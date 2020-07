Panique à bord chez les milliardaires : le système ultra-libéral est menacé

L'expansion démographique diminue partout dans le monde sauf en Afrique et menace la pérennité du système capitaliste ultra-libéral qui suppose une croissance économique permanente, soutenue par la demande de consommation de nouvelles cohortes de consommateurs sur le marché. Les milliardaires s'inquiétent et lancent une action de propagande dans la presse aux ordres, avec l'aide de leurs cohortes de bobos, ONG et intellos bien-pensants, pour promouvoir les naissances mais surtout compenser l'écroulement démographique des pays ''riches'' par l'importation de millions de travailleurs immigrés, taillables et corvéables à volonté.

Soudain, on assiste à la floraison d’articles basés sur des estimations et calculs émanant d’experts de différentes agences internationales, révélant le grave danger que court l’humanité à l’horizon de la fin du siècle suite à la diminution rapide du nombre moyen de naissances par femme.

Selon ces rapports alarmistes, la population mondiale, après avoir atteint un pic de +- 11 milliards d’individus vers 2050, subira une régression dramatique jusqu’à +-8 milliards d’individus en 2100, tous les continents étant touchés par ce phénomène, sauf l’Afrique dont la population continuera à croître jusqu’à 3 milliards d’habitants.

Ces prévisions sont aléatoires et sujettes à caution et on se souviendra à cet égard que les mêmes "experts" prévoyaient, il y a quelques années que, suite à l’infection du SIDA, l’Afrique perdrait plus de la moitié de sa population.

Mais ce qui est plus significatif, ce sont les raisons qui motivent un tel message alarmiste et une telle propagande.

A cela deux raisons principales :

1) L’angoisse existentielle des tenants du système du capitalisme financier , commercial et ultra-libéral, qui constatent que le modèle vacille et approche de sa fin.

Le monde entier prend, en effet, conscience que l’expansion effrénée de la race humaine qui esten passe de se multiplier par 5 depuis le début du 20 ème siècle ne peut perdurer sauf à entraîner la totale disparition de notre espèce en raison de la pollution, de l’épuisement des ressources énergétiques, de la raréfaction des ressources en eau douce et eau potable, et de l’insuffisance des superficies agricoles disponibles pour nourrir convenablement la population mondiale.

Tous les citoyens éduqués constatent que la croissance continue de nos économies, présentée comme indispensable pour assurer la survie et la progression du niveau de vie des milliards d’êtres humains qui prolifèrent, atteint ses limites physiques.

Et ils réalisent que poursuivre dans cette voie sans issue ne peut qu’engendrer :

-des affrontements armés entre pays pour s’accaparer des ressources de plus en plus rares, conflits où périront des millions d’hommes, de femmes et d’enfants innocents,

-une émigration massive des centaines de millions d’individus qui auront la malchance de se trouver du côté des vaincus vers les pays vainqueurs pour assurer leur simple survie,

-une baisse inéluctable de leur niveau de vie, due la hausse automatique du prix des biens indispensables à leur vie quotidienne, en raison de leur rareté et de leur épuisement,

-une disparition programmée de leur identité, de leur culture et de leur mode de vie.

Cette prise de conscience des citoyens éduqués du monde entier a un effet potentiel, redoutable pour la caste qui bénéficie à plein du système actuel.

Si les Messieurs Dupont du monde entier réalisent qu’il est urgent de ramener la population mondiale à un niveau compatible avec les ressources disponibles sur notre planète, afin de préserver l’avenir et d’assurer un niveau de vie acceptable, une éducation suffisante et une santé correcte à tous les hommes, femmes et enfants déjà nés plutôt que de promouvoir la croissance de populations déjà excédentaires qui génèrera des millions de malheureux condamnés dès leur naissance à mourir de faim et de malnutrition, ou à vivre une vie misérable, dénuée de tout espoir de bonheur et de progrès, la contestation du modèle actuel risque, en effet, de devenir permanente, universelle et ingérable.

Or le capitalisme ne peut survivre sans une expansion continue de la production et de la demande de consommation.

C’est pourquoi, les généreux milliardaires du monde entier sont si prompts à promouvoir la continuation de la croissance économique pour assurer, disent-ils, la diffusion du progrès, du bonheur et de la culture partout dans le monde.

En réalité, ce qu’ils veulent, c’est que la naissance de dizaines voire de centaines de millions d’individus vienne grossir la cohorte des nouveaux consommateurs potentiels dont ils ont besoin pour soutenir indéfiniment la demande et assurer la croissance pérenne des industries et des services générateurs des profits et dividendes que capte leur puissante caste.

Et c’est aussi pourquoi, ils s’alarment et bâtissent une contre-offensive basée sur une action de propagande relayée par les agences internationales expliquant que la croissance démographique doit absolument continuer et que là où elle est trop faible ou inexistante, il faut accueillir largement les populations excédentaires d'autres pays (principalement africains ).

2) Dans cette campagne de désinformation, ils sont largement secondés par les bobos bourgeois et urbains chics de nos pays occidentaux ainsi que par les intellos, sociologues, ethnologues et historiens soi-disant progressistes qui plaident pour un monde ouvert à tous vents où les pays dits riches accueilleraient sans limite les malheureux du monde entier .

Cette classe de bobos et intellos bien-pensants dont sont souvent issus les dirigeants des associations et ONG militantes qui militent pour un monde sans frontières, n’a jamais vérifié si nos pays développés ont les moyens d’accueillir toute la misère du monde et se moquent bien de savoir si leur politique entraînera une baisse systématique de niveau de vie de leurs concitoyens.

De fait, ils sont nés la cuillère d’or à la bouche, n’ont jamais habité que les beaux quartiers et leurs maîtres à penser n’ont souvent jamais quitté les milieux de l’éducation, passant directement de la position d’élève et d’étudiant à celle de prof d’université ou de chercheur, toutes professions fonctionnarisées qui permettent avantageusement d’écrire de doctes ouvrages théoriques sur la nature humaine, et de vaticiner librement sur l’avenir et la société sans en assumer aucune responsabilité.

Les uns comme les autres, n’ont, sauf exception, jamais connu les difficultés de la vie quotidienne ni affronté la dure réalité à laquelle sont confrontés les malheureux qui ont eu la malchance de naître dans un bidonville du tiers-monde ou dans une banlieue déshéritée de nos grandes villes.

Tous ces amateurs pyromanes et docteurs ‘’Folamour‘’ de l’immigration bienfaisante se comportent en alliés inconscients mais objectifs des milliardaires précités qui n’ont qu’une idée, favoriser l’immigration du tiers monde vers le monde développé pour fournir un réservoir de main d’œuvre inépuisable, payée à vil prix, taillable et corvéable à volonté, apte à exercer une concurrence et une pression salutaires sur les travailleurs locaux, afin de diminuer les coûts salariaux, de précariser les emplois et de diminuer les avantages sociaux ainsi que la couverture des soins de santé et du chômage.

Recette infaillible pour maximiser leurs profits et majorer leurs dividendes tout en paralysant les réactions et actions de protestation des travailleurs soumis à un chantage à l’emploi et en neutralisant les gouvernements tétanisés par la peur de voir le nombre de chômeurs exploser.

Cette connivence et cette alliance ‘’incestueuse‘’ entre les grands capitalistes et les milieux bobos progressistes précités sont d’autant plus solides que bon nombre d’ONG et mouvements associatifs bénéficient des largesses financières de ces généreux milliardaires et que bon nombre de leurs rejetons - sans doute pris d’un sincère élan de contestation ‘du père’’ comme bon nombre d’adolescents ou de jeunes adultes - militent activement voire dirigent les associations concernées.

( cf . par exemple, la capitaine bobo allemande issue d’un milieu riche et très bourgeois qui a défrayé la chronique en forçant l’accès aux ports italiens du vaisseau qu’elle commandait pour débarquer des migrants irréguliers, héroïne portée aux nues par tous les bobos et qui vient de recevoir une médaille de la Maire ‘’dite progressiste‘’ de Paris ).

Or, partout dans le monde, les Messieurs Dupont constatent de plus en plus que cette connivence, volontaire ou non, s’exerce à leurs dépens.

Il est donc urgent pour ces milliardaires et leur cohorte de bien-pensants d’expliquer que nous devons absolument ouvrir largement nos frontières et que ce sont ces charmants migrants qui vont assurer l’avenir de nos vieux pays fatigués.

La fable est plaisante mais qui peut croire à ce conte de fées où les tchétchènes, les afghans et les ressortissants africains vont se dévouer pour nous et payer nos retraites et où les emplois peu qualifiés qu'ils occupent vont continuer à exister et à augmenter malgré :

- la robotisation croissante de l’industrie et des services,

- les progrès technologiques incessants qui détruisent plus d’emplois qu’ils n’en créent,

- le niveau minimum de qualification requis toujours plus élevé pour occuper des emplois de plus en plus sophistiqués, requérant des études longues et complexes.

- l' obsession permanente des capitalistes de diminuer le nombre d’emplois, de mécaniser à outrance et de précariser le plus possible les postes de travail afin de compresser le plus possible la masse salariale.

En tout cas, le Monsieur Dupont que je suis n’y croit pas.

En réalité, en conjuguant la poursuite d’une croissance démographique déraisonnable sur une planète qui ploie sous l’exploitation excessive de ses ressources et en facilitant les mouvements massifs et désordonnés de populations des pays pauvres vers les pays dits riches, tous ces milliardaires cyniques, uniquement préoccupés par le maintien de leur dominance et de leur richesse, et leurs zélés bobos et ONG, serviteurs crédules et aveugles, mais néanmoins complices, sont en train de précipiter l’humanité dans une spirale infernale de généralisation et d’égalisation vers le bas de la pauvreté mondiale, génératrice de guerres meurtrières et de souffrances indicibles.

Avant qu’il ne soit trop tard, il nous faut tourner la page de ce système moribond et inventer un nouveau modèle de société, durable, économe, basé sur la rareté des ressources et le progrès technique où l’humanité deviendra moins nombreuse mais où chaque individu fera davantage l’objet d’attention et de solidarité tout en préservant la diversité des valeurs, des cultures et des modes de vie de chaque pays du monde au lieu de privilégier l’uniformité, le mélange indistinct et la culture du hamburger universel.