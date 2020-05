Par manque de masques, le pouvoir ne pourra cacher son incurie !

Faute de masques, faute de tests de dépistage, faute de lits de réanimation, Faute de fermer les frontières, faute de tester les voyageurs, faute d'interdire les rassemblements de masse, faute de plan et de stratégie le pouvoir n'avait d'autre issue que d'imposer, en ultime solution, un confinement des français .

Notons que ce confinement a été mis en place quelques jours après avoir organisé les élections municipales qui ont accentué le nombre des contaminations au Covid19.



Pourtant, selon Le Canard Enchaîné, Emmanuel Macron avait été alerté des dangers du coronavirus dès le mois de décembre, soit plusieurs semaines avant l’arrivée de l’épidémie en Europe. !!!

En effet, l'ambassadeur de France à Pékin, son excellence Laurent Bili, a alerté le Quai d’Orsay et l’Élysée en décembre 2019 sur les dangers du nouveau virus signalé à Wuhan.

Mais, Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron n’en ont tenu aucun compte. En outre, le ministre des Affaires étrangères n’a organisé le rapatriement des ressortissants français que fin janvier. !!!!!

« Quand sont parvenues à Paris les informations relatives à l’apparition d’un nouveau virus, il était encore possible, pour un Président conscient de ses responsabilités, de constituer un bon stock de masques, de tests et de respirateurs. Mais Macron n’a pas trouvé le temps d’y penser », souligne le Canard. N’y a-t-il pas des incuries qui sont criminelles ??????

Bien sûr, le bon sens aurait voulu que l'on trace rapidement les sujets positifs. C'était la bonne méthode, elle est à l’inverse de ce qui a été fait. En effet, c’était d’abord dépister le plus rapidement possible le plus de gens possible, mettre en quarantaine les personnes contaminées pour éviter qu’ils n’en contaminent d’autres, protéger les personnes à risque avec un confinement limité dans le temps, et enfin mettre des mesures de protection comme des masques, de la distanciation sociale. C'était les les bonnes pratiques à adopter, mais pour le pouvoir les tests ne servaient à rien, pas plus que les masques. !!!!!

I - Un gouvernement sans aucune stratégie thérapeutique



Qui mieux que Martine Wonner, médecin psychiatre, seule députée LREM qui n'a pas voté pour le plan de « déconfinement » du gouvernement, pour dénoncer une « gestion de la crise sanitaire catastrophique » sans « aucune stratégie thérapeutique » et de préciser : « Oui il y a des traitements possibles. » :



Ainsi, auprès de France 3, Martine Wonner a justifié les raisons de sa décision :« Si j'ai voté contre le plan de déconfinement, c'est d'abord parce que le gouvernement ne propose aucune stratégie thérapeutique. La gestion de la crise sanitaire est catastrophique. Pour moi, c'est un scandale

Elle a, comme nous tous, remarqué l'absence de stratégie thérapeutique alors qu'il existe des traitements, notamment l'hydroxychloroquine face au Covid-19 qui était en vente dans toutes les pharmacies depuis des dizaines d'années. Mais des décrets incompréhensibles, datant des 23 et 25 mars 2020, autorisent uniquement les pharmacies hospitalières à prescrire ce médicament, en le réservant aux patients hospitalisés ayant des symptômes avancés de la maladie (patients sous oxygène ou en réanimation) privant ainsi les médecins de le prescrire au tout début de la maladie où il est le plus efficace. Elle dénonce, comme nous tous, la non liberté de prescription par les médecins généralistes : « On a perdu du temps et des vies, on aurait pu épargner énormément de décès. Parce que les médecins connaissent leurs patients et qu'ils connaissent les effets secondaires de cette molécule, utilisée depuis longtemps. C'est la première fois en France qu'on limite la libre prescription des médecins, ça ne s'est jamais vu ». De plus, elle précise avec raison qu'il faudrait prescrire ce traitement dès les premières manifestations du coronavirus. « On sait que l'hydroxychloroquine ne fonctionne que si elle est associée avec l'azythromicine et tout au début de la maladie, quand la charge virale est importante. Quand on est obligé de prendre de l’oxygène, ce n’est plus le virus qui s'exprime, mais c'est l’effet inflammatoire et la réponse immunitaire associée ». Et de poursuivre : « Oui il y a des traitements possibles. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre ce plan de « déconfinement ». Parce qu'on ne peut pas en toute sécurité dire aux gens de reprendre leurs activités, les enfants l'école et dès qu'on vous aura dépisté positif, vous serez confinés avec une boîte de Doliprane. Pour moi c'est un scandale. ». Tout est dit.

https://francais.rt.com/france/74767-ils-ont-menti-depuis-debut-depute-lrem-fustige-gestion-gouvernement-covid

II - Après le scandale du sang contaminé, celui des soignants infectés ?

Les soignants n'ont pas été épargnés par le Covid19. Jérôme Marty, généraliste et président du syndicat de l'Union française pour une Médecine Libre (UFML) n'a t-il pas hésite à déclarer : Il y a eu le scandale du sang contaminé et il va y avoir le scandale des médecins contaminés » ? :

En effet au 25 avril 2020, 25 médecins de ville sont en effet décédés des suites du Covid-19 contracté durant des consultations, selon les données de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).Cet organisme recense également 4 500 praticiens contaminés. Pourquoi les soignants, confrontés au quotidien à des patient infectés, n'ont-ils pas disposé des protections suffisantes ? Les messages contradictoires et les décisions du gouvernement guidé le conseil scientifique créé à l'occasion de cette crise auraient pesé sur les capacités de la profession à les protéger. Alors que l'épidémie se répandait en France début mars, Emmanuel Macron a ordonné la réquisition des stocks et commandes de masques de France, en réservant les plus protecteurs, dits FFP2, aux soignants des hôpitaux.



Les hôpitaux étaient-ils mieux lotis ? En réalité, ils ne recevaient pas assez de ces masques protecteurs, puisque la France n'en disposait pas suffisamment, n'ayant pas constitué de stocks ces dernières années par mesure d'économie. Ainsi, malgré les promesses gouvernementales, début avril, 78% des infirmières disaient manquer de masques FFP2, selon un sondage réalisé par le Syndicat national professionnel infirmier. En fait, il n'y avait pas de stocks de masques. Le pouvoir a enfumé les soignants. Ainsi, les médecins libéraux ont du se contenter de masques chirurgicaux et pas de masques FFP2 les plus protecteurs. Bertrand Legrand confirme tout ceci : « L'idée était de confier 50 masques à tous les médecins. Pour ceux qui n’ont pas fait une règle de trois... on tient dix jours. Dès le départ j'ai alerté sur le nombre de masques dans le stock en France, mais nous n'avons jamais eu de réponse : en fait, il n'y avait pas de stocks de masques. Ils ont enfumé les médecins libéraux ». Toute ces directives ont eu des conséquences dévastatrices.

L'évaluation totale des décès des professionnels de santé par les autorités n'est toujours pas à l'ordre du jour. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, a demandé ces chiffres au gouvernement. « Le ministre de la Santé a été incapable de nous donner des chiffres précis et validés. On a non seulement une administration, des agences de santé régionales mais aussi un ministère de la Santé, qui ne sont pas capables de nous donner les moyens de protection et qui sont incapables de compter les morts ».



https://francais.rt.com/france/74639-apres-scandale-sang-contamine-soignants-infectes-medecins-denoncent

III - L'affligeante comparaison : « Après avoir vu la maîtrise coréenne contre l'épidémie j'ai assisté au désastre français » Pr François Amblard

Comment d'autres gouvernements ont réagit ? : l’Allemagne a quatre fois moins de morts que nous, mais le cas le plus intéressant est la Corée du Sud qui a subi le virus bien avant nous et qui n'a que 5 morts par millions d'habitants contre 402 en France au 9 mai 2020.

Le Pr François Amblard, ingénieur et immunologiste à l’Institut national sud-coréen de sciences et de technologie d’Ulsan, a rédigé un rapport complet sur la maîtrise de l’épidémie de coronavirus en Corée du Sud à la demande de l’Académie des sciences.

Selon M.Amblard, en Corée du Sud l’arsenal de moyens de lutte contre l’épidémie a été mis en place avec une étonnante efficacité et « en un mois l’affaire était pliée ».

« Après avoir vu la maîtrise coréenne, j'ai assisté au désastre français où l'on a entendu quotidiennement des choses ineptes : "les masques ne servent à rien", "les tests ne servent à rien". On a vite compris que le discours scientifique s'était adapté et transformé en mensonge destiné à cacher les pénuries », a-t-il confié.

Il a signalé que la vraie clé de la réussite sud-coréenne résidait dans la gestion des opérations par des scientifiques, sans interférence politique, bien qu’il y ait eu une séparation claire des responsabilités et des compétences. En effet, certains ordres, comme la fermeture des frontières et la mobilisation de l'armée, relèvent de la responsabilité du Président.

Adhésion massive à une politique claire

Le Pr Amblard a ajouté que les Coréens avaient adhéré massivement à la politique de dépistage parce que celle-ci est très claire, présentée par des professionnels et non par des politiques, et d'une façon adulte.

« À l’inverse, la communication française est présentée par des politiques qui prennent la population de très haut, sans direction fixe, et livrent une série de mensonges dont personne n'est dupe. Le problème de l'unanimité en France est celui de la confiance », a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne la question de savoir si les méthodes coréennes pourraient être applicables en France, il a indiqué que les enfants ne devaient pas encore retourner à l’école, surtout les plus petits . Le gouvernement français fait le contraire : de véritables amateurs irresponsables.

En France, ce sont 13 % des lits d’hôpitaux qui ont été supprimés entre 2003 et 2016, tandis que le nombre de prises en charge annuelle aux urgences doublait, passant de 10 à 20 millions, contraignant les médecins à un trier les malades.

Notons que cette situation paraîtrait enviable à l’Italie, qui a subi une diminution de 31 % de son effectif sur la même échelle temporelle, et se retrouve aujourd’hui avec à peine plus de 3 lits pour 1,000 habitants, contre plus de 9 en 1980.Tout ceci explique le bilan catastrophique de l'Italie plus de 30 000 morts.

En résumé, ce sont les pays placés sous la tutelle de la « Troïka » (BCE, Commission européenne et Fonds monétaire international) qui ont été les plus exposés aux coupes budgétaires qui se trouvent dans une situation catastrophique face au Covid-19. Voir tableau, au 9 mai 2020, ci-dessous :

IV - BILAN et CONCLUSION

Aujourd’hui nous sommes à plus de 35000 morts si on ajoute les décès à domicile qui ne sont pas comptabilisés (plus de 9000 morts (1) selon un collectif national de médecins).

Avec un taux de guérison, à ce jour, de 39,4% des cas confirmés, au niveau national, la France fait moins bien que l’Espagne qui a en déjà guéri 62,8%. Elle a beaucoup moins guéri que l’Allemagne qui a déjà renvoyé 82% de ses patients chez eux, que la Suisse qui en a guéri 84,5%, que l’Autriche qui en a guéri 87% … etc. Il semble donc que l’on reste beaucoup plus longtemps à l’hôpital en France qu’ailleurs. Peut-être est-ce parce que l’on y est admis trop tard et qu’aucun traitement préalable sérieux et efficace n’a été donné aux patients, en amont de leur admission, pour faire baisser leur charge virale …

Ce sont probablement les conséquences de l’interdiction criminelle faite aux médecins de ville de prescrire certains médicaments pour aider les patients à faire baisser cette charge virale qui devront être étudiées de près après l’épidémie !!!!!

L’avis des français ne s'est pas fait attendre, il est sans appel. Ainsi, selon un sondage You-Gov pour le Huffington Post, 60% des Français interrogés estimeraient que l’exécutif gère mal l’épidémie, contre 34% qui penseraient l’inverse. Ce sondage est moins mauvais que celui du journal (en ligne) « le Point ». À la question : « Faites-vous confiance à Emmanuel Macron et à son gouvernement pour mener à bien le déconfinement de la France ? », 9 175 (26,2%) ont répondu oui et 25 827 (73,8) % ont répondu non. (le 6 mai à 23 heures 15).

Macron et son gouvernement sont responsables de tout cette tragédie. Qu'on n'accuse pas la Chine d'être le responsable de la situation française. Il y a eu deux mois de décalage entre le début de l'épidémie en Chine et les premiers cas en France. Le pouvoir avait donc tout le temps d'anticiper et il n'a rien fait, disant le tout et son contraire, sans plan ni stratégie. Le pouvoir n'est-il pas directement responsable et coupable de plusieurs milliers de morts ? : l’Allemagne a quatre fois moins de morts que la France. !!!

Bref, à cette crise sanitaire vient se greffer à une crise sociale qui était déjà bien présente. Il est probable que s'ajoute une crise économique sévère le tout débouchant sur une crise politique dont un des premiers signes est la menace de démission en nombre d'un groupe de parlementaires LREM.



(1) - Enquète auprès de 2300 médecins puis extrapolation au niveau national. Evaluation entre le 17 mars et le 19 avril.

"https://www.lci.fr/sante/coronavirus-plus-de-9000-deces-a-domicile-n-ont-pas-ete-pris-en-compte-selon-un-syndicat-de-medecins-2152137.html

https://www.topsante.com/medecine/maladies-infectieuses/zoonoses/deces-domicile-covid-coronavirus-636523

https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Coronavirus-Selon-une-etude-9000-deces-a-domicile-recenses-entre-le-17-mars-et-19-avril-1683298

Statistiques mondiales :

https://news.google.com/covid19/map?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr