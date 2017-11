Patrons et pro-Macron se mobilisent sur les réseaux sociaux

Il ne suffit pas aux gens du Capital de détenir les grands moyens d’informations, ils se mobilisent pour s’accaparer et attaquer tout ce qui pourrait mettre en cause, sur les réseaux sociaux, cette société inégalitaire et injuste devenue le terrain de jeu favori du patronat de Macron et sa clique.

Parfaitement intégrés dans cette Europe du fric et conforme aux raisons de sa création, les multinationales et les banques ainsi que les nantis du Capital, entendent bien intensifier l’exploitation des peuples sous toutes ses formes.

Les travailleurs ouvriers, artisans, commerçants, retraités, chômeurs et étudiants font les frais de cette politique. Pourtant il est vrai que certaines personnes parmi les gens du peuple croient encore en l’indéfendable. Consciemment ou inconsciemment ils se font les complices de leur propre mal être, participent à la dégradation des conditions de vie et de travail et mettent en cause l’avenir économique et social de notre pays.

La création de cette Europe s’est faite sur des inégalités entre pays, le but harmoniser le coût de la main d’œuvre en tirant vers le bas.

Après l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la France doit, pour satisfaire les ambitions du Capital européen, remettre en cause les lois sur la protection des travailleurs et accepter la précarisation de l’emploi.

Par cette politique, toutes les catégories sont touchées par une récession économique et une augmentation des taxes et des impôts. Bien évidemment, alors que le gouvernement donne aux patrons le droit de décider de tout ce qui va leur permettre de rentabiliser d’avantage le coût de la main d’œuvre, il leur fait cadeau de l’impôt sur la fortune et leur accorde des plans de financement pour encore améliorer l’outil de travail afin de leur permettre de réduire les effectifs. Si aujourd’hui nous en sommes arrivé à ce taux de chômeurs ce n’est pas le fait d’un hasard mais à cause d’une courses effrénée aux profits. Spéculations, délocalisations, restructurations etc. n’ont pas été décidées par les travailleurs.

En réduisant le pouvoir d’achat du peuple c’est un frein porté à la consommation, c’est une paralysie de nos industries au profit d’une fabrication réalisée à l’étranger et au moindre cout.

Ce que tentent ces phrasigoteurs, ces bonimenteurs qui crachent sur la vérité, ils voudraient faire croire que la lutte est vaine, qu’il vaut mieux ne rien faire et accepter la situation, que le peuple est divisé, que les syndicats des salariés sons nuls, c’est jeter le trouble pour démobiliser les contestataires. Ils ont peur de la lutte, peur de l’unité, peur que soit mis fin à leurs magouilles et à leurs privilèges. Aussi sans scrupules ils agressent sur les réseaux sociaux ceux qui ne pensent pas comme eux, ils truquent l’information dans les grands médias et si cela ne suffit pas alors ils invectivent ou menacent le ou la journaliste qui ose relater des faits réels qui porterait atteinte à leurs sacro- saintes manœuvres et confortables profits.

14/11/2017