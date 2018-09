Pauvreté : en progrès

@ZEN

Je suis d’accord avec vous, mais aussi avec Foufouille. Il parle de dignité, qu’on peut vivre avec peu, en bricolant, et à mon avis ce n’est pas une définition de la survie, mais de la vie même si on est dans ce deal. Je me suis cogné toute ma vie avec des malades, riches et pauvres, et cela m’a fait relativiser avec le flouze, les pépètes, comme disent les banlieues....Je me souviens d’un malade atteint de la maladie de Charcot, une grosse fortune, et qui avait donné ses biens, ses trois voitures de sport de luxe ( lamborghini, ferrari) à des associations caritatives, reconnaissant ( tard mais il est jamais trop tard) qu’il s’était fourvoyé, et que le bonheur était ailleurs. Happy end, le diagnostic était mauvais. Il a survécu...Il a sablé le champagne avec tout le service....Mais à complètement renié ses valeurs passées, vivant comme Diogène, ou presque.

Bon, je viens de lire « Gomora » de Salvieno.

Un bouquin effrayant. J’en ferais peut être un papier. La mafia napolitaine est l’expression me semble t’il de la vision capitaliste et névrosée du monde, dans son oxymore suicidaire et misérable. Psychopathie, inculture, mépris, se conjuguent dans cette froide monstruosité, qui a été catalysé, nous montre Salviano, par le monde du cinema, les mafieux s’identifiant aux parrains, sur une mode esthétique et exécutoire si on peut dire les choses ainsi, copiant jusqu’à la façon de tire à la kalash et au pistolet de leurs idoles, ce qui a amené des exécutions foireuses, bien plus longues et sabotées..... Certains ont amené le CD des films pour se faire construire les même villas que dans les fictions...Cela bien sûr montre une fois de plus la responsabilité de l’image et de l’exemple, et de la responsabilité des créateurs qui vous renvoient à votre propre responsabilité, les médias approuvant bien sûr....Une même mafia la aussi avec des mœurs aux intérêts entremêles.