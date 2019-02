Pas de drapeau européen de la Sainte Vierge dans les salles de classe de l’école publique et laïque de la République !

@Pascal L

C’est sûr que depuis que l’UE est aux manettes on a vu des pluies de grâce ma grenouille de bénitier préférée...

On voit bien là la manie des chrétiens d’être toujours du côté du manche. En droite ligne de l’apôtre Paul avec son : Tout pouvoir vient de Dieu, Lettre aux Romains, 13, 1.

Il ne vous aura pas échappé non plus que le drapeau fait référence à l’Apocalypse. Et que la dame aux 12 étoiles du chapitre 12 s’oppose à la prostituée du chapitre 17. Celle qui est soumise au Dragon, le Dragon étant celui qui permet d’acheter et de vendre..

L’UE est donc plutôt, à priori, la prostituée du Dragon, ce dernier sans doute situé plus à l’Ouest, et non pas la servante de la Dame.

Ce serait d’ailleurs un comble que nos corrompus ploutocratiques de l’UE fassent réellement référence à la Vierge dans ce drapeau, avec des visées religieuses... À mon avis c’est plutôt l’inverse.