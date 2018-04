Pardonne-lui Notre-Dame des Landes, il ne sait pas ce qu’il fait !

Le temps, pourri depuis quelques mois semble passer au Beau Fixe, en tout cas dans le Sud de la France où je réside, incroyable ; après le froid et la pluie, quasiment 10° de plus d’un seul coup !

Pour Macron, métaphoriquement c’est l’inverse...

Le temps de la grâce artificielle s’efface au profit de celui de la contestation qui s’amplifie tous les jours. Les Riens s’enflamment, se soudent et convergent au sens propre vers le palais princier encerclé. Le spectre de Mai 68 se ranime, quoi que la makron-propaganda-staffel racontât, avec ses sondages aussi vrais que Paris Match qui titra ; imprimé en vrai, avec des lettres des mots et des phrases : ’’même les oies et les vaches sacrées s’écartent sur son passage’’ en parlant de Macron et sa décatie Dulcinée lors qu’ils se pavanassent sur nos comptes courants, en Inde.

C’est peut être vrai en plus ; car les animaux possèdent tous un sixième sens salvateur, disparu chez l’homme depuis 100 000 ans au moins, faculté innée qui leur permet d’échapper instinctivement aux prédateurs les plus dangereux.

On dirait que ça commence à chauffer chérot pour le poulbot, bien que poulbot désignât plus un petit faubourien qu’un petit bourgeois, dans la littérature concernée. Voici que non seulement la France commence à se rebeller contre sa majesté Macron, mais en Allemagne, son action d’éclat syrienne (l’action pas l'éclat) de bombarder Bashar al-Assad, ne passe pas (du tout). Les Allemands de 2018 sont pacifistes, beaucoup plus en tout cas qu'au temps du IIIème Reich.

Pendant que la presse française titre gentiment ; ’'Merkel prépare Macron aux compromis’’, Der Spiegel, le plus grand et le plus influent hebdomadaire allemand d’investigation selon Wikipedia vient de titrer ;

« L’initiative européenne du président français est MORTE ET ENTERRÉE au bout de seulement sept mois »....

Morte et enterrée l'initiative macron-européenne ?

Ces deux mots lapidaires sonneraient-ils le glas du gala glacé des innombrables couvertures de magazine euphoriques que seuls les aveugles ou les habitants du Pôle Sud n'ont pas vu ?

Tous ces jolis roman-photos relatant la vie enjouée des deux tourtereaux élyséens dont le plus actif, hyper disent certain est encore loin de l'âge de la retraite, hélas ; médisent les quelques, les si rares ingrats insensibles au charme fou que posséderait Qui nous savons. Kinousavon qui se retrouve malgré lui coincé ; entre une Allemagne et une France désormais hostiles au pluriel, que va-t-il et surtout ; qu’allât-il faire dans cette galère, lors qu’il dit, peu avant son avènement ;

« je suis avec Berlin. Qu’on le veuille ou non. Parce que notre destin est là. Je ne vais pas dire aujourd’hui aux Françaises et aux Français que je vais défendre leurs intérêts face à Berlin. NON ! »

Par ce que si ; après avoir dit ça, même mère Kel l'abandonne, après le Brexit, l'Italie et quelques autres Peuples bien décidés à dégager au plus vite de cette union européiste forcenée, le pauvre Macron va se sentir bien seul… Bien sûr, il ne faudrait pas confondre les Landes de Notre Dame et les Lands Allemands, mais comme dit l’illettré classique d’outre Rhin, très proche du moujik de la Beauce et des ouvrières de Gandrange ;

''Wenn du mit mir bist, nicht ich gegen dich, wenn du einen schwachsinn ; ich (wir) mehr mit dir !''

*Si toi avec moi, moi pas contre toi, si toi faire n’importe quoi ; moi (nous) plus avec toi ! (Google traduction)

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_europe-l-allemagne-freine-les-grands-desseins-de-macron?id=9895359