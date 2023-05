Paul Bocuse disparaît au profit de l’anglais !

L'institut Paul Bocuse à Lyon a changé de nom et s'est choisi pour le remplacer un acronyme en anglais : LYFE, pour, Lyon for excellence.

Sans honte ni complexe, pour justifier cette dénomination anglaise, les responsables invoquent « les racines lyonnaises » et « l'art de vivre à la française » comme si le nom de Paul Bocuse qui a fait la renommée internationale de cet institut était devenu subitement une tare à porter.

Hélas, ce n'est pas la seule défrancisation de nom à laquelle nous assistons.

À l'image de l'Institut Paul Bocuse qui est devenu « Lyfe », « La Fourchette », une plate-forme française de réservation de restaurants en ligne, est devenue « The Fork » et « Taille Fine », un produit de Danone, une multinationale alimentaire française, est devenue « Light and Free ».

Pour contrecarrer ces anglomanes — des Français disciples du tout à l’anglais, véritables Kollabos au service de la langue hégémonique du moment, une langue qui peu à peu se substitue à la nôtre et qui finira par la rendre INUTILE comme le sont devenues nos langues régionales — la seule solution, puisque nous ne pouvons pas, hélas, leur faire des procès (entreprises privées) c'est de boycotter ces entreprises, boycotter du nom du Britannique Charles Cunningham Boycott qui employa en son temps la méthode de la mise à l'index pour protester contre l'abus de ses patrons.

Contre ces décideurs qui préfèrent collaborer à notre anglicisation plutôt que de travailler au rayonnement international de notre langue ;

Contre ces décideurs qui sont les fossoyeurs de la Francophonie mondiale ;

Contre ces décideurs ennemis de notre souveraineté linguistique, donc ennemis de la France, de sa culture, de son âme, de sa vision, de son avenir ;

Un seul mot BOYCOTT !

Réactions d'associations de défense de la langue française :

Marcel GIRARDIN, citoyen hostile à l'anglicisation de son pays, membre du Haut Conseil International de la Langue Française et de la Francophonie (HCILFF)

LYFE efface Paul Bocuse.

Cet acronyme en franglais pour « Lyon For Excellence » remplace l'appellation Institut Paul Bocuse.

LYFE, fruit vénéneux des agences de communication qui ne voient le monde qu'à travers le prisme anglo-saxon.

LYFE, cette mise en bouche insipide dont raffolent les technocrates de Bruxelles, sans âme ni racine et qui vous avaient précédés en 1992 avec LIFE, un bien visible acronyme à consonance anglaise pondu par les communicants européens !

Mais comment avez-vous pu effacer ainsi le nom d'un phare de la gastronomie française rayonnant sur les tables du monde entier ?

Cet acronyme sans goût semble plus destiné à standardiser, à arracher et effacer la culture française du bien-manger qu'à la valoriser.

Au vu de cette entrée en matière LYFE, on peut craindre que vous trouviez d'autres acronymes anglais pour remplacer le nom des recettes de la cuisine traditionnelle française privilégiée par Paul Bocuse !

Alain Borer, poète, écrivain-voyageur, romancier, dramaturge, critique d'art, spécialiste d'Arthur Rimbaud, essayiste, professeur :

En substituant au nom prestigieux de Paul Bocuse le piteux acronyme « LYFE », vous objectivez, non « l’excellence française », mais son abaissement.

Ce slogan n’est pas une enseigne de chef étoilé, mais de pizzéria. La sottise, la laideur de ce ridicule calembour, que même les Anglophones ne comprendront pas, portent atteinte à la mémoire d’un grand artiste autant qu’à votre propre langue.

Vous exhibez ainsi une ignorance stupéfiante de votre culture et un mépris pour les quarante pays dans le monde qui l’ont en partage.

Le plus haut degré de saveurs et de créativité auquel le nom de Bocuse était associé, historiquement indissociable de la langue française, s’effondre soudain dans la servilité de l’auto-colonisation.

Ne voyez-vous pas que votre incapacité éclatante à suggérer le raffinement laisse planer les plus grands doutes sur votre aptitude à la gastronomie ?

Georges Gastaud, président de l'association CO.U.R.R.I.E.L :

Libre à vous, qui plus est au nom de l' « excellence française » (!), de substituer veulement au nom mondialement connu de Paul Bocuse, l'acronyme anglicisant et totalement insipide "LYFE".

Laissez-nous simplement vous dire, comme nous allons aussi l'écrire à nos correspondants belges, africains, suisses, québécois, etc. que des gens qui ne savent même pas respecter leur propre langue, donc leur propre pays, laissent planer les plus grands doutes sur leur aptitude future à respecter nos palais.

Bonne cuisine linguistiquement aussi indigente qu'indigne !

Jean-Paul Perreault, président d'Impératif français

Anglomanie et anglolâtrie : l'institut Paul Bocuse change de nom et devient LYFE, Lyon For Excellence !

La France infériorise, banalise sa langue, la francophonie, sa culture, son histoire, son identité, son rayonnement !

La France écrase sa langue et celle de toute la francophonie ! Il faut se débarrasser des anglolâtres !

Cela est aberrant ! Insultant ! Arrogant ! C’est de la trahison ! Rien de moins !

N'hésitez pas à vous inspirer de ces remarques pour protester à votre tour auprès de l'Institut Bocuse :

https://www.institutpaulbocuse.com/contact/

Voici une affiche à inclure dans vos protestations et à diffuser sans retenue !

Regis Ravat,

Président de l'Afrav - https://www.francophonie-avenir.com