Paris. Le problème structurel

Il y a bien longtemps, on me proposait un travail intéressant et bien payé avec possibilité de développent à Paris. J’ai longtemps hésité, puis fini par décliner.

Et maintenant je suis heureux d’avoir pris cette décision. J’ai et j’ai eu une belle vie « en région » (comme ils disent maintenant) : champs de ski à 20 min. lac à 30 min., hautes-montagnes tout aussi proches, etc.

Et j’ai trouvé, de l’autre coté de la frontière, un travail très intéressant et très bien payé.

Tous les jours, je me félicite de ne pas avoir cédé aux sirènes de l’enfer citadin.