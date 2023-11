Parents vigilants : réponse à la gauche woke ou arnaque du clan Zemmour ?

C'est la révolution à l'école. Enfin une bonne nouvelle, me direz-vous ; Sauf que les intentions des éveilleurs de peuple sont très discutables. "Parents vigilants" est un satellite de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, qui a pour ambition de surveiller les activités scolaires par le biais d'indicateurs sympathisants du parti de monsieur 7%.

D'entrée, je ne vous cache pas mon peu de sympathie pour ce parti ultra-conservateur et ultra-libéral au souverainisme de circonstances, ce qui étonnera peut-être celles et ceux qui me connaissent sur Agoravox. J'ai de bonnes raisons à cela, et vous allez comprendre pourquoi.

Pour résumer, "Parents vigilants" qui revendique 25000 adhérents (donc seulement quelques milliers dans la réalité, comme tous les bidules politiques) veut dénoncer la théorie du genre, le "wokisme", la propagande LGBT, l'écriture inclusive et les projets pro-migrants. Des thèmes sociétaux, mais pas économiques comme l'escroquerie SOS éducation montée par des droitistes anti-fiscaux il y a plus de quinze ans. On pourrait se réjouir du retour de la droite dans les questions scolaires, quand la gauche a le monopole de l'éducation depuis au moins 1968. Mais hélas, l'amateurisme, le manque de sérieux et la méconnaissance des réalités poussent les zemmouriens vers une impasse. Ces gens ont tenu un colloque au sénat, avec discours à l'appui, dont l'intervention de Marion Maréchal-Le Pen ; pas d'enseignants de terrain, pas de profs de banlieue, mais seulement des cadres et des mères de famille au profil de l'école catholique de la rue d'Assas plutôt que de l'école publique Robespierre à la Courneuve.

Aucun mot sur les pénuries de personnel enseignant et les difficultés de recrutement, les CAPES aux postes vacants, les concours de professeurs d'école où il y a plus de postes que de candidats. Pas une note sur les salaires portugais des enseignants, les classes surchargées, le climat de tension dans les REP. Rien sur la misère des écoles publiques, l'éducation à deux vitesses avec privé pour les uns et garderie sociale pour les autres. Non, la droite "sociétale" a repéré d'autres urgences...

- La théorie du genre enseignée dès l'école maternelle : je n'en ai jamais entendu parlé et je suis même incapable d'expliquer les origines de ce délire. S'agit-il de créer des êtres "unisexués" ? Concédons la progression de l'agit-prop LGBT, bien réelle, mais sur projet avec enseignants volontaires. C'est d'ailleurs là que le discours zemmourien a ses limites : où sont les profs de "Reconquête" ? Pourquoi les étudiants droitistes ne viennent-ils pas rejoindre les rangs des enseignants ? Sans doute préfèrent-ils les écoles de commerce aux débouchés plus lucratifs.

- Le "wokisme" et l'écriture inclusive : là-aussi aucun texte officiel. Donner des droits aux filles n'est pas un luxe par les temps présents, et franchement il y a peu de problèmes d'entente garçons-filles sur le terrain. Un mythe de plus.

- Les projets pro-migrants. La xénophilie, l'accueil de toute la misère du monde même hostile sont l'apanage des syndicats d'ultra-gauche, SNES-FSU et SUD en tête. Ces gens sont persuadés de détenir la vérité, tant que les coups de couteau passent à côté et que les migrants sont logés loin de leur pavillon. Le racisme, la décolonisation (qui datera bientôt de près d'un siècle), le maréchal Pétain et Vichy, toutes ces questions historiques qui démontrent la "méchanceté des français" et la "perversité du souverainisme patriotique", tout ce qui fait l'identité nationale, sont développés par ces militants de la diversité obsédés par la révolution bolchévique d'une autre époque, qui fabriquent de simples consommateurs immatures et sans morale (hormis celle de leur environnement familial, l'islam par exemple). Dans les établissements, il est difficile d'aller contre ces collègues sectaires et bornés. Les "parents vigilants" oseront-ils aller contre ces gourous de la mixité, au risque de poursuites pénales pour "incitation à la haine" ? A voir...

Si ces "vigilants" comptent surveiller l'école, ils ne proposent aucun programme concret, et surtout ils n'apportent aucune aide à la communauté éducative. Comme ces internautes qui filment des agressions pour les mettre sur leur compte Twitter, ils n'interviennent pas donc ne changent rien. Voyeurisme, couardise, bassesse devant les difficultés d'exercice des jeunes enseignants, le satellite zemmourien ne servira qu'à mousser Reconquête, voire à encaisser des donations en liquide. L'ex-collectif Racine des profs FN (qui eux parlaient en professionnels), les quelques syndicats classés à droite (SNALC, Action et démocratie...) et les parents de l'UNAAPE (à droite aussi) ont toujours proposé une plate-forme de réformes, axée sur du concret. Dans le cas "Parents vigilants", il n'y a que délation et espionnage.

A l'image du parti d'Eric Zemmour, on comprend mal les véritables objectifs de ces droitistes. Baisser le budget de l'éducation nationale ? Accorder une autonomie à l'anglo-saxonne impensable en France ? Revoir les programmes d'Histoire-géographie, ce que la droite n'a jamais fait (Sarkozy) ? Ou simplement attirer des financements pour le parti via des côtisations. Pour avoir laisser une adresse courriel à Reconquête au moment de la présidentielle, je peux témoigner des méthodes de témoins de Jehovah des militants de Zemmour dont j'ai fini par bloquer les messages. Qui ne connait pas la dénommée Diane Ouvry et ses interminables appels aux dons ?

La crise de l'école n'est que celle de notre société et de l'importance donnée à l'éducation. Or comment concilier citoyen responsable et consommateur abruti ? Individu altruiste et cultivé contre agent commercial arnaqueur et vorace ? Ou encore souverainisme républicain et capitalisme à la Zemmour ? Reconquête pourrait commencer par discuter de ces questions avant d'épier les écoles et de gaver les réseaux sociaux de leurs obsessions, à l'image de Damien Rieu, premier lieutenant d'Eric Zemmour, qui publie des photos volées de musulmans priant dans la rue sans chercher à dialoguer avec eux. Arnaque ou renouveau militant d'une certaine droite ? A vous de voir...

Une des sources de l'article (dont la photo ci-dessus) : liberation.fr/societe/education/les-parents-vigilants-cheval-de-troie-deric-zemmour-a-lecole-lobjectif-cest-de-rentrer-et-dagir-de-linterieur-20231010_QTIIW5WXPJGOBISJ5P44HQGWKY/