Patrick Bruel visé par une enquête pour agression sexuelle à Perpignan

Le 11 Octobre dernier, le procureur Jean-Jacques Fagni a indiqué via Francetvinfo, que Patrick Bruel était visé par une enquête pour agression sexuelle. La plainte aurait été déposée contre le célèbre chanteur par la masseuse d'un spa à Perpignan en Pyrénées-Orientales. C’est une accusation de plus pour l’homme de 60 ans qui fait déjà l'objet d'une autre enquête en Corse.

Une nouvelle enquête et des accusations réfutées

Ce n’est pas une nouvelle affaire pour l’auteur compositeur et joueur de poker français Patrick Bruel né Benguigui. Très récemment, le succès de son concert du 9 Aout à Ajaccio avait été terni aussitôt par une enquête préliminaire ouverte pour « exhibition sexuelle » et « harcèlement sexuel ». Patrick Bruel aurait rencontré sa première accusatrice, une jeune employée de l’hôtel Radisson à Porticcio, sur son lieu de travail quelques heures avant son concert. Il aurait commandé une prestation de massage et aurait adopté un comportement « déplacé » envers elle. Selon les affirmations de la jeune masseuse, relatées dans Le Parisien, la star désirant rester nue aurait refusé de porter les sous vêtements jetables usuels pour ces séances. Il aurait par la suite tenu des propos « laissant entendre clairement qu’il s’attendait une prestation à caractère sexuel » sans toutefois exercer une pression.

L’employée de 21 ans aurait à ce jour quitté son emploi. Patrick Bruel, poursuivant sa tournée à Chalons-en-champagne dans la Marne, avait été entendu sous le régime de l’audition libre, le 8 septembre par les gendarmes locaux. Il avait réfuté tous les faits qui lui étaient reprochés : « Nous étions une heure avant mon concert, dans ma loge accessible à tous. Mon équipe, mes collaborateurs, mes enfants étaient à proximité et ont l’habitude d’entrer à tout moment dans ma loge. Je n’ai pas eu la moindre intention, ni le moindre geste déplacé envers cette femme », se défend l’artiste cité par Le Parisien.

Dans une publication de l’internaute, Patrick Bruel reconnaissant l’effectivité du massage aurait expliqué qu’il était nu sur le ventre à cause de la chaleur et s’était recouvert le dos d’une serviette. Il a par ailleurs assuré que sa jeune accusatrice s’était rendue au concert dans la soirée en compagnie de ses proches. Plus tard, le 23 Septembre, le Parisien révélait que la star « plaide le malentendu » affirmant n’être « attiré que par des femmes qui ont du désir pour lui ».

Si le manque de témoin à cette scène restait un bon point pour le chanteur, une avalanche de nouveaux témoignages vient mettre à mal sa bonne foi et sa défense. Ces faits étonnamment similaires cités sur L’internaute, se seraient produits dans la Loire où l’accusatrice qui travaillait dans un hôtel en 2008, confirme le refus du chanteur de porter des sous vêtements et explique que celui-ci aurait réclamé à l’époque une caresse sexuelle « avec les mains ». Une masseuse de plus résidant aux iles Baléares sort de son silence, accusant Patrick Bruel de harcèlement sexuel dans un autre hôtel de luxe à Saint-Barthélemy.

Le progrès se charge de révéler le quatrième témoignage. Ce sont les dires d’une dirigeante d’un Spa à Londres, crédibilisant à nouveau, les affirmations des autres femmes.

Vers un boycott de Patrick Bruel

Le chanteur Patrick Bruel est visé par une nouvelle enquête pour agression sexuelle. Au début du mois de juillet, lors d'une séance de massage dans l'hôtel où Patrick Bruel séjournait à l'occasion de sa participation au festival des Déferlantes à Argelès-sur-Mer, il aurait approché une masseuse le 6 Juillet et lui aurait offert un pass VIP. Il lui aurait par la suite proposé de passer dans sa loge pour boire une coupe de champagne. Une invitation déclinée par l’accusatrice qui, le lendemain, le reçoit pour un massage durant lequel elle essuie ses reproches, son refus de se doucher et ses nombreuses directives : « Ce qui l’intéressait le plus, c’était le massage de ses fesses. J’ai décidé de porter plainte après l’histoire de la fille d’Ajaccio », confie t-elle sur L’internaute.

Interrogé par les médias, l'avocat du chanteur, Maître Hervé Temime a déclaré ne pas être au courant de cette plainte et de l'enquête concernant son client.

Le procureur Jean Jacques Fagni quant à lui a de son coté, confirmé l’information de l’Indépendant en concluant : la jeune femme d'une trentaine d'années « a déposé plainte et l'enquête, confiée à la Sûreté départementale, est en cours ».

En attendant, Patrick Bruel aurait disparu de la programmation de l’émission Vivement Dimanche sur France 2. Selon les sources du Parisien, sa participation à l’émission « danse avec les stars » aurait même été annulée.