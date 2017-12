PARADIS FISCAUX : le gap entre la liste européenne et la liste OXFAM

Après les scandales des « Panama Papers » et des « Paradise Papers », l’Union européenne s'est dotée d'une liste noire des paradis fiscaux. Les 28 ministres des finances, réunis mardi 5 décembre à Bruxelles, se sont mis d’accord sur 17 pays « qui ne font pas le nécessaire pour lutter contre l’évasion fiscale », a annoncé le ministre français des Finances, Bruno Le Maire.

Selon une source diplomatique, les 17 pays qui figurent sur la liste noire sont les suivants : Bahreïn, Barbade, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Grenade, Guam, îles Marshall, Macao, Mongolie, Namibie, les Palaos, Panama, Samoa, les Samoa américaines, Sainte-Lucie, Trinidad et Tobago et Tunisie. Source :https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/paradis-fiscaux-17-pays-places-sur-une-liste-noire-par-l-union-europeenne_2500433.html

Pas un seul pays de l'UE n'est blacklisté par cette liste de la honte. Pas un seul grand paradis n'est dans cette liste. Parmi les grands absents : la Suisse, les Bahamas, Iles Caïmans, Jersey, Guernesey, Hong kong, etc...

Pour mémoire la précédente liste établie par l'OCDE ne concernait que Tabago et Trinidad. En d'autres termes, la mauvaise foi du système portée à son paroxysme.

Oxfam a appliqué les propres critères de l’UE aux 92 pays passés au crible par l’UE, ainsi qu’aux 28 États membres de l’UE. Selon son analyse, au moins 35 pays non-membres de l’UE devraient figurer sur la liste noire européenne des paradis fiscaux, ainsi que quatre États membres : l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et Malte.

Concrètement, les pays non alignés ne pourraient continuer à s'ériger en paradis fiscal mais pour les autres, notamment l'Europe et le camp atlantiste, on ferme les yeux car ils font partie du système. N'oublions jamais que c'est l'Europe qui a voulu et organisé la libre circulation des capitaux. Qui se souvient qu'avant la décennie 80 tout mouvement de capitaux était strictement réglementé et devait être déclaré ?

Le système (libéral) a besoin de ses paradis fiscaux car payer des impôts est contraire à sa doctrine. Symétriquement à l'europe, les Etats-unis disposent de l'Etat du Delaware pour défiscaliser et planquer les dollars. Les paradis fiscaux sont consubstantiels du libéralisme comme la sainte trinité fait partie de la religion chrétienne, c 'est aussi simple que cela.

Par le système des holdings, trusts et sociétés écran, dans les pays pré-cités, le Syndicat Finances Publique (cad le syndicat du ministère) estime l'évasion fiscale annuelle en France est de 60 à 80 milliards par an. (source : https://www.economie.gouv.fr/facileco/evasion-fiscale-chiffres-france-europe).

En Europe, l’évasion fiscale est tout aussi significative. En décembre 2012, des travaux réalisés par la Commission européenne évaluaient à plus de 1 000 milliards d’euros la fraude et l’évasion fiscales en Europe. En termes de répartition, la France y occuperait une large place, avec une perte de recettes fiscales annuelles estimée à plus de 160 milliards d’euros (dans la fourchette haute), si on la considère proportionnelle au poids de son PIB dans l’économie de l’Union européenne.

La vérité est que cette Europe là est conçue en tant que, paradis libéral pour les grandes entreprises et les 1% les plus riches, fabrique à chômeur et pourvoyeuse de pauvreté pour les plus démunis.

N'oublions jamais que les deux marques caractéristiques d'un Etat sont sa capacité à percevoir l'impôt et à battre la monnaie. Pour ce qui est de l'impôt, on voit le résultat. Pour ce qui est de la monnaie avec l'euro et la politique accommodante (quantitative easing) de la BCE on prend le chemin de l'assignat. Je vous laisse deviner l'issue de tout cela.

Le 9 novembre, le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, à la Fiscalité et à l'Union douanière, Pierre Moscovici déclarait, "il y a des pratiques qui sont à prohiber, à combattre dans l'Union européenne" mais, selon lui, "on ne peut pas qualifier tel ou tel pays de l'Union européenne de paradis fiscal". Selon ce monsieur donc l'Irlande et le Luxembourg ne sont pas des paradis fiscaux.

Ce matin même,dimanche 11 décembre, Pierre Moscovici a déclaré sur France Inter : "Tous les pays européens respectent les standards" ... "mais il a dans certains pays européens des pratiques fiscales et des lois fiscales qui doivent être prohibées. Notamment sur l’Île de Man et à Malte » Source : https://www.franceinter.fr/emissions/questions-politiques/questions-politiques-10-decembre-2017

Comprenez le message « L'Ile de Man et Malte ont encore des progrès à faire. Pour ce qui est du Luxembourg et de l'Irlande, circulez, il n'y à rien à voir ». Quant aux journalistes qui interrogent ces gens et les laissent nous servir des balivernes pareilles quelle idée se font-ils encore de la notion de déontologie de leur métier ?