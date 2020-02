Parlement. Un combat d’âmes autour de la mort d’enfant

Quand on s’achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c’est quand même un peu facile

Cette phrase de Sereine Mauborge,qui a fait sa carrière politique à la gauche tendance écolo, est symbolique dans la façon de penser de ce parti LERM. Je dis parti pour aller plus loin que cette député car il ne faut pas oublier « pognon de dingue ». Ces gens sous entendent que la retraite, l’assurance maladie, les allocations familiales, la caisse chômage ne sont que « générosité ».

Ils ne sont même pas fichu de comprendre l’intérêt sociétale de ce système de protection.

Pour revenir à l’histoire :

1— un député UDI propose d’allonger le congés lors du décès d’un enfant

2— LERM avec Pénicault comme porte parole refuse en arguant que ce n’est pas aux entreprises (et corde sensible petite PME) de payer et comble du comble Pénicault dit « On peut par solidarité prendre sur les RTT des autres salariés »

3 — Le Medef réagit car lorsque cela arrive dans une entreprise, l’entreprise ne laisse pas tomber le salarié et fait le nécessaire avec arrêt maladie et autre. On doit rester dans un cadre légal et 12 au lieu de 5 jours ca facilite les choses pour le salarié comme pour l’employeur. Mais bien sur qu’il faut plus que 12 jours pour se remettre de cette tragédie. En moyenne c’est 2 mois d’arret

4 — Macron qui a entendu la plainte du Medef saisit la balle au bon et critique les députés pour leur manque d’humanité

Cette affaire est vraiment symptomatique de la déliquescence morale de ce parti politique. C’est peut être cela le nouveau monde