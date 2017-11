Pauvre France et pauvre de nous

Un soir de match, le cendrier est plein. Je ne sais plus quoi penser. Pourquoi j’écris, putain de page blanche. Douze dossiers en cours et rien, rien ne vient. Alors je pense tout haut ou plutôt tous mots. Je me souviens au collège, je détestais l’école. Comme si avant même de savoir, je me doutais. En cours d’histoire, j’ai eu droit au visionnage du film : la révolution française, réalisé par Robert Enrico avec Jean-François Balmer dans le rôle de Louis XVI. Au-delà de la médiocrité de la réalisation et du jeu de certains acteurs, ce film est une insulte à l’histoire de France. Une succession de mensonges plus éhontés les uns que les autres. Ce film commence par une scène devenue mythique bien que très probablement totalement inventée et dans laquelle le jeune et encore inconnu Robespierre assiste à un compliment prononcé en faveur du Roi. Le temps est pluvieux pour ajouter au grotesque de la scène, le Roi ne se montre pas méprisant totalement ces jeunes enfants mouillés qui se sont pressés pour lui rendre hommage. Voici ce qui aurait été l’événement fondateur de l’esprit révolutionnaire de Robespierre…foutaises ! Voici l’histoire à la sauce Michelet, celle-là même qui a créé la mythologie et transformée un odieux coup d’État de la bourgeoisie maçonnique en événement fondateur de la République des libertés. J’en pleure de rire jaune.

C’est en étudiant la révolution que je me suis rendu compte du fossé qui séparait ce qui m’avait été appris dans l’école de la république et ce que fut la réalité. J’ai découvert un Louis XVI mesurant 1.92 mètres, bon, généreux, intelligent, érudit. Un père de famille hors normes pour l’époque et endeuillé par la tragique disparition du Prince Louis Joseph le 4 juin 1789. J’ai appris que Louis XVI était le véritable vainqueur de la guerre contre l’Angleterre qui aura permis la création des États-Unis et non pas cet escroc de Lafayette. J’ai appris qu’il avait entrepris des réformes sociales d’une grande modernité mais qu’il fut également victime d’une économie atomisée par les spéculations, eh oui déjà, et qu’il s’était heurté à une assemblée bourgeoise hostile lorsqu’il s’engageât à créer un impôt égalitaire. J’ai appris à connaître Charette qui a eu droit en sa postérité à l’hommage de Napoléon 1er lui-même. J’ai compris que les révolutionnaires avaient commis un génocide contre les ennemis de la révolution, un génocide politique. J’ai appris enfin que la république n’avait réellement pris le pouvoir qu’en 1871 soit bien longtemps après qu’eut lieu cette grande guerre civile conduite par ces soi-disant lumières qui auront fait bien plus de mal que bien. Et encore cela ne s’est réellement concrétisé qu’après le refus d’Henri d’Artois de siéger sur le trône de France sous le nom d’Henri V, soi-disant parce qu’il refusait le drapeau bleu-blanc-rouge… et le pire c’est que tout le monde ou presque y croit ! Non Henri refusait de régner comme l’avait fait avant lui cet usurpateur de Louis-Philippe qui s’était contenté de profiter de son prestige en laissant la France entre les mains d’une assemblée corrompue par les dignes successeurs du massacre révolutionnaire. L’école m’avait menti, la république m’avait menti, ils m’ont fait planter un arbre de la liberté pour le bicentenaire et tout cela n’était que du folklore. Un mémoricide organisé et entretenu. Mais alors, se pourrait-il que tout ne soit que mensonge dans notre histoire ?

Une chose est sure, la vérité est loin, bien loin. L’histoire est racontée par les vainqueurs mais à force de propagande, elle devient la vérité jusque dans les livres d’école. Je les vois autour de moi tous ces esprits engauchisés par des philosophies dangereuses qui laissent place aux loups et détruisent leurs propres idées. Trop de liberté tue la liberté, ton idéal n’est pas forcément celui des autres. Einstein est un prophète. Combien j’en vois afficher Marianne et autres bonnets phrygiens en idéalisant ce qui n’aura été qu’un génocide contre ceux qui ne voulaient pas perdre un royaume millénaire pour gagner une république bananière. Les gens se plaignent de tout mais le suffrage universel a propulsé un soldat de Rothschild à la tête du pays. Je suis désolé de l’écrire mais la France souffre d’un déficit intellectuel criant. En démocratie tout le monde a le devoir d’être aux faits de toutes les décisions politiques et devrait chercher à ne pas se laisser duper par la propagande mais il est clair que dans ce pays, la grande majorité de ceux qui forment ce que l’on appelle « le peuple » manque à son devoir. Les gens s’informent mal, parfois même ils ne s’informent pas du tout ! Mais ils vont voter immanquablement, aspiré par les idées reçues qui ont inventé le concept de devoir civique créant un sentiment de culpabilité qui pousse l’élément « citoyennisé » vers les urnes comme un gentil petit mouton. La quasi-totalité des jeunes de 18-20 ans que j’interroge ne savent strictement rien du parcours de l’actuel président de la république et je ne parle pas du reste, mais ils ont voté. La plupart des gens de mon entourage ne connaissaient pas la moitié des candidats, mais ils ont voté.

Je suis monarchiste, et la plupart de mes interlocuteurs lorsque j’évoque ce sujet sont littéralement choqués et ne sont pas en mesure de comprendre ma pensée. Ils ne sont pas trop cons, non, ils sont conditionnés. Nous vivons dans un monde illusoire. Tout nous semble accessible mais combien sont laissés pour comptes ? Certains commentaires qui suivent mes articles me sidèrent. Des montagnes d’âneries infestées de mentalités de merde. Je partage ma nationalité avec ce genre d’énergumènes dépassés, irréfléchis, sans cœur parfois. Où va le monde ? Où va la France ? Et nous, où allons-nous ? Entre guerres et menaces terroristes le sang est quotidien, la violence omniprésente. Des hommes tuent d’autres hommes, d’autres s’enrichissent. Chacun a sa raison mais à force de marcher avec des œillères nous finissons par perdre notre bien le plus précieux, l’union, celle-là même qui fait la force.

J’écris pour partager mes visions, j’espère toujours le grand réveil mais à force de haine et d’idées reçues le peuple s’égare. L’orgueil est une camisole chimique, l’ignorance est une prison de verre. Peut-être devrais-je me contenter d’être égoïste ? Assurer l’avenir des miens sans me soucier du futur de tous. Comment une civilisation peut-elle exister dans une telle démesure ? Si seulement j’avais le pouvoir de tout changer mais je ne l’ai pas alors j’écris en espérant que cela le changera un peu malgré tout, ne serait-ce que pour moi, pauvre de moi.

« Il n’y a pas d’avenir commun possible dans un monde qui s’enfonce dans l’individualisme. »