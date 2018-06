Pas de carte Vitale, pas de soins...

@rosemar





Pourquoi ne réagissez-vous pas plutôt à mon premier paragraphe, qui est nettement plus idiot que le second ?





« chosifier » est peut-être dans le Furetière, et je n’ai pas vérifié, mais n’est ni dans le Littré de 1873 ou le Larousse de même époque, ni dans le Larousse d’avant-guerre.

C’est donc un néologisme récent.

Or les néologismes récents pèchent couramment par leur construction démagogique et infantilisante. Autrefois, le savant n’avait pas de comptes à rendre au couillon et forgeait des mots savants. Aujourd’hui le savant doit s’excuser de sa science et la mettre au placard de peur d’offusquer la plèbe.





Les racines étymologiques en sont soigneusement triées : on laisse celles que l’usage séculaire a fait connaître même aux ignares, mais on élimine celles que le populo ne connaît pas.

Par exemple on invente la « pauvrophobie » en laissant « phobie », qui est connu, mais en méprisant la racine grecque correcte pour la pauvreté : « ptocho ». Prétendrez-vous que ptochophobie est en soi plus obscur qu’ophtalmologie.





On pourrait au moins limiter la casse en usant de la racine latine et produire la paupérophobie. Mais au diable l’avarice, et vlan ! V’là la pauvrophobie. A noter aussi la grossophoble. La glossophobie au moins nous éloignerait des mauvaises langues.





On arrive ensuite à l’absurde avec des mots-valises qui n’accolent plus que des préfixes et des suffixes. Le plus illustre est l’ « homophobie », très savoureux en ce qu’il veut dire, par-dessus le marché, étymologiquement l’inverse de ce qu’il prétend signifier. L’« homophobe » est en réalité un hétérophobe, et inversement.





Quant à argumenter qu’un mot est correct parce qu’on le trouve dans les dictionnaires récents, c’est la plus nulle des justifications. Elle en appelle à la démagogie et au politiquement correct, normes à suivre par les éditeurs des dicos s’ils veulent les vendre sans voir se monter des cabales imbéciles mais efficaces.