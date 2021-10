Pas de pass sanitaire pour les meetings politiques ?

« Etonnant tout de même ! »

N’exagérons rien ! En Marche vers Nulle Part et depuis le temps que nos piteux managers marchent toujours plus sur la tête, plus vraiment ! Et pour ce qui est du ridicule, Ils n’en sont plus à une près !

« Dès lors, on se demande quelles seront les conséquences d’une telle décision sur l’évolution de l’épidémie. »

Hi, hi, ...

Si çà se trouve, le but est qu’elle évolue suffisamment pour pouvoir ensuite imposer le pass sanitaire à l’entrée des bureaux de vote.

« Ce pass est-il sanitaire ? Dans ce cas, il devrait s’appliquer en toutes circonstances... »

Si ce pass est « sanitaire », il devrait — comme vous le soulignez — s’appliquer en toutes circonstances, ...

Comme il ne s’applique pas en toutes circonstances, c’est bien qu’il ne l’est pas !

CQFD



Mathématiquement, cette décision constitue - comme vous vous en avisez - la meilleure démonstration par l’absurde qu’il ne l’est pas ???

On vit vraiment une époque « formidable » !



Portez-vous bien et veillez bien sur vous et celles et ceux que vous aimez, en vous présentant mes respectueuses salutations !