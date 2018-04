- La participation citoyenne à la vie politique de sa commune, de sa ville, de son pays, nécessite une prise d’opinion, ainsi qu’une réelle prise en compte globale des échanges dans toutes décisions finales. Cela n’est bien entendu possible que si la participation citoyenne arrive en début du projet et non pas en fin, et qu’il soit possible d’apporter des modifications au pré-projet. Ce n’est également faisable que si elle est vue comme un moyen de construire un projet et non pas comme un outil de communication, comme une vitrine servant à mettre en place un projet déjà bouclé par tel ou tel parti politique, ou des intérêts politiques personnels, nombrilistes de politiciens carriéristes schizophrènes, au service du monde de la finance international.

Il est primordial que la participation soit ouverte à tous, afin d’impliquer la population, de donner la possibilité à chacun des acteurs de s’exprimer. Il est important de considérer ces méthodes comme des outils permettant d’atteindre l’objectif d’une participation efficace de la population et non pas comme un but en soi. L’objectif ne se situe pas dans le phénomène de concertation, mais d’avantage dans la finalité d’un échange fécond en faveur d'un projet politique commun. Il faut donc trouver la méthode la plus adaptée à favoriser ce moment d’échange. Cela dépend de la thématique, des participants et de leurs caractéristiques, de l’état d’avancement du projet et de la participation citoyenne.

En démocratie, il importe également que les médias jouent leur rôle correctement, afin de fournir l’information nécessaire pour une participation significative.

Il est utile de rappeler qu’avant de construire le programme des concertations, l’étape indispensable est de s’imprégner du contexte territorial. Il est souhaitable d’établir un diagnostic du territoire et du projet, de les transmettre à la population afin qu’un débat éclairé puisse avoir lieu, en ayant toutes les informations à disposition. Il s’agit notamment d’être transparent sur les objectifs. Le plus grand risque, si l’on néglige cette étape, est que les participants manquent d’informations indispensables à la décision et que leurs points de vue soient incomplets sur le sujet. Les échanges ne seraient alors pas à la hauteur de la décision et les décideurs finiraient par s’en remettre à leurs propres avis pour prendre la décision finale. La participation perdrait dès lors tout son intérêt. Il faut donc impérativement communiquer aux participants l’incidence de leur contribution sur chaque décision prise. Les organisateurs doivent être totalement transparents, notamment sur les enjeux économiques liés au projet et les conséquences prévisibles de la décision finale.

Les concertations citoyennes doivent être l’un des outils de la participation citoyenne pour l’application de la démocratie, être inscrites dans un ensemble de réglementations nationales (et internationales). Prendre en compte l’avis des citoyens dans les décisions qui concernent leur vie est essentiel à la démocratie. Il en résulte de meilleurs choix, une meilleure acceptation des décisions locales et donc un meilleur respect des mesures mises en place. Il va de soit que le citoyen qui participe aux décisions qui le concernent permet l’amélioration du projet, de mieux comprendre les enjeux liés au projet et les décisions qui seront prises à la fin des concertations. Il devient un citoyen éclairé, pouvant expliquer aux autres membres de la communauté l’intérêt du projet et les motiver à s’engager à leur tour dans le projet. Plus les citoyens seront décideurs, plus ils seront des acteurs de la réussite des projets.

Il est désormais grand temps d’en finir avec un système oligarque qui exerce une forme de pouvoir de nature politique et financière, pour qui il est inconcevable de laisser le pouvoir au peuple et encore moins de lui laisser le droit de décider de quoi que ce soit visant l’intérêt de la communauté. En finir une bonne fois pour toutes avec cette classe dirigeante qui, en gros, détermine ce qui est bien et ce qui est mal pour nous sans même nous concerter, créent une opposition entre deux classes sociales : Ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas.

Alors...avant d'aller voter en 2022, méditons sur tout ceci. Il nous reste assez de temps pour rendre à notre pays ses lettres de noblesse et faire de chacun de nous des êtres respectables et respectés, de vrais citoyens soucieux du bien-être de leur pays.

J.D.