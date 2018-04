Pardonne-leur Poutine, ils ne savent pas ce qu’ils font

Écoute Vladimir, tu permets que je t'appelle Vladimir ? Bon, alors voilà ; je vais te raconter une histoire qui me passe par la tête, ben oui forcément. L'heure est grave pour nous, les français, pas que pour les français bien sûr, mais ça tu t'en doute. Comme tu n'as sûrement pas beaucoup de temps à perdre à lire, je vais tâcher de résumer la situation, vue sous l'angle d'une bonne partie de la population de l'Europe.

L'Europe géographique et humaine est très différente de celle qu'on nous impose et dont en réalité, personne ne veut. En 2005, nous nous sommes faits déposséder de notre vote contre cette europe totalitaire par Sarkozy, et depuis c'est de pire en pire.

Ton ami Alexandre Douguine, dont j'ai lu un texte très intéressant sur ce qu'il nomme le complot idéologique, où il fait le parallèle entre le cosmisme soviétique, idéologie complètement barrée, et celle du nouvel ordre mondial tant vanté par Sarkozy, Hollande et Macron, a raison ; des gens pas très nets veulent imposer au monde l'ordre par le chaos.

Comme contre-tentatives il y a bien eu le Brexit en Angleterre, et dernièrement l'Italie qui a massivement rejeté cette europe totalitaire, finalement assez proche de l'ex-urss, le goulag en moins, mais en France désormais, c'est toujours cette soi disant europe qui est toujours à la manoeuvre à travers ses sbires, et c'est une catastrophe…

Après Sarkozy donc, désormais empêtré dans des affaires qui entraîneraient selon les pays des sanctions allant du peloton d'exécution à la prison à vie -mais ici tu sais on est pas en Corée du sud- où l'ancienne présidente vient d'être condamnée à 24 ans de prison pour des malversations. Ici c'est non-lieu, non affaire pour ces gens, la preuve ; après avoir été placé en garde à vue, puis inculpé dans plusieurs affaires, maintenant on dit mis en examen, ça fait mieux, l'intéressé est sous contrôle judiciaire et toujours président du conseil constitutionnel, c’est-à-dire que s'il va en prison, il pourra théoriquement continuer à sévir au plus haut niveau.

Sarkozy chassé ce fut Hollande, qui sous son air bonhomme, sa simplicité et sa moindre âpreté au gain que l'ancien, fut en même temps un va-t-en guerre redoutable qui, s'il n'avait pas été stoppé par Obama, aurait mis la Syrie dans le même état que la Lybie en moins de temps qu'il faut pour le dire.

Aujourd'hui ici, on peut dire qu'on a gagné le gros lot avec le petit nouveau, en moins d'un an il a, au moyen de lois votées au bulldozer, ordonnées plutôt ; ruiné l'ensemble de la population ; les retraités, les classes moyennes, les jeunes par voie de conséquence, liquidé par bout le pays ou ce qu'il en reste, ridiculisé la France par son comportement et son ahurissante arrogance.

Ne pourrais-tu Vladimir, ainsi que tu le fit avec Sarkozy, lui expliquer qu'il y a des bornes à ne pas franchir et qu'il n'a finalement pas grand intérêt à semer le chaos dans le monde ; en Syrie en particulier, après l'avoir semé ici en France, qui est depuis quelques semaines à feu et à sang, grèves générales, attentats, envoi de milliers de gendarmes contre les zadistes, contre les étudiants…

Refus absolu de dialogue avec les cheminots ; ''nous ferons ce que nous avons dit, point'' clament ses portes paroles au peuple exsangue qui commence, peut-être un peu tard, à réaliser qui ils ont placé à la tête du pays France. Même les anciens présidents, ministres et conseillers expérimentés, eux, lui ont signifié qu'un pays ne se dirige pas comme une pme, ou même une multinationale. F.Hollande a dit lui même hier qu'il était honteux de taxer les retraités pour détaxer les (très) riches.

Dans l'immédiat rien n'y fait, à part les étudiants qui ont frappé, pendu, puis brûlé Macron, en effigie certes, mais le symbole est parlant. Du coup, toute la classe politique s'est émue, s'est emballée de peur que des mannequins les étudiants, puis le Peuple ulcéré tout entier ne passe et ne s'attaque à leur précieuse petite personne.

Alors Vladimir si tu me lis, au cas où les va-t-en-guerre occidentaux obtiendraient gain de cause et multiplieraient les provocations voire les actes de guerre, eux qui n'ont pas supporté qu'un pays du moyen orient leur résiste, pense que les Peuples de l'Europe n'ont rien à voir avec leurs dirigeants actuels et tente, si c'est possible de les raisonner ; avant que des millions de morts ne couronnent leur velléité guerrière.

Fait en france ce 11/04/2018

Piere Chalory