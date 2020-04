Pandémie du Covid-19 des nouveaux héros ont vu le jour : soignants, services de secours et de sécurité, caissières, routiers, bénévoles, etc !

En France, chaque époque à ses héros le résultat Google : Ici.

En 1988 un média français le JDD ( Journal du dimanche ) crée un classement qui désigne « la personnalité préférée des Français » et un nouveau type de héros venait de voir le jour !

Au départ se sont deux personnalités étrangère au monde du show-biz à savoir le Commandant Cousteau et l'Abée Pierre qui respectivement seront nommée 20 fois pour le premier et 16 fois pour le deuxième,... mais par la suite tous les nominés seront issus du monde du show-biz ou du sport de haut niveau, le monde du show-biz étant celui qui a eu le plus de lauréats. Voir le classement du : Top 50 du JDD : Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau, personnalités préférées des Français ) .( notons au passage que nombre d'entre eux sont millionnaires, surtout l'un deux J.J. Goldman !

Chaque année ce classement m’horripile, car par exemple oublié le prix Nobel de médecine 2008 attribué à Luc Montagnier, » tout comme les 18 autres prix Nobel Français depuis 1988 date de la création du classement du J.D.D., qui hélas eux aussi ne sont jamais cités.

J'ai un avis assez sévère sur cette caste que composent « les personnalités préférées » qui appartiennent au monde du show-biz, ou à celui de la culture » et que nos médias flagornent et encensent et invitent sans cesse. Marre et plus que marre de leurs analyses et de leurs conseils ou de leurs avis comme ( en passant vite fait ceux qui me viennent à l'esprit ) Le sieur F.Berléand avec : « les gilets jaunes me font chier ! » Dany Zigounette alias C. Bendit avec son injurieuse envolée ( assez révélatrice sur la personnalité de cet ostrogoth ) sur le Pr. Didier Raoult : « Qu'il ferme sa gueule ! ». Le summum de la bêtise ayant peut-être été atteint par Aymeric Caron et sa sortie du genre neuneu au max : vidéo sur les « gentilles femelles moustiques » autres résultats : Ici . (Pour info la gentille bébête est classée comme celle qui est la plus dangereuse pour les humains ! ), mais peut-être que le régime de nourriture d'un antispéciste a-t-elle des carences importantes pour faire fonctionner objectivement son ciboulot. Pour clore rapidement cette petite liste, je place l'omniprésent et l’infatigable donneur de leçons au monde entier un « chouïa » mégalo : Ici, le « Monsieur Soleil » de l'avenir et de l'évolution de la France , .. et du monde, que nos téloche invitent régulièrement, le sieur J. Attali, spécialiste en prophéties qui « font arriver hier » :Ici.

Concernant ce monde, pour moi dans la situation que nous la vivons actuellement avec cette grave crise sanitaire j'ai envers celui-ci une philosophie « brute de décoffrage » (sens 2), et qui est la suivante : Si toutes ces catégories se mettaient « en grève » : un jour, un mois, un an, un siècle, ben l'humanité pourrait continuer à fonctionner sans trop de dégâts !, .. alors que sans le labeur d'obscurs anonymes, c'est la société française qui s'écroule ( plus de nourriture, de soins, et de sécurité ), donc ce sont bien eux « nos nouveaux héros » !

Nos nouveaux héros se sont eux !

Dans la crise du Covid-19 les nouveaux héros sont ces anonymes à savoir : personnels soignants, services de sécurité et de secours, bénévoles : 1 – 2 - 3 - 4 – 5, même un rugbyman professionnel s'est engagé dans un hôpital comme agent d’entretien : Ici , et tous « ces héros » s'impliquent ( avec les risques pour leur santé liés à leurs propres domaines )

Depuis quelques mois, l'arrivée du Coronavirus bouleverse et perturbe notre civilisation, tous les héros ( de pacotilles ) précédents sont oubliés, et ce sont des nouvelles catégories de héros qui voient le jour et que les gens découvrent. Comme le mentionne Marianne dans une page de son site web, se sont eux les "premiers de cordée", ces Français qui sont au front pendant le confinement. Caissière, policier, infirmière, urgentiste, postier, agriculteur, livreur, surveillant pénitentiaire, gendarme, maire, médecin généraliste, pharmacien... Ils continuent à travailler, au service de la population a fin que le pays fonctionne tant bien que mal, et pour ces anonymes une espèce d'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de leurs têtes !

L'épineux problème pour protéger les caissières des magasins d'alimentation !

Si c'est bien une profession qui est très exposée au coronavirus, ce sont bien nos caissières des magasins d'alimentation, car contrairement à d'autres commerces ces magasins n'ont pas fermé, et leurs caissières sont à leurs postes. Nous pouvons noter que l'épidémie du coronavirus a débuté sur le territoire métropolitain le 20 janvier 2020 : Wikipédia., que dès son apparition ces dernières travaillaient sans mesure de protections particulières, d'où une crainte bien justifiée pour de très très nombreuses d'entre elles. : Ici. Pour preuve du peu d’intérêt que portaient leurs employeurs envers leurs caissières, dans le secteur de Rennes près d'un mois plus tard, c'est-à-dire le :18 mars, regardez le pourcentage d'équipements : vitres, masques, gants pour 15 magasins : Ici.

Dans la première quinzaine de mars, dans la région de Fréjus, les caissières des grandes surfaces et de moyennes surfaces étaient à leurs postes sans protection spéciales. A la date du 28 mars dans une de ces grandes surfaces où j'ai fait mes courses, les caissières étaient seulement protégées par un simple écran transparent d'une largeur d'à peine un mètre comme sur cette photo prise sur le web : Ici,, mais heureusement elles portaient un masque et des gants.

A contrario certaines enseignes prennent heureusement la situation de leurs caissières avec nettement plus de sérieux comme ces mesures prise vers la mi-mars dans ce magasin en Normandie : Ici . Pour les caissières, un autre système de protection : Ici.

Le mépris, le dédain, et la morgue des boss de la grande distribution envers leurs caissières !

Une fois de plus, le mépris, le dédain, et la morgue des boss de la grande distribution envers leurs caissières sont hélas une fois de plus montrés au grand jour. En effet concernant ces derniers nous pouvons affirmer qu'assurer une protection maximum à leurs caissières, n'ont pas été leurs soucis principaux. Ainsi grâce à l'article de notre ami Olivier Cabanel : Pandémie, un échec français, il y avait ce paragraphe : Mr Bompard, le patron des carrefours, a encaissé des milliards pour lui permettre de maintenir à flots ses entreprises, mais il n’y a toujours aucune protection pour ceux qui travaillent pour lui... alors qu’il avait assuré ; « depuis le premier jour, et chaque jour, notre priorité est votre sécurité sanitaire". Lien.,.. sur lequel nous pouvons lire :

Carrefour : des milliards pour Bompard et aucune protection pour les travailleurs, la course aux profits est un crime ! :

Concernant Bompard et ses amis les autres boss de la grande distribution, qui tous ont eu une attitude que je qualifie sans hésitation de criminelle, car combien de caissières seront contaminées, par le coronavirus à cause de ce manque flagrant de protection. ( et surtout pour certaines, quelles seront les éventuelles et dramatiques séquelles).

Perso, une fois cette dramatique crise terminée, je pense que pour ce genre de tristes sires et salopards comme lui, que d'être punis au max financièrement, qu' ils méritent en plus cette punition en place publique.

Dans les situations de crises, (guerres catastrophes ),... il y a les héros .. et les salopards !

Les anciens comme moi, ont hélas connu ces comportements d'individus, ainsi pour la Deuxième guerre mondiale en France, il y avait d'un côté les courageux résistants et les maquisards, de l'autre les pleutres collabos et dénonciateurs.

Avec la crise du coronavirus ces comportements resurgissent, plus haut j'ai évoqué les courageux, a contrario il y a hélas des individus que je nomme comme étant d'immenses salopards prêts à chier dans leurs frocs, qui s'adressent à des plus courageux qu'eux, en rédigeant des tracts d'insultes ou de rejets, et ce bien évidemment de façon anonyme.

Quels exemples de basse besogne de ces salopards trouvés sur le web :

Pour nos valeureux pompiers après des années les caillassages (mon article de septembre 2019 :Ici.) voici ce qu'ils subissent maintenant :

Coronavirus Montpellier : “Pompier de merde dégage d'ici”, les menaces anonymes contre des pompiers de l'Hérault

Coronavirus. Les soignants de l’hôpital Lariboisière peuvent être escortés par des gardes du corps

Comme au Moyen-âge pour certains les soignants sont devenus les « nouveaux pestiférés », et dans Google sur ce sujet, vous pouvez trouver ces résultats : Ici ;

...Eh !, oui, inutile d'en dire plus, ainsi sont les humains, capables du bon, comme du pire , mais dans le pire certains sont les meilleurs (c'est ce que disait Coluche) « Dans le pire c'est moi le meilleur » ! A l'encontre de ces « courageux » délateurs et anonymes « déchets de l'humanité » ( sens 4 ), si un jour pour une cause quelconque, ( accidents de la route, domestiques etc ) ces tristes sires sollicitent leur présence, je doute fort qu'ils leur disent les yeux dans les yeux la bassesse qu'ils ont eue à leur égard,... et s'ils sont conscients qu'ils refusent leurs services !

Conclusion :

Le vrai héro écoute que son courage, et il est généralement anonyme, .. néanmoins il y a hélas fort à parier qu'une fois cette pandémie passée, nos héros d'opérette sévissent de nouveau sur nos télévisions. Le hic c'est que le service public ( donc nos sous ) leur donne une large place pour qu'ils puissent de nouveau « nous vendre » : films, pièces de théâtre, romans, et autres CD, « à la qui mieux mieux » comme si rien de grave ne s'était passé !

A quand une prime ( oh !, combien méritée ) pour les caissières ?

Nous le savons la grande distribution fait d'énormes bénéfices exemple : Ici, autres résultats Google : Ici.

Si ces derniers ont eu un certain « retard à l'allumage ( sens 2 ) » pour protéger leurs caissières, il serait bon que leurs dirigeants « rattrapent le coup » en pensant aux risques de santé que prennent leurs employés, et leur octroyer non pas une aumône, mais une prime en rapport avec les risques qu'elles encourent pour que nous tous, nous puissions continuer à nous fournir en nourriture ! Je ne pense pas que le montant total de ces primes mette leurs dirigeants aux « restos du cœur » ! Pour ce qui est des personnels soignants, de sécurité, de secours, et de sécurité, l’État, n'a qu'a puiser dans certaines aides et autre subventions qu'elle accorde à des gens qui ne sont pas dans la misère, je pense notamment à ceux qui appartiennent au monde la culture en particulier le cinoche, 750 millions d'euros en 201 : Ici. ( ben oui, il faut bien payer des acteurs millionnaires ) aux clubs de sport foot professionnel, en 2006 c'est la somme de : 60 millions d'euros ( également des joueurs millionnaires ), autres résultats Google : Ici ,.. et surtout ne pas oublier le manque à gagner du montant des fraudes fiscales qui sont justes la bagatelle de 80 milliards d'euros : sources. Donc pour l’État, avec suffisamment de volonté politique, du pognon, il est possible d'en trouver !

Lien en annexe :

La carte du Covid-19 en France à la date du 10 avril : Ici.

Merci de m'avoir lu.

Gilbert Spagnolo dit P@py