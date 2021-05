Passeport sanitaire ou Ausweis vaccinal ?

De triste mémoire… L’Ausweis (ou laissez-passer pour la circulation) était délivré par la Kommandantur. Il permettait à son titulaire, pour un temps limité, de se rendre sur toute l'étendue du département traversé par la ligne de démarcation. Il était aussi donné aux miliciens, collabos et afficionados du régime nazi et pétainiste. Oser faire référence à ce Pass de la seconde guerre mondiale, c’est aussi dire que l’histoire petite ou grande à tendance à se répéter, vu que ce sont toujours les mêmes qui les organisent…Les guerres ! Alors, jamais en retard concernant la « défense de la vérité », Le Monde avec son bidule pouêt-pouêt Les Décodeurs, titre : « Non, l’attestation de déplacement actuelle n’est pas un « copié-collé de celle de 1940. »[1] Ouf, merci ! On se sent rassuré, et donc les moments les plus sombres de notre histoire ne vont pas se répéter…A voir…En pire !

Il est pass-é par ici, il re-pass-era par-là !

Fin mars, c’est à New York qu’était lancé le premier passe sanitaire américain. Son nom ? Pass Excelsior, suivi de près par le Passe Vert par Israël. Viendra en juin, le passe Sanitaire en France, nommé ? Idéfix peut-être ? Ces « Pass » ne seront validés que pour les vaccins des labos : Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra Zeneca et Johnson&Johnson.[2] D’un autre coté il y a les vaccins chinois et le Spoutnik5 russe, qui eux ne pourront pas figurer sur le passe sanitaire européen, alors que déjà certains pays comme les Hongrois ont vacciné une partie de la population avec. Le Spoutnik sera fabriqué en Italie, mais rassurons-nous, les français pour l’instant ne sont juste bons qu’à mettre en flacons les vaccins choisis par le comité scientifique... Les chinois ont un passe sanitaire[3] qui n’accepte que leur vaccin et sachant qu’ils sont 1,4 milliard, d’autant que l’Inde emboite le pas, sachant qu’ils sont 1,2 milliard d’habitants…Additionnons le 1 milliard d’africains et il est donc à craindre que les pays dit « riches » vont devoir s’aligner sur les non-alignés et que ça va être un sacré souk en perspective non ! Les états Unis, de par la constitution donne énormément de pouvoir de décisions aux gouverneurs, le Texas entre autres a interdit ce pass-sanitaire, et les gens peuvent à leurs occupations sans port du masque, sans distanciation et la réouverture totale de tous les commerces, résultats ? Tout va bien, le Covid diminue ! Au moins les américains suivront la liberté d’agir que donne la constitution, à l’inverse de la France qui par ses gouvernants la foulent aux pieds par le truchement de la commission européenne, des lobbies et tutti !

Il y aurait parait-il 10 millions de français vaccinés avec une seule dose. Sachant que tout ce tohubohu a débuté en décembre, il a donc fallu 5 mois pour en arriver à ce riche résultat. Le génie sans bouillir Véran nous avait promis 100% de french vaccinadosses à la fin de l’été… Faites votre calcul ? Mais on est plus parti vers 3 ans de rigolades qu’autres choses. Donc, en juin, entre ceux qui ne seront pas vaccinés faute de dose, ceux qui refuseront, les allergiques et ceux qui ont le chinois ou le russe… Il va y avoir du sport dans les vaccinodromes. Il faudra en cas de non piquouzerie se faire mettre dans le nez l’écouvillon ou si vous préférer pour dire plus simplement : Le test par prélèvement nasopharyngé et ce tous les trois jours, ou comme en chine, le test profundis ad fion. J’attends avec impatience cet ausweis vaccinal qui va illuminer nos nuits d’été, faire briller la ligne de démarcation entre ceux qui ont, et ceuces qui n’ont pas ; Ces gueux n’ayant pas fait le bon choix entre la piquouze et la « liberté »… D’aller, là où on te dit, de bien porter ton masque au-dessus du nez, de bien respecter la distanciation sociale, de te laver les mains et de craindre que le ciel ne te tombe sur la tête. En parlant de « tête »… On nous prend pour des têtes de c…, car, voilà ce qu’ils ont inventé les collabos des labos : « Ce 4 mai, le Conseil scientifique a estimé qu'un pass sanitaire certifiant qu'une personne est vaccinée contre le Covid-19 ou a subi un test négatif peut être utilisé pour faciliter « une forme de retour à la vie normale », à condition que ce certificat soit utilisé « de manière temporaire et exceptionnelle ». Ahah ! Et moi ça me donne un fou rire permanant tant de duplicité.

Il ne reste plus pour tous les décérébrés de célébrer comme cet été 40, un vieux chevalier (Maurice) sur le retour :

Et tout ça, ça fait

D'excellents Français

D'excellents soldats

Qui marchent au pas

En pensant que la République

C'est encore l’meilleur régime ici-bas… Mouais… L’été 21 sera sanitaire, au pas, par l’président Emanuel Pétain.