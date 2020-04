Parodies d’Affiches de Film pour Pâques

Quel point commun entre les chocolats de Pâques et... les parodies d'affiches de film ? ça remonte le moral ! C'est pourquoi cette année, vous avez le droit à une petite fournée, bien méritée, en plein confinement.

Au menu : des reprises du début du mois... et quelques inédits !

Bonne dégustation.

On traverse d’abord l’Atlantique avec Bernie Sanders qui pour une fois, avait déjà un titre de film tout trouvé ! Même si celui-ci vient d’abandonner la campagne, faute d’une primaire manipulée par les merdias US, nul doute que l’Amérique a besoin d’un bon gros coup de pelle social. Ce jour viendra.

Et si Bernie commence à se faire vieux… Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) ferait une excellente présidente proche du peuple !

Retour en France avec les Dalton qui détiennent d’une main de fer le pouvoir ! Et le moins con, paradoxalement, reste le plus petit, comme dans la BD…car n’oubliez jamais que Sarkozy dirige toutes les ficelles de la Macronie… sans se mouiller.

Cette pandémie est un vrai bonheur… pour quiconque voudrait s’affranchir de la Constitution, du Code du Travail et de toutes ses lois emmerdantes !

Mélenchon / Macron. Le bien contre le mal. Le social contre le fascisme. L’un veut le respect du droit républicain. L’autre le piétine. Ni plus, ni moins. Seuls les naïfs ou les imbéciles pourraient nier le combat ayant lieu actuellement.

Incapable d’obtenir des masques, de réquisitionner les entreprises et les cliniques privées mais pour nous inventer toutes les 2 semaines des papelards d’attestation et se pavaner dans les merdias, aucun problème !

Tu nous saoules, Manu !

Franchement, depuis que Macron a accédé au pouvoir, qu’a-t-il réussi ? Rien ! Que des désastres !!! LREM… une vraie horreur !

Macron, Benalla, Castaner : ça ne vous rappelle rien ? Mais si… un classique du Western ! La preuve détaillée ici.

« Ils en font des tonnes » ça ne vous rappelle personne ? Mais si… Forcément trop subtil & intelligent !

Finissons avec une dernière sucrerie pour les fans de la série Dexter, puisque Macron ferait un très bon serial killer vu son côté psychotique asocial…