Cet article fait suite à une première publication : Pourquoi les français n'aiment pas l'ENA ? publiée le 11 JAnvier 2020.

Après avoir analysé les causes d'un tel désamour, nous revenons pour réflechir aux modalités qui pourraient assurer une haute fonction publique davantage fédératrice.

Par quoi remplacer l'ENA ?

C’est du croisement de deux motifs que l’ENA est née. Le premier : démocratiser l’accès aux plus hautes fonctions de l’administration de l’Etat, et le second : former les meilleurs hauts fonctionnaires pour redorer l’image d’une administration ternie par la guerre et en manque d’efficacité.

L’intention était louable, et rien ne laissait présager les dérives qu’ont vu naître les décennies suivantes. De l’omniprésence de l’élite administrative au sein des décideurs politiques à l’abondance des pantouflages douteux, en passant par une sélection à l’entrée de l’école favorisant l'homogénéité des profils, l’ENA semble avoir aujourd’hui perdue toute capacité à inspirer.

Frédéric Thiriez a été chargé en Avril 2019 de rédiger un rapport sur la réforme de la haute fonction publique, qui devrait hypothétiquement exposer des solutions au problème. Alors que la publication du document devrait se faire dans quelques semaines, nous avons décidé de questionner la solution optimale qui pourrait remplacer la formation tant contestée.

Une nouvelle place pour l’université, lieu démocratique.

En France, la distinction entre universités et grandes écoles se fait naturellement. Tandis que les grandes écoles, auxquelles l’on accède par des classes préparatoires, sont auréolées de prestige et de sélectivité, les universités souffrent d’une réputation qui résulte d’un biais dans l’opinion publique et qui ne correspond pas à la réalité. Les universités sélectionnent autant, voir plus, qu’une grande partie des écoles accessibles après classes préparatoires. Un étude du ministère de l’éducation nationale, sur une cohorte d’étudiants entrés en licence 1 en 2007, montre que seulement 27% d’entre eux réussissent leur licence en 3 ans. Aussi, sur l’argument selon lequel de tels chiffres s’expliquent par le fait que seuls les moins bons bacheliers se dirigent vers l’université, la même étude montre la sévérité de la sélection : en moyenne,seulement 44.5% des bacheliers généraux et 17.6 % des bacheliers technologiques réussissent leur licence en 5 années ou moins (1).

Par ailleurs, l’entrée en grande école oblige à la spécialisation plus rapidement que les études à l’université, et l’on pourrait se demander si, en l’absence de cet impératif, “les étudiants ne feraient pas un meilleur choix en suivant un cursus universitaire” (2). De fait, le système éducatif tel qu’il fonctionne repose sur une conception du mérite et de l'ascenseur social non fondée sur le contenu de la formation et étalé dans le temps, mais sur la capacité à être ou non le meilleur à l’entrée. Cependant, rappelons qu’à l’étranger, la mesure du prestige d’une formation repose avant tout sur “la teneur du cursus et son encadrement”, plutôt que sur la sélectivité à l’entrée (3).

L’opinion publique française, imprégnée de la tradition des grandes écoles françaises, confère donc une importance bien supérieure aux grandes écoles qu’à certaines universités, là où l’écart est en réalité relativement négligeable, voire inexistant.

Ce biais a une conséquence néfaste sur le sens réel de la méritocratie et traduit d’un problème maintes fois relevé en philosophie politique : ce sont les élites elles-mêmes qui déterminent les conditions de reconnaissance du mérite (4), or ces élites sont issues des grandes écoles.

Appliqué au problème des hauts fonctionnaires, le paradigme français des grandes écoles justifie que la plus grande partie des dirigeants de l’administration proviennent d’une grande école : l’ENA, à laquelle on accède par concours.

Pour autant, la formation ne présente que peu de garanties sur la teneur de son cursus : pour certains, on n’y fait rien (5), et la formation serait trop déconnectée des besoins quotidiens des citoyens - car c’est bien là le sujet de l’administration - et trop généraliste.

Aussi, d’autres argument plaident pour un remplacement de l’ENA par l’université : le nombre d’étudiants a été multiplié par 25 entre 1945, année de création de l’ENA, et 2015 (6). Cette croissance immense du vivier des jeunes diplômés ne justifie plus réellement que soient majoritairement refusés les postes de hauts fonctionnaires à ceux qui ne sont pas énarques.

Enfin, pour justifier un tel remplacement par l’université, il faut aussi montrer les perspectives de carrière que chacune de ces écoles confère. Tandis que la réussite d’un concours à l’ENA fournit, pour une vie entière, un passe-droit au haut fonctionnaire lui assurant de rester dans l’administration indépendamment de sa productivité ; l’université permet elle de mettre le postulant en concurrence avec nombre de ses camarades ayant des parcours ou des diplômes similaires. C’est alors la productivité, l’efficacité de chacun, qui déterminera le droit de rester ou non dans la haute fonction publique.

Le modèle du doctorat professionnalisant comme solution.

Il convient évidemment de trouver le modèle optimal de formation universitaire pour s’adapter au mieux aux besoins de l’administration.

Dans cette optique, le doctorat apparaît comme une option envisageable : il est le résultat d’un cycle long d’études, témoignant de l’appétence des candidats pour les matières intellectuelles, et implique par ailleurs plusieurs apprentissages. Mener un doctorat, c’est d’abord construire un projet, la thèse, du seul fait de ses capacités et de sa remise en cause. Mener un doctorat, c’est aussi développer des compétences managériales en travaillant au sein d’une équipe de recherche et en encadrant parfois des enseignements.

Le doctorat présente cependant une contrainte : il est le domaine réservé du chercheur et doit le rester. Car la méthode de recherche demeure après tout lointaine de certaines exigences pragmatiques propres à l’administration. Il faut donc réussir à conserver la capacité à théoriser qu’apporte le doctorat tout en développant en chacun des candidats un goût pour la gestion.

Pour cela, un type particulier de doctorat convient : il s’agit du doctorat en entreprise (ou dispositif CIFRE) (7) très populaire dans les sciences dures pour former majoritairement de futurs chercheurs en R&D. Dans ce type de formation, fonctionnant globalement sur le modèle de l’alternance, la vie de l'entreprise et les exigences du monde économique sont apprise en plus de la recherche.

Partant de ces données, l’administration pourrait proposer aux élèves des universités de réaliser au sein de ses services respectifs des doctorats sur le modèle de ceux dits en entreprise. Ainsi, le jeune doctorant serait lié par l’administration par un contrat de travail, et y apprendrait la gestion du service ; mais aussi à l’Université, au sein de laquelle il pourrait développer et intégrer les dimensions théoriques de son futur emploi.

Alors, la spécialité de chacun prendrait tout son sens : un jeune diplômé de finances publiques pourra réaliser un doctorat à la cour des comptes dans l’optique d’y être ensuite embauché en tant que magistrat, un diplômé de géopolitique ou de langues rares pourra réaliser un doctorat “professionnalisant” au quai d’Orsay afin d’y devenir, à terme, un haut fonctionnaire de la diplomatie.

Un impératif urgent de diversité.

Pour ne pas tomber dans le travers déjà énoncé de la distinction française trop forte entre grandes écoles et université, il conviendrait pour l’administration de sélectionner ses doctorants avec une certaine contrainte en lui imposant d’aller chercher la diversité dans les recrutements. Seront ainsi tant représentés les élèves des grandes écoles de commerce ou de sciences sociales que ceux des universités publiques présentant l’avantage de la diversité sociale, culturelle, et d’une grande spécialisation.

Pourquoi un tel impératif de diversité est-il nécessaire ? Dans un article publié le 3 Janvier 2020 (8), le Figaro rapportait les propos du conseiller spécial de Boris Johnson qui disait vouloir bousculer le fonctionnement de l’administration en recrutant des personnes “inhabituelles” avec “différentes compétences”. Parmi les profils recherchés figuraient notamment des spécialistes des données et des chercheurs. Le motif invoqué par le cabinet du premier ministre était le suivant : l’expertise manque pour soutenir le gouvernement, rendant difficile la réalisation d’un service public présent pour tous.

Dans la lignée de ces demandes originales, le même conseiller a ensuite évoqué vouloir moins de diplômés d’écoles privées et d’universités prestigieuses -alors qu’il en était lui même issu.

Sans vouloir aller dans le sens de l’originalité ou de l’entrain excessif, il est évident que l’Université publique -pour ne parler que d’elle- présente l’avantage de la diversité du fait de sa gratuité. Elle brasse des personnes issues de tous milieux et de toutes classes sociales et assure une hiérarchisation des profils en son sein qui se fasse au fondement du mérite.

Aussi, au delà de ces simples valeurs objectives, une réforme profonde du recrutement de la haute fonction publique fournit un symbole. Le symbole d’une société qui ne cherche pas à reproduire un même groupe social à la tête de l’état, mais celui d’un système qui valorise les réussites individuelles et la diversité des parcours. Un tel schéma aurait sans aucun doute pour effet de faire renaître en chacun le rêve de grandeur, la perception d’un horizon accessible. Et de tous les symboles, il n’en est pa qui favorise davantage la cohésion sociale et l’envie d’avancer.