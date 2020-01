https://pgibertie.com/2020/01/27/paris-vaut-bien-une-alliance-avec-le-parti-des-rats/

David BELLIARD et les Verts ont très clairement donné leur priorité à la défense des rats, ils y ajoutent la mise de certains égouts à ciel ouverts… Les alliés de Villani et surtout d’Hidalgo pour le deuxième tour, ont de fortes chances d’accéder à la direction de Paris.

Les écologistes sont devenus fous

Les visiteurs sont consternés, la ville lumière est devenue la ville des rats avec les dangers sanitaires liés. Le rat est un important vecteur de maladies, notamment la dangereuse leptospirose. La contamination se fait par le biais des urines, qui peuvent infecter l’eau mais aussi des stocks de denrées alimentaires lorsque les rats se baladent dans les entrepôts.

Il se reproduit très rapidement. Dans des conditions optimale une femelle qui est arrivée à maturité sexuelle à l’âge de quelques semaines peut susciter une descendance de 1000 individus par an. Chacun vivra environ 18 mois.

Se nourrissant de tout ce qu’il trouve, il prolifère dans les espaces riches en déchets alimentaires comme les décharges sauvages, les égouts, les locaux à poubelles mal entretenus, les sous sols de restaurants. On estime la population de rats dans la capitale à quatre millions d’individus, soit presque deux par habitant.

On compte déjà 5 ou 6 millions de gros rats dans Paris…

Stéphane Bras, porte-parole de la chambre syndicale des industries de dératisation, explique à BFM TV : « Il faudrait mettre une campagne de traitement grâce à des produits professionnels encadrés dans des postes sécurisés car l’on est dans un lieu public ».

Il précise que cette campagne devrait être « Une campagne de masse et sur de la durée. » sinon les résultats seront moindres voire nuls.

En 2016 les agents municipaux de cette avaient aperçu des rongeurs dans 14% des immeubles visités, le pourcentage avait grimpé à 21% l’année suivante et à 24% en 2018.

Les chats sont très bons pour capturer des souris. Mais pour les rats, c’est une autre paire de manche. Adultes, ils peuvent être jusqu’à dix fois plus gros qu’une souris. Et ils sont autrement plus féroces.

L’hiver dernier, la ville de Paris avait équipé la capitale de poubelles anti-rats. Mais le résultat n’est pas suffisant. Anne Hidalgo a signalé qu’un cas de peste n’avait été signalé … pour elle le problème serait lié au…réchauffement climatique et aux piqueniques

La complaisance d’Hidalgo à l’égard des rats n’est pas suffisante pour les écolos.

En 2016 une écolo Jo Bencherit lance une pétition contre le génocide des rats :

La défense des rats s’organise donc.

Une extraordinaire campagne médiatique lancée pour réhabiliter nos amis les rats…

Jeudi 4 octobre 2018, pendant une semaine, Paris Animaux Zoopolis a mené une campagne d’affichage sur les quais du métro parisien.

Cette campagne est destinée, d’une part, à remettre en cause l’image négative des rats issus de préjugés, d’autre part, à contester l’empoisonnement des rats à Paris.

Europe Ecologie les verts avec David Belliard s’engagent derrière l’association et le parti animaliste apporte son soutien et sa présence sur la liste écolo :

« Nous devons apprendre à cohabiter avec les animaux. Les animaux sont aussi légitimes que nous à vivre en ville. Ils n’ont d’ailleurs plus le choix, car l’agriculture industrielle détruit leur habitat naturel ; ce qui pousse nombre d’entre eux à se réfugier dans les villes et spécialement dans les parcs et jardins. Les rats sont intelligents, territoriaux, affectueux et altruistes

Non, les rats ne sont pas nos ennemis. Nous pouvons cohabiter avec eux de manière pacifique.

David BELLIARD s’est clairement engagé ( comme la liste de Mélenchon) à mettre fin à l’empoisonnement des rats à Paris

Voter écolo c’est voter pour les rats…

A ne pas oublier surtout quand Anne Hidalgo espère une alliance avec eux et que Villani en rêve…

Pour tout arranger Belliard vient de faire une autre proposition qui ravira …LES RATS ; Il veut remettre à ciel ouverts les rivières qui coulent sous Paris et qui servent d’égouts.

Jadis point d’égouts souterrains mais les ordures ,les matières fécales et tout le reste coulaient dans la rue. On peut imaginer les odeurs, les risques de cholera ….

Jadis le progrès supposait la mise en place d’égouts couverts, c’est ce qu’il advint de la Bièvre.

Dés le 11e siècle, de nombreux moulins à eaux seront construits aux abords de la rivière, puis au 14e siècle s’installeront tanneurs et teinturiers, métiers qui nécessitent une utilisation continue d’eau.

Le quartier connaît dans les siècles suivants une urbanisation fulgurante. En plus des moulins et anciens corps de métiers arrivent des mégissiers, cordonniers, blanchisseurs, tisserands… et même quelques industries et manufactures. La manufacture des Gobelins (13e), atelier de teinture devenu manufacture Royale des meubles et des tapisseries de la Couronne, en le plus prestigieux témoin encore visible aujourd’hui.

Elle devint avec le temps un cloaque pollué et puant potentiellement porteur d’épidémies. Les grands travaux du Baron Haussmann (milieu du 19e siècle), dont le principal objectif était d’assainir Paris, eurent raison de la Bièvre.

Elle fut bétonnée et enterrée, et ne chemine désormais plus vers la Seine, mais vers les égouts de Paris.

