent vite ! Le 5 janvier 2022, le Roi reprenait du poil de la bête à propos des non-vaccinés et déclarait dans une interview au Parisien :

- « Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le

faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie. »



- « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen » !

Car le Roi de droit divin peut décider que des Gueux ne sont pas citoyens et les déchoir de leur citoyenneté, contrairement au Président d’une République et d’un état de droit ! « Princeps legibus solutus est » ! Le Prince est au-dessus des lois ! Je traduis, puisque le courant de pensée auquel appartenait à l’origine le Roi (le Belkacemo-hollandisme), a supprimé ou totalement marginalisé le latin de l’école (cela faisait trop « culture française »).

En outre, emmerder n’est pas une insulte, car à l'ère où Pif Gadget et Playboy deviennent des supports essentiels de la communication républicaine, jamais une insulte ne sort de la bouche du Roi ou de celle de ses Ministres d'Etat !

Nous passerons sur les termes employés par Darmanin, parlant de « bordellisation » : il aurait pu à juste titre parler de chienlit à propos des désordres, comme l’eût fait de manière bien plus élégante le Général de Gaulle en d’autres temps... Mais ne l’oublions pas, le Général De Gaulle s’adressait à des citoyens et non à des Gueux !

D’ailleurs, ce Grand Vizir gouvernemental ne souhaite t’il pas devenir Calife à la place du Calife ? En somme, un nouvel Iznogoud qui doit, à l’instar du Messie, s’entraîner à manier « l’insulte », plutôt que s’exprimer comme il sied à un Ministre de la République... Il s’y était déjà essayé auprès des supporters anglais au stade de France, avec le très vif succès que chacun connaît.

Ne parlons pas du héros des prétoires, capable d’asséner d’un coup d’un seul un double bras d’honneur à la Représentation Nationale ! Comment est-il possible que des représentants des Gueux puissent s’en prendre à un Ministre du Roi ? C’est juste puant !

Oui, c’est vrai, un Ministre mis en examen est présumé innocent... Mais, comme aurait dit l’autre, « imagine t’on le Général de Gaulle mis en examen » ?

Une chose est sûre, on ne peut admettre l’insulte et la violence d’où qu’elles viennent...Mais, c’est en premier lieu à ceux qui président et gouvernent de montrer l’exemple : un délit d’insulte publique pour une citoyenne se traduit par une garde à vue et une comparution devant le tribunal ! Les insultes réitérées du Président envers les Français (emmerdeurs, non-citoyens ou autres plaisanteries du même genre) se traduisent par l’immunité... Donc, le Roi pourra poursuivre dans cette voie : il lui suffira de temps en temps d’aller à confesse pour se laver de ses pêchés.

Attention cependant, car les Français connaissent désormais la musique !..

En décembre 2018, avant les tentatives de récupération par LFI et la pollution des blacks blocs, 72% des français soutenaient le mouvement des Gilets jaunes (https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/05/2919418-72-des-francais-soutiennent-toujours-les-gilets-jaunes.html).

La stratégie adoptée fut simple : pourrissement, violences, puis milliards décaissés, surtout et malheureusement du fait de ces violences... Puis, un grand « débat » et des cahiers de doléances (que sont-ils devenus ?) pour sauver la mise...

Aujourd’hui, rebelote ! Stratégie du pourrissement mise en œuvre pour discréditer le mouvement, stratégie de minimisation et de mépris de nouveau affichée par le Chef de l’Etat, mais pour l’instant, maintien du cap de la réforme...



Cependant, la corde paraît bien usée et les Français font clairement la part des choses :

- ils condamnent fort heureusement les violences et soutiennent les forces de l’ordre à 85 % (https://www.cnews.fr/france/2023-03-30/reforme-des-retraites-les-francais-sont-hostiles-aux-violences-et-soutiennent-nos),



- ils continuent à soutenir le mouvement contre la réforme à 66 % (plus qu’en janvier et février), bien que s’attendant à une radicalisation du mouvement... Ces 66% représentent près de 90% des actifs !

Ainsi, hormis certains illuminés, personne ne veut remettre en cause l’ordre républicain et il faut heureusement s’en réjouir. N’oublions pas cependant que l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 consacre le droit de résistance à l’oppression qui fait partie de cet ordre républicain. La Constitution du 4 octobre 1958 qui renvoie à cette Déclaration en fait un élément du bloc de constitutionnalité et de notre droit positif.

Il essentiel de souligner d’emblée qu’il ne faut pas confondre, comme certains irresponsables, le droit de résistance à l’oppression et le droit à l’insurrection. La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par la voie de ses représentants élus ou par le référendum (article 3 de la constitution) ou par la démocratie sociale (article 1er de la constitution sur la république sociale reprenant les principes du Préambule de 1946 sur le principe de la démocratie sociale et devant à mon sens s’agréger à l’article 3). Je suis ainsi persuadé qu’il faut non seulement entendre, mais écouter les citoyens, qui s’expriment massivement par le biais des outils de la démocratie sociale (droit de grève et ou de manifester, corps intermédiaires).

La crise grave en cours ne peut être minimisée par un refus du Président de recevoir les syndicats avant le décision du Conseil Constitutionnel : l’envoi en première ligne sa 1ère Ministre, pour vaquer à d’autres dossiers (eau, fin de vie), confirme pourtant qu’il refuse de considérer la contestation comme une crise politique, puisque close par le 49-3, comme il l’a clairement laissé entendre le 30 mars 2023 (https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-la-contestation-ne-veut-pas-dire-que-tout-doit-s-arreter-declare-macron-depuis-savines-le-lac-20230330).

Nous nous enlisons pourtant dans cette crise, par l’échec de l’entrevue du 5 avril entre la 1ère Ministre et l’intersyndicale à Matignon.

Pas sûr qu’une possible validation de la réforme par le Conseil Constitutionnel le 14 avril vienne calmer le jeu, car on pourrait passer d’une demande de non-promulgation de la loi, à la demande de son abrogation par le corps social et par les corps intermédiaires.

Votre Majesté, votre Nouveau Monde est massivement rejeté et vous êtes aujourd’hui gravement désavoué par une très large majorité du Peuple de France, que vous devez donc écouter et qui ne se réduit aucunement à ce que vous appelez avec mépris, la « foule » ou la « rue » ...

Vous devez soit vous démettre, soit vous soumettre (retirer votre réforme ou la suspendre), soit redonner la parole au Peuple par les voies qui vous agréent et qui sont plurielles. Le Général De Gaulle aurait sans nul doute emprunté une de ces voies, ce qu’il fit d’ailleurs dans des moments difficiles à plusieurs reprises.

Si vous y renoncez et si vous persistez obstinément dans vos choix, vous nous mettez tous potentiellement en danger...

Qu’adviendrait-il si se répétait l’attitude de la cour qui continuait à donner des bals à Versailles à l’aube de la Révolution française ? Si se répétait l’attitude d’un roi qui, ramené de force aux Tuileries par le peuple indigné après sa fuite à Varennes, mit tant de temps à comprendre- l’ampleur et la mesure de la colère qui s’exprimait sous ses fenêtres ?