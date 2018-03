Paul Bismuth, alias Sarkozy, renvoyé en correctionnelle dans l’affaire des « écoutes ». Et de deux !

LA FRANCE N’EST PAS « UN PAYS », C’EST UN MONSTRE !





Sarkozy est loin d’être innocent, mais si la Justice s’appliquait

correctement elle condamnerait aussi beaucoup de vrais coupables.



Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, ne finira jamais de payer ... Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, ne finira jamais de payer ...





Dès son élection en 2007 les journalistes et les médias nazis l’avaient coiffé du « chapeau de Napoléon »... Rappelez-vous j’avais dénoncé à chaud cette « manipulation satanique » des médias français qui « poussaient Sarkozy » à « faire » ce qu’il ne pouvait pas...





C’est ça la France , elle avance en consommant les « hommes politiques » et enfin de parcours elle les sacrifie comme elle sait faire ! C’est Napoléon le Corse qui avait sauvé la France de l’apocalypse du terrorisme suite à la Contre-révolution du XIX siècle , c’est Napoléon le Corse qui avait fait la guéguerre à l’Europe et avait exporté la violence vers d’autres pays... C’est grâce à ce Corse que la France avait crée toutes les institutions et tous les services publics qui lui permettent aujourd’hui de se développer. Et ce vieux Pétain enrôlé malgré son âge pour ... sauver les meubles« et finir comme un »traître à la Nation« . Et Di Goule parachuté à Londres après l’invasion allemande... Puis récupéré dès la »Libération« de Paris par les Visages Pales. Ce Di Goule manipulé par les intellectuels terroristes afin de »libérer« la 4e république du »boulet colonial« et de ramasser les Français et leur armée dispersés en Afrique du Nord... Ce Di Goule à qui la France avait donné un coup de pieds au derrière ...









- Finalement ce pauvre Corse a fini en exile sur une Île lointaine, il n’avait même pas le droit à une tombe chez lui.





- Finalement Di Goule a été emporté par une révolution pornographique en 1968 consacrant ainsi les vraies valeurs de la France Nouvelle...





- Finalement le »Tzigane Hongrois« sera lui aussi maudit et terrorisé en le traînant d’un tribunal à l’autre jusqu’à épuisement...





- Finalement il a fallu de peu... On aurait pu voir un »petit franco« , l’espagnol Manuel Valls à l’Elysée après le passage à vide de Hollande...





Devinez donc pourquoi le »système" a porté son choix sur missieu Macron... Sans avoir à utiliser la polluante fusée Ariane pour escalader les sommets de la Vérité historique, i l vous suffit de suivre le fil d’Ariane du fil de Marianne qui vous conduira jusqu’au sommet de l’ambition française...