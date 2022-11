Pédopornographie : Le GRAND COUP DE FILET

La pédocriminalité est un fléau sous-estimé en France. Nous le découvrons notamment avec cette opération judiciaire coordonnée sur toute la France, qui a permis ce jour la mise en examen de 48 pédocriminels qui jusqu'à présent agissaient dans la plus grand impunité. Ceci interroge sur ce qu'est devenue la grande cause nationale annoncée par notre Président en début de quiquennat. >> EXTRAIT GRATUIT du livre ICI <<

Un fléau qui touche tous les milieux et tous les âges

Du chômeur à l'élu local, ce sont ce 16/11/22, 48 hommes pédocriminels qui ont été pris dans les filets de la police pour avoir consulté et téléchargé en masse des fichiers à caractère pédopornographique.

Seulement 7 d'entre eux étaient déjà fichés au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

Ces hommes, âgés de 26 à 79 ans et provenant de tous les milieux sociaux, agissaient donc impunément jusqu'à présent. Certains ont des professions très exposées, travaillant directement en lien avec des enfants, notamment dans l'éducation nationale. Il y a aussi des élus locaux.

Ils se croyaient à l'abri des écrans radars, intouchables, mais ils sont désormais mis à nu par un outil informatique novateur en provenance des États-Unis (le Child Protection System) et grâce à la formidable coordination de 40 parquets et de l'OCRVP (l'Office Central de répression des Violences aux Personnes).

On ne peut que saluer cet effort coordonné de la police et de la justice dans notre pays, mais beaucoup reste encore à faire comme l'explique le fondateur de l'association Be Brave France Arnaud Gallais car :

- la France est le deuxième pays hébergeur de contenu cyber-pédocriminel en Europe ;

- les fournisseurs Internet en France n'ont pas l'obligation de fournir les adresses IP des pédocriminels à Interpol ;

- en France il n'y a que 30 agents qui sont dédiés à cette question là où il y a plus de 300 agents au Royaume-Uni ;

- les victimes sont de plus en plus jeunes. On parle parfois de bébés ;

- 80 % des crimes pédosexuels sont liés à l'inceste, et sont donc commis au sein même de la famille...

Quant à Emmanuel Macron, qui avait proclamé qu'il allait ériger les violences sexuelles et la protection de l'enfance au rang des priorités absolues de son quinquennat, peut-on lui poser cette question sans paraître outrancier ?

Monsieur le Président, qu'est-il advenu de cette grande cause nationale qui concernait la protection des enfants, mais aussi les femmes battues (féminicides)... ?

N'était-ce là que des promesses de campagne x2 ?

