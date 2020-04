Pandémie, amour & sacrifice

Dans une époque presque entièrement dominée par une culture débridée de l’éros, l’irruption de la pandémie du Covid-19 a mis au premier plan l’esprit de sacrifice, c'est-à-dire, l'amour au sens chrétien...

Dans une époque presque entièrement dominée par une culture débridée de l’éros — l’amour dans sa version désormais horizontale [1] —, l’irruption de la pandémie du Covid-19 a mis au premier plan l’esprit de sacrifice qui anime les équipes de soin dans tous les pays frappés par la pandémie et, notamment, la France. Comme la plupart des pays européens, son système de santé a été ravagé par le libéralisme imbécile de la CEE et menace de craquer face à la déferlante des victimes du coronavirus.

Ce sacrifice des soignants — mais aussi de tous ceux qui s'exposent afin que les services essentiels puissent être assurés à la population — constitue une forme d’amour qui, depuis deux millénaires est identifiée à l’amour chrétien, c’est-à-dire, le souci de l’autre plutôt que de soi. Les grecs l’appelaient l’agapé, les latins la charité. Les premiers chrétiens en avaient témoigné de manière exemplaire lors des deux grands épisodes de peste ayant frappé l’empire romain au début de notre ère et il y a toutes raisons de penser que l’incroyable réussite de cette petite secte persécutée est venue de là.

Evidemment, les soignants et même les croyants actuels ignorent cela pour la plupart mais ils n’en sont pas moins les héritiers de cette immense civilisation chrétienne que l’époque accable et vilipende à tout propos comme si elle était coupable de l’indicible violence humaine des deux précédents millénaires.

Le texte apologétique qui suit, que j’ai traduit de l’anglais, nous explique cette incroyable conquête de l’empire Romain par la contagion (mimétique) de... l’esprit de sacrifice. Que toute notre gratitude et notre admiration aillent à ceux qui, par le passé, mais surtout actuellement, le perpétuent avec courage pour le bien de tous.

Comment les premiers chrétiens ont sauvé des vies et répandu l'Evangile pendant les pestes romaines

Par Tyler O'Neil, le 17 mars 2020

Les chrétiens confrontés au coronavirus aujourd'hui feraient bien de se rappeler comment l'amour désintéressé de l'église primitive a contribué à répandre l'évangile dans un monde beaucoup plus hostile au message de Jésus que ne l'est notre monde aujourd'hui. Le christianisme s'est répandu face à la persécution pour de nombreuses raisons mais, en deux occasions, il s'est répandu au milieu de fléaux mortels, parce que des chrétiens ont risqué leur vie pour sauver d'autres personnes.

Deux fléaux historiques ont ravagé l'Empire romain : la peste antonine (165-180 après J.-C.) et la peste de Cyprien (249-262 après J.-C.). Les pestes ont tué environ un quart à un tiers de la population, abattant des empereurs (Marc Aurèle, Hostilien, et Claude II Gothique), et ravageant l'empire. Comme dans le cas du coronavirus aujourd'hui, la panique s'est répandue parce que la société ne comprenait pas la maladie.

Comme le sociologue Rodney Stark l'a noté dans Le triomphe du christianisme : Comment le mouvement de Jésus est devenu la plus grande religion du monde, les chrétiens ont réagi aux fléaux différemment de leurs voisins païens.

« Lors de la première peste, le célèbre médecin classique Galien a fui Rome pour sa propriété de campagne où il est resté jusqu'à ce que le danger se soit dissipé. Mais pour ceux qui ne pouvaient pas fuir, la réponse typique était d'essayer d'éviter tout contact avec les affligés, car il était entendu que la maladie était contagieuse. Ainsi, lorsque leurs premiers symptômes apparaissaient, les victimes étaient souvent jetées dans les rues, où les morts et les mourants s’entassaient », a écrit Stark.

L'évêque Dionysius a raconté les événements qui se sont déroulés à Alexandrie, en Égypte, pendant la peste de Cyprien : « Au début de la maladie, ils [les païens] repoussaient les malades et fuyaient leurs proches, les jetant à la rue avant qu'ils ne soient morts et traitant les cadavres comme des saletés, espérant ainsi éviter la propagation et la contagion de la maladie mortelle ».

Pourtant, les chrétiens ont cherché à aider les malades, au risque même de leur propre vie. Comme l'a dit Cyprien, évêque de Carthage, « Bien que cette mortalité n'ait rien apporté d'autre, elle a accompli cela pour les chrétiens et les serviteurs de Dieu : nous avons accepté le martyre de bon cœur, tout en apprenant à ne pas craindre la mort ».

« Insouciants du danger, ils prirent en charge les malades, s'occupant de tous leurs besoins, les soignant au nom du Christ, et quittant cette vie avec eux, sereins et heureux. Car ils furent infectés par les malades, partageant la maladie de leurs voisins et acceptant joyeusement leurs douleurs », se souvient Dionysius à propos de ses compagnons chrétiens. « Beaucoup, en soignant et en guérissant d'autres personnes, ont transféré leur mort sur eux-mêmes et sont morts à leur place... [une mort qui] semble en tout point égale au martyre ».

Ces soins, même élémentaires, ont probablement réduit le taux de mortalité de manière significative. Comme l'a souligné William McNeill dans Pestes et Peuples, même « des soins infirmiers assez élémentaires ont probablement réduit considérablement la mortalité. La simple fourniture de nourriture et d'eau, par exemple, permettait aux personnes temporairement trop faibles pour se débrouiller seules de se rétablir au lieu de périr misérablement ». Il est tout à fait plausible que les soins chrétiens aux malades aient réduit la mortalité de deux tiers, a soutenu Stark.

Cette charité chrétienne n'a pas seulement sauvé des vies, elle a aussi répandu l'Evangile. Les historiens ont longtemps bataillé pour comprendre comment, après l'ascension de Jésus, un petit groupe de chrétiens — les Actes des Apôtres en dénombrent 120 et 5 000 — a fini par surpasser toutes les autres confessions de l'Empire romain (dont la population est estimée à 60 millions d'habitants).

En utilisant les estimations de sources historiques, Stark a constaté que pour passer de 1000 chrétiens en l’an 40 à 33 millions de chrétiens en l’an 350 de notre ère, il fallait un taux de croissance de 40 % par décennie. Si cette croissance semblait miraculeuse pour les chrétiens de l'époque et les historiens par la suite, elle peut s'expliquer par l'expansion des réseaux sociaux.

Car lorsque les chrétiens risquaient leur vie pour aider leurs voisins païens pendant les pestes, deux choses se sont produites. Les païens qui n’étaient pas en contact avec le christianisme avaient plus de chances de mourir, et les païens qui bénéficiaient de la charité chrétienne avaient plus de chances de vivre — et de développer des relations avec les chrétiens qui les avaient sauvés. Un païen sauvé de la mort peut se lier d'amitié avec les chrétiens qui l'ont sauvé, et il peut avoir perdu ses précédents amis à cause de la peste. En sauvant les païens, les chrétiens ont non seulement manifesté l'amour de Jésus, mais ils ont également été des vecteurs d’influence sociale.[2]

Stark a depuis longtemps constaté que les réseaux sociaux sont essentiels à la conversion religieuse. Car bien que les nouveaux croyants disent avoir été convaincus par la doctrine qu’ils tiennent pour vraie, l’amitié avec d'autres croyants est également essentielle lorsqu'il s'agit de choisir une foi. Cela ne veut pas dire que la foi n'a pas d'importance ou que le Saint-Esprit n'est pas impliqué dans la conversion — le processus dans le cœur de chaque personne reste un mystère — mais du point de vue des sciences sociales, les relations sont essentielles pour comprendre la décision d'une personne d’adhérer publiquement à une religion.

Les chrétiens des deuxième et troisième siècles après J.C. ont vécu des modes de vie contre-culturels. Ils se distinguaient par leur refus de sacrifier aux empereurs romains (qui étaient considérés comme des dieux) et ils se distinguaient par leurs soins aux malades, aux orphelins et aux veuves. Ils ont sauvé des enfants qu'on laissait mourir (une forme précoce d'avortement et d'infanticide) et ils ont fondé les premiers hôpitaux.

Lorsque les premiers chrétiens ont risqué leur vie pour sauver les païens pendant les pestes, ils ont vécu les enseignements de Jésus-Christ, apportant la preuve concrète que leur vie avait été changée par le Saint-Esprit de charité. Leur sacrifice était un témoignage pour ceux qui les entouraient, et il a contribué à répandre l'évangile en élargissant leurs réseaux sociaux.

Les chrétiens d'aujourd'hui devraient adopter le même esprit de charité, même s'il peut sembler totalement différent dans la pratique. La distanciation sociale contribue à limiter la propagation du coronavirus, et les chrétiens devraient accorder plus de valeur à la vie des autres qu'au confort et aux opportunités sociales de la vie quotidienne.

Les chrétiens peuvent également soutenir les entreprises caritatives qui accomplissent l'œuvre de Dieu en ces temps difficiles. Le 17 mars dernier, l'organisation caritative chrétienne Samaritan's Purse a transporté par avion un hôpital de campagne et d'autres fournitures en Italie pour aider le système de santé de ce pays, débordé, à soigner les patients atteints de coronavirus. L'avion DC-8 de Samaritan's Purse transportait environ 20 tonnes de matériel médical, une unité de soins respiratoires développée pour le coronavirus, et 32 membres du personnel de secours en cas de catastrophe, dont des médecins, des infirmières et des spécialistes des maladies respiratoires, qui resteront en Italie pendant au moins un mois.

« Nous allons en Italie pour fournir des soins vitaux aux personnes qui souffrent », a déclaré Franklin Graham, président de l'organisation caritative, dans un communiqué. « Il y a beaucoup de peur et de panique dans le pays, mais nous avons confiance que Dieu est aux commandes. Nous continuons à prier pour tous ceux qui sont touchés par cette crise sanitaire mondiale et pour notre équipe médicale qui y répond ».

Edward Graham, le plus jeune fils de Franklin Graham et assistant du vice-président des programmes de Samaritan's Purse, l'a dit de manière succincte : « La médecine est un aimant pour l'Évangile. »

Tous les chrétiens ne peuvent ou ne doivent pas se lever et s'envoler pour l'Italie afin d'aider à résoudre la crise — il y aura du travail à faire dans vos propres maisons et quartiers. Mais les chrétiens du monde entier devraient aider comme ils le peuvent, dans le même esprit que l'église primitive. Les actes de charité peuvent récolter une énorme moisson pour l'Evangile.

Version originale de l’article