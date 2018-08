Ma dernière production sur Agoravox date du 30 septembre dernier (il y a plus de 10 mois) et avait pour titre « Les paradoxes du glyphosate ». Je n’ai rien à en retirer. En revanche, un nouveau titre avec un texte actualisé pourrait être ainsi libellé : « Paradoxes du glyphosate et confusions entre les glyphosates et un procès concernant le Roundup et le Ranger Pro et l’industriel Monsanto »

Entre les déclarations des politiques, les appels à pétitions sur les réseaux sociaux, les articles de presse plus ou moins bien informés -plutôt moins bien, disons-le- et très souvent partiaux, il se dit nombre de bêtises (l’écrivant, je pense à un autre substantif, plus trivial, mais reflétant mieux la réalité), parfois tout et son contraire…

En Californie, il ne s’est pas agi du procès du glyphosate (très nombreuses déclinaisons commercialisées par un assez grand nombre d’industriels et de sociétés) mais bien de celui de la firme Monsanto, notamment à travers ses tentatives de non-information voire de désinformation, et de deux de ses herbicides commercialisés aux USA : Roundup et Ranger Pro (qui associent au glyphosate des molécules dont la toxicité a souvent échappé au contrôle des autorités lors des processus de ‘’registration’’) à travers une utilisation contestable de l’aveu même du plaignant dont la peau a été en contact fréquent avec ces formulations.

Le grand public en France confond glyphosate et produits herbicides formulés dont l’ancêtre et toujours produit phare est le Roundup de Monsanto. Passé dans le domaine public depuis plus de vingt ans, le glyphosate est la substance herbicide la plus utilisée au monde depuis quarante ans, aussi bien en désherbage total qu’en utilisation modérée et ‘’vertueuse’’ (en lieu et place du pâturage d’antan) en ‘’agriculture de conservation’’ (des sols sous-entendu : conservation physico-chimique et restauration de l’activité biologique).

Sur sa toxicité intrinsèque, plus exactement sa cancérogénicité, la polémique n’est pas éteinte mais, même si l’on donne raison au CIRC-OMS qui le classe au tableau 2A, il y rejoint les échappements diésel, le travail de nuit, la viande rouge, etc… Mais le lièvre est soulevé : il appartient aux autorités scientifiques et décisionnelles de n’autoriser les produits herbicides à base de glyphosate que sur l’examen toxicologique et écotoxicologique des formulations proposées, donc des coformulants.

Le grand public, les ‘’écolos’’ et bien des politiques, croient combattre Monsanto (Bayer) en s’attaquant à l’utilisation ‘’agricole’’ (oui, précision, parce qu’il y a les surfaces de ballasts des voies ferrées qu’il faut, c’est une nécessité, maintenir hors enherbement) du glyphosate. Or, à la limite, Monsanto (mise à part sa réputation) n’en a finalement rien à cirer : ses vrais marchés sont liés aux cultures OGM résistantes au glyphosate qu’on peut désherber en les aspergeant de… Roundup (en fait un kit semences+herbicide). Nos pays interdisent ces cultures (la France depuis 2008)… C’est ailleurs que Monsanto va faire son beurre…

Dernier point à soulever : l’absence de l’interdiction à trois ans du glyphosate dans la loi sur l’alimentation. Ah !... que d’encre, que de logorrhées verbales et diatribes enflammées !... Mais, réfléchissons : inscrire cette interdiction dans la loi, c’est aussi formaliser les peines à infliger aux contrevenants…

Or, on l’a compris, il y a des usages respectables du glyphosate (j’avais cité la dévitalisation préalable à toute lutte contre le court-noué de la vigne) et même vertueux (l’agriculture de conservation). Les chercheurs, les techniciens et nombre de professionnels cherchent et tentent de mettre au point les solutions alternatives : si ce n’est pas au top au bout des trois ans, doit-on… les considérer comme délinquants ? Si oui… alors interdisons à trois ans la viande rouge, le travail de nuit, l’utilisation du formol et, bien sûr, les moteurs diesel !!!