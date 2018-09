Panique au sérail

S’agit-il du remake en « live » d’un film qui avait connu un franc succès il y a une quarantaine d’années ?

A l’époque, Robert Upshur Woodward (dit Bob Woodward) avait connu une certaine notoriété pour avoir révélé en 1972 dans « Deep Throat », avec son collègue Bernstein, des informations qui allaient devenir le « scandale du Watergate », épisode mis en scène dans le film « Les hommes du président » où Robert Redford jouait le rôle de Woodward. Les publications avaient entraîné l'ouverture d'une enquête sénatoriale, durant laquelle le président Nixon avait refusé de fournir les bandes audio de la Maison Blanche, prétextant que celles-ci n'existaient plus. Son mensonge avait été découvert, ce qui l’avait obligé à démissionner de son poste en 1974.

Le traumatisme provoqué vient de ressurgir alors que le même Woodward est de retour dans les médias à travers les extraits d’un livre à paraître, « Fear : Trump in the White House » qui décrivent une administration dysfonctionnelle en état de dépression nerveuse avancée.

Sous le coup de la colère, Trump a rejeté d’un bloc le livre et son auteur par un des anathèmes qu’il affectionne en affirmant que ce dernier était « déjà discrédité ». Mais son émoi à propos du futur best-seller auquel il offre une promotion gratuite, n’était qu’un signe annonciateur de la « rage volcanique » avec laquelle il a réagi juste après à une tribune anonyme du New York Times, apparemment écrite par un haut responsable de son propre cabinet, tribune dans laquelle l’auteur se décrit comme membre, au sein du gouvernement, d'une "résistance" qui fait en sorte de protéger le pays des impulsions de Trump les plus catastrophiques. Ce groupuscule aurait même envisagé de remplacer le chef d'état par le vice-président Mike Pence : « Nous pensons que notre premier devoir est de servir ce pays et que le président continue d’agir de manière préjudiciable à la santé de notre république. C'est pourquoi de nombreuses personnes nommées par Trump dont je fais partie, nous nous sommes engagées à faire ce que nous pouvons pour préserver nos institutions démocratiques tout en contrecarrant les impulsions les plus malavisées de M. Trump jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions."

Le sultan et ses vizirs ont aussitôt lancé une chasse à l’homme . En twittant le mot « trahison », le virtuose du microblogage a précisé : « Si la personne anonyme existe bel et bien, le Times doit, à des fins de sécurité nationale, la dénoncer immédiatement au gouvernement ». Pourtant, cette réaction épidermique aurait pu se produire plus tôt, car il ne s’agit que du plus récent d’une série d’articles révélant des dysfonctionnements à la cour. Il y a quelques semaines, Michael Wolff, auteur de « Fire and Fury : Inside the Trump White House », avait déclaré que « 100% des personnes qui l’entourent » pensaient que Trump était inapte à sa fonction.

Le New York Times, dont les rédacteurs ignorent l’identité de l’auteur eu égard au « pare-feu » strict établi entre la rubrique « opinions » et les articles « maison », a également signalé des initiatives destinées à tempérer certaines décisions du Calife, et en particulier une opposition à Trump dans l'armée. La patate doit être très chaude, car les derniers développements ont amené le secrétaire d’état Mike Pompeo et le secrétaire à la défense James Mattis à crier haut et fort qu’ils n’étaient pas les auteurs de l’article.

Iznogoud sera-t-il démasqué ?

C’est ce que nos lecteurs découvriront sans doute dans le prochain épisode de ce passionnant feuilleton.