Panem et circenses !

La formule trouvée par les Romains et qui est parvenue jusqu’à nous pour définir cette recette déjà appliquée de longue date par toutes les satrapies du croissant fertile continue de bien résumer l’euphorie qui saisit les dirigeants des états en difficultés existentielles comme la Belgique ou morales comme la France.

Rien de tel que le talent d’une équipe de footeux pour rendre un vernis de cohésion nationale à un pays comme la Belgique où une communauté, la flamande, est en train de coloniser les rouages de l’administration devant des politiciens wallons pathétiquement passifs et plus plus préoccupés du niveau de leurs prébendes que du malheur de leur peuple.

La parlement wallon dans sa majorité ancienne avait refusé d’entériner le CETA, ce qui fut salué par comme il se doit par tous les altermondialistes.

Qu’à cela ne tienne, le maillon faible ( le Centre démocrate humaniste ? ) de cette alliance a saisi le prétexte de la mal-gouvernance et de la concupiscence à vrai dire indigne mais à laquelle il participait dans la mesure de ses faibles moyens et que des vents favorables alimentés par des indignés professionnels ? avaient apportés sur les bureaux de juges d’instruction chargés de remettre de l’ordre dans une pétaudière où les intérêts publics servaient de facteur d’enrichissement à d’ambitieux autant que peu scrupuleux Rastignac, tout cela sous la couverture distraite de chefs politiques occupés à se partager les bribes du pouvoir que voulait bien leur laisser la Flandre marchande et triomphante.

Aujourd’hui les exploits ( dont j’ai la faiblesse de me réjouir ) d’une bande de gamins hyper-doués et venus de toutes les couches de la Belgique multiculturelle, qui démontrent par leur science du football alliée à une discipline acceptée venant d’un coach aussi sympathique qu’une porte de prison, Martinez , esquissant à peine un sourire quand tout roule à merveille pour lui, maîtrisant ses sentiments quand les choses vont mal, choses absolument prodigieuses de la part d’un Espagnol pourtant voué selon les stéréotypes d’usage à l’exubérance méditerranéenne ou à l’abattement christique.

Il est évident que pour quelqu’un qui, comme moi, ne se fait aucune illusion sur la pérennité de l’état belge et qui espère vivre encore suffisamment pour le voir disparaître et pour voir enfin la communauté française se secouer et prendre son envol vers d’autres cieux qui sont aussi ceux qu’ont tissé son histoire jusqu’à ce que les alliés fassent payer à la France vaincue à Waterloo sa défaite en l’amputant de ses territoires belges comme Guillaume II avait fait payer à un autre Napoléon le désastre de Sedan en annexant une partie de la Lorraine.

Malgré tout, cette équipe des Diables Rouges à laquelle en toute logique politique ( et en ce cas logique politicienne de bas étage ) je devrais être indifférent, cette équipe me touche, formée de Francophones et de Flamands, d’Arabes, de Berbères, d’Africains et jusqu’il y a peu d’Asiatiques de toutes les religions ou sans religion.

C’est un patchwork qui est celui de mon pays, qui lui donne ses couleurs, qui l’enrichit de ses apports multiples que seuls de tristes chauvins, identitaires bornés dont l’horizon est bouché par leur clocher ( ils ne voient même pas que comme les mosquées leurs églises sont orientées à l’est ) et qui ruminent leurs frustrations sur un âge d’or dont ils croient avoir fait partie et qui n’a jamais profité qu’aux mêmes qui continuent à en toucher l'usufruit aujourd’hui.

Demain soir, je serai devant mon téléviseur avec ce sentiment un peu particulier que, de toute manière, je serai dans le camp des vainqueurs, soit par le triomphe de mon équipe de cœur, les Diables rouges, soit par la victoire de mon équipe de dilection.

Amateur de belles joutes et beau foot, un spectacle suffisamment rare pour que je ne m’intéresse d’ordinaire que fort distraitement aux différentes épreuves, j’espère pouvoir me régaler.

La Belgique m’a donné ce plaisir, la France m’a laissé sur ma faim mais, quel que soit le vainqueur en aucun cas mon cœur ne saignera.