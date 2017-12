Pédagogie à la suédoise - Le Zizi, la zézette et les règles

Lorsqu'une star masculine du X interpelle Emmanuel Macron sur l'industrie pornographique et lui propose de discuter les yeux dans les yeux "d’un sujet, qu’a priori", le président de la République ne connaît pas. Comment cet acteur ose-t-il mettre en doute l'éducation sexuelle précoce de notre jeune président, mais c'est surtout un coup de pub pour la vedette du porno spécialisé dans le sexe en série.

Après le succès obtenu par "balance ton porc", le chef de l'Etat se devait de réagir, annoncer des mesures pour mieux protéger et aider les femmes contre le sexisme et les prédateurs sexuels. Mais aussi dénoncer les ravages du cinéma porno qui donne une image dégradante de la femme. Le plus souvent soumise à la bestialité d'un ou plusieurs mâles en rut. L'idée était donc de protéger la jeunesse de la pornographie, autant dire donner un coup d'épée dans l'eau.

L'éducation sexuelle des jeunes à l'école sera-t-elle positive sur le long terme ; pourquoi pas ?Après les polémiques sur l'enseignement de l'ABCD de l'Égalité qui devait lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre. Les suédois ont créé en 2015 une vidéo éducative musicale en dessins animés pour leurs chères têtes blondes de trois à six ans. Avec comme acteurs principaux un phallus et un vagin. Encore une fois la machine à fantasmes s'est emballée. La vidéo a été qualifiée de "pédophile", de "film porno" qui a pour but "endoctriner nos enfants" voire même à "un message marxiste". Maintenant, jugez par vous-même de l'utilité ou de la perversité de cette vidéo.

Sans oublier la voix off qui disait "« Voilà le pénis qui arrive et se tient toujours de façon élégante. La zézette est géniale, oui vous pouvez le croire ! Même sur une vieille dame, la zézette a trop la classe ! ». L'originalité du narrateur vous surprendra peut-être, mais n'oubliez pas que cette vidéo était destinée aux jeunes enfants avec pour "objectif de faire de la pédagogie autour des questions de la découverte du corps". Avec quel résultat est une autre question.

Pour parler des règles, là encore nos amis suédois ont de l'imagination à revendre pour expliquer le truc ou le machin, sur une mélodie assez plaisante, mais avec des images parfois un peu sanglantes...

Quant aux paroles chantées par un ado entouré d'autres jeunes de son âge, en voilà un aperçu...

"C'est un truc qui arrive parfois aux filles/Elles veulent pas en parler/Elles ont peut-être un peu honte/Mais c'est super normal/Il suffit d'être un peu plus sympa avec elles/Avoir de la patience/Ce n'est qu'un peu de sang",

"Les règles, les règles, vive les règles, le corps fonctionne comme il faut, c'est super !"

En Suède, l’éducation sexuelle est devenue obligatoire 1955. En France, "Ce n'est qu'en 1998 que l'éducation à la sexualité devient obligatoire.

