Il faut le dire, le redire et puis trisser : pauvreté n'est pas raison. Tout le monde le dit ; Nietzsche n'a rien inventé... Partant, nous allons faire une étude de cas. Macron a été harangué par une bonne femme, laquelle avançait impudemment que seul le SMIC conférait une juste vision de la réalité. Or rien de plus faux. On tentera par conséquent de déconstruire les concepts de « richesse » et de « pauvreté », qui doivent être analysés sous l'angle du dynamisme plutôt qu'à travers le prisme de la volonté de puissance.

Le Président a raison non seulement lorsque, une femme le tançant, il se défend d'être déconnecté de la réalité mais, plus encore, quand il dit comprendre les Français et que toute l'affaire est difficile.

Et pour cause : la personne humaine est une personne humaine, quoi qu'il en coûte.

Par conséquent, il ne saurait y avoir de césure radicale entre le riche et le pauvre – lequel d'ailleurs reproduit les causes qui l'excluent de la richesse en dénonçant le riche comme « riche ». Autrement dit : le pauvre ségrègue alors qu'il se plaint d'être ségrégué ! De là, comment plaindre la pauvre hère accusant avec tant de véhémence Macron d'être un méchant parce qu'il ne vit pas (dixit) avec 1200 €/mois ?

Quelle triste conception de l'homme faut-il avoir pour indexer la valeur d'un homme sur un salaire ? Et quelle pauvre idée de la réalité ! La réalité dépend-elle du SMIC ?

Le philosophe est-il dans les étoiles ?

Le penseur sur son Aventin ?

Le mathématicien dans les cimes ?

Puis la pauvrette se sent-elle supérieure au prétexte de sa pauvreté ? Dans ce cas-là, ironiquement, elle ignore comment le monde marche. Pis encore : que le riche et le pauvre sont entremêlés, et que les relations humaines sont d'une complexité telle qu'on ne laisse pas de toujours encore spéculer sur l'innocence du riche et la culpabilité du pauvre, et vice-versa... Donc qui connaît la réalité ? D'un côté, un président qui encaisse en connaissance de cause. Il sait probablement qu'à tout prendre l'univers n'est plus sécable, a fortiori l'humanité : il ne condamne pas et, bénéfice du doute, on peut imaginer qu'il ne se sent pas supérieur – ou qu'il sente sa supériorité en ayant des remords. Or est-ce le cas, de l'autre côté, de la pauvrette ? Elle se justifie d'un statut pour sermonner. À la bonne heure ! Ça veut dire qu'elle en jouit puisque, apparemment, elle considère qu'une telle vie lui permet de juger correctement de la psychologie humaine... Par conséquent, qu'on ne la plaigne pas. Riche de sa supériorité morale elle vole au-dessus de nous.

En vérité, l'infériorité réelle consiste à se sentir non-inférieur, à savoir ne pas condamner outrageusement nos supérieurs en théorisant sa propre supériorité sur eux en raison d'une prétendue infériorité sociale.

Au contraire ! Ce sont souvent ceux qui connaissent leur supériorité dans leur infériorité, et qui connaissent donc leurs torts, qui ne se prennent pas pour des supérieurs en raison de leur infériorité.

Le pauvre n'est pas une volonté de puissance. La pauvreté n'est pas une caste évangélique. C'est (dans son bon sens) une dynamique. Partant, les ventrus miséreux se confortant dans la pauvreté en s'imaginant exempt de tout reproche sont un oxymore : ils sont malheureusement riches dans leur pauvreté. Et ils ne sont pas à plaindre. CQFD.

Qu'on ne se trompe pas : la richesse d'un groupe social n'est pas une excuse pour les persécuter. Il y a en conséquence une convergence d'intérêts entre l'antisémite et l'antibourgeois. Or irait-on jusqu'à dire que ceux qui critiquent Macron s'avèrent antisémites ? Nous pourrions le penser. Le procédé est exactement le même. On pointe sous le signe de la haine les individus innocents, y compris dans leur culpabilité. Ensuite, on les persécute. C'est ce pourquoi la pauvreté peut être vue sous l'angle de la volonté de puissance, car la volonté de puissance, en-deçà de l'amour, quête le pouvoir. Pour accaparer le puissance, il faut très nécessairement concevoir un monde au sein duquel les bons et les méchants sont des castes fixes. Si bien qu'avec toute la couardise incluse, on accuse le riche. Mais le vrai pauvre à défendre ne se terre pas dans une caste – et ceci le distingue d'emblée d'avec les pauvres de façade...

Imaginez un homme prétendant critiquer à raison les riches, au prétexte qu'il est pauvre. « Moi, dirait-il, je suis pauvre ; et vous, vous êtes riche. Vous avez en conséquence forcément tort. » Un tel procédé part de la même idée du riche qui capitalise : faire du profit mesquinement afin de bâtir son Cosmos, son univers, son clan, sa tribu. De sorte que c'est un procès archaïque. Les primitifs usent des mêmes coutumes dans l'objectif de préserver la stabilité tribale contre laquelle s'exerce, journellement, l'agressivité d'un monde encore sauvage.

Il s'agit de constater la tribalité comme l'apanage de ceux-qui-ne-se-sentent-pas-tribaux quand tout le monde (pour eux) l'est – tribal.

De plus, il faut constater l'ironie : on fait profession de défendre la victime en critiquant le riche. On fait même montre de sainteté... Or ceci est paradoxal quand on sait que la victime n'est pas un statut constant non plus que le riche, et que le riche et la victime s'échange incessamment leur rôle, modulo les circonstances qui, elles-mêmes, peuvent changer la donne.

Bas les masques.