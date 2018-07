Pauvre France, l’Afrique est ton avenir

Macron. Danse avec les ouailles. Pendant que leur pétillant président se baigne dans la foule de ses ouailles au sommet de l’Union Africaine à Nouakchott (Mauritanie), et assiste aux danses langoureuses de bienvenue des danseuses et danseurs africains lui souhaitant la bienvenue chez eux, comme si chez eux n’était pas déjà terre conquise, en CFA et en francophonie… Pendant que les Présidents africains font allégeance à leur mentor, ceux-ci voulant soutien pour noyer leur corruption dans la reconnaissance française de leur statut, ceux-là voulant soutien et bénédiction pour se faire réélire par des élections frauduleuses et enfin, tous voulant rester dans la servitude de leur dépendance historique, économique et psychologique…

Pendant que fuyant les réalités de l’économie monde désormais confisquée par Trump, Macron se réfugie au sommet de l’Union Africaine, pour rassurer ses arrières et faire croire que les Présidents africains sont un soutien de l’empire francophone français, oubliant (jeunesse oblige) qu’ils n’ont même pas le soutien de leurs peuples...

Pendant qu’au sommet de l’UA aucun chef d’Etat africain n’a eu le courage et la témérité de dénoncer le pillage des ressources naturelles africaines et la destruction du milieu naturel par les multinationales françaises, du pétrole, du gaz et de l’uranium, affichant une couardise non héritée des ancêtres, mais arrangeant bien les forfaits d’Etat...

Pendant que Macron nage parmi ses ouailles au Sommet, les africains se noient en Méditerranée et leurs présidents n’en ont pipé mot, car tous mouillés dans leurs basses besognes de mieux faire : noyer l’Afrique tout entière dans les abysses de leurs intérêts personnels...

Pendant que tous agrippés à Macron pour leur sécurité au Sahel, ne pouvant l’assurer eux-mêmes à cinq…ou à 54, ils sont l’expression même de la dépendance entretenue à coup de millions d’euros (en rançons et en matériel militaire) qui les enrichissent au plus haut niveau par personnes et groupes interposés...

Pendant que Macron vend la candidature rwandaise à la présidence de l’OIF, au sommet de l’UA en échange de l’assagissement du Rwanda dans sa dénonciation de l’implication de la France dans le génocide rwandais…

Pendant que le jeunot de président, donne sa bénédiction à des momies africaines pour leur maintien, vivants, dans leurs sarcophages au pouvoir, pensant assurer ainsi leur fidélisation à la politique africaine de la France au détriment de leurs peuples hurlant famine et misère…

Pendant tout ce temps, qu’arrive-t-il, aux français ?

Ils se noient dans le gouffre Euro, dans les promesses « aux quatre vents » de leurs élus (debout…en marche…assis…couchés…) dans la gigantesque comédie au pouvoir de leurs gouvernants soumis au capital, s’offusquant du bout des lèvres que Trump les étrangle par restrictions, interdiction carabinées, et les fasse chanter à l’OTAN.

Pendant tout ce temps que font-ils, les français ?

Ils grèvent. Protestent. Se délocalisent, s’expatrient et …vont en vacance. Pourront-ils cependant éluder ce qu’est devenue la France ?

Un pays dont l’économie ne doit sa prospérité et sa survie qu’au pillage des ressources de ses multinationales, aux ventes d’armes massives de leur Gouvernement (qui en en a fait un fonds de commerce) entretenant la guerre et la désolation et à l’assujettissement des gouvernants africains qui lui servent sur un plat d’argent les ressources de leurs pays appauvris.

Les français le savent ou doivent le savoir, la présence de leur président Macron au sommet de l’Union Africaine de Nouakchott, n’a rien d’honorifique, ni pour lui, ni pour la France ni pour l’Afrique. C’est la perpétuation d’un ordre préétabli d’allégeance et de pillage en contrepartie duquel la France offre la sécurité (à travers ses troupes stationnées en Afrique et ses opérations militaires à mille noms) et le soutien à des dirigeants africains, souvent despotes, pour servir ses intérêts économiques et financiers.

Ni la francophonie (héritage et ou communauté), ni la pseudo « aide publique au développement » française (qui n’est qu’une ristourne sur les ressources pillées), ne doivent plus désormais servir d’alibi pour maintenir les pays africains dans le sous-développement.

Beaucoup d’organisations en France et ailleurs le savent, beaucoup œuvrent pour que cela se sache et cesse, mais face à cette « raison d’Etat français » du pillage, les seuls remparts sont les peuples africains …car leurs dirigeants n’écoutent que la « voix de leur maître ».

Pr ELY Mustapha