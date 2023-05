Pékin a réussi à diviser l’Union européenne

La vieille Europe ne veut pas s'impliquer dans un conflit sur Taïwan. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE a eu lieu au Luxembourg le 24 avril. Les ministres ont confirmé que l'UE apportera un soutien politique et militaire à l'Ukraine. Mais, un accord sur de nouvelles sanctions anti-russes n'a pas été trouvé. Il s'est avéré encore plus difficile de développer une directive commune pour la Chine. Si le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a proposé d'envoyer des navires des membres du bloc dans le détroit de Taïwan, la France, l'Allemagne et l'Italie ne veulent pas aggraver les relations avec la Chine.



La Chine est la deuxième superpuissance économique. Alors que Josep Borrell martèle que le sort de Taïwan est d'une importance capitale pour l'Europe, les ambassadeurs chinois en Europe, ces derniers jours, ont fait des déclarations si franches que cela a ébranlé les leaders de l’UE. « Propos inacceptables de l'ambassadeur de Chine en France mettant en cause la souveraineté des pays devenus indépendants avec la fin de l'Union soviétique en 1991.

L'UE ne peut que supposer que ces déclarations ne représentent pas la politique officielle de la Chine », a tweeté Josep Borrell. C’est que les propos de l’ambassadeur chinois en France, Lu Shaye, tenus dans l'émission de Darius Rochebin, où le journaliste optait, en outre, pour un ton de procureur, ont fait bondir Kiev, Bruxelles, Paris et d’autres capitales de l’UE. Lu Shaye a brisé le discours officiel de la communication de l’UE et a remis en question l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine ce vendredi dernier. TF1 faisait savoir que « les ambassadeurs chinois des États baltes ont été convoqués ce lundi et Lu Shaye va devoir s'expliquer au Quai d'Orsay ».

Dans la foulée, la Chine a aussi par diplomatie, pris ses distances avec son ambassadeur en France convoqué au Quai d'Orsay. Mais, seulement, 80 parlementaires européens ont appelé, dans une tribune parue dimanche dans Le Monde, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, à déclarer l’ambassadeur de Chine « persona non grata ».



Les anciennes républiques soviétiques n'ont pas de statut souverain en droit international. Lu Shaye est allé très loin dans ses déclarations avertissant que Taïwan est un pays qui, selon lui, « fait partie intégrante du territoire chinois depuis l'Antiquité » que « c'est le peuple chinois qui décide du destin de Taïwan » ; « Pousser Taïwan vers l'indépendance, c'est saboter l'ordre d'après-guerre » et que « les pays de l'ex-Union soviétique n'ont pas de statut effectif en droit international car il n'existe pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'État souverain ».



Ce commentaire a provoqué l'indignation en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, en Ukraine. Kiev est également en colère. L’ambassadeur de Chine en France a révélé un terrible secret en affirmant, donc, que la Crimée appartenait, à l'origine, à la Russie. La tâche de rassurer l'Ukraine incombait à l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union européenne, Fu Cong. Il a signalé dans une publication peu connue en dehors de la Chine que les relations de son pays avec l'Union européenne avaient de nombreuses dimensions et qu’ elles ne peuvent être réduites à la seule question ukrainienne. En outre, faisant une allusion subtile à Washington, l'ambassadeur a souligné que les relations entre la RPC et l'UE ne devaient pas être subordonnées à des pays tiers. Fu Cong a, également, rappelé le plan de paix en Ukraine présenté par Pékin et a confirmé la position bien connue de la RPC selon laquelle les participants au conflit ukrainien doivent s'asseoir à la table des négociations.

Selon des observateurs, l’entretien de Fu Cong était probablement destiné aux politiciens européens qui ne cessent d'accuser Pékin de fournir des armes à la Russie. Évidemment, ayant à l'esprit ces critiques du parcours de Pékin, l'ambassadeur a rappelé la phrase du président chinois Xi Jinping selon laquelle l'amitié entre la Chine et la Russie n'a pas de frontières. Ne vous inquiétez pas, a assuré l'ambassadeur, la coopération de la Chine avec l'Europe et d'autres pays « est également sans fin ».



Par ailleurs, la polémique, initiée par le diplomate chinois de haut rang, se déroule sur fond de mécontentement non dissimulé de la Maison Blanche face au comportement du président français, Emmanuel Macron. Comme le rapporte Observateur Continental, l'administration du président américain Joseph Biden est agacée par les déclarations du président français à propos de Taïwan.

Des observateurs ont noté qu’ il y a des erreurs dans la diplomatie ou, au contraire, que des mesures rusées sont prises. Il y a des tentatives d'exprimer une pensée inhabituelle afin de sonder une réaction. Ceci est utilisé par les dirigeants du pays et les diplomates de haut niveau. Mais, il n'est pas exclu que l'ambassadeur de Chine en France ait simplement laissé passer, trahissant sans le vouloir, le contenu de la discussion au sein de la direction de Pékin. Peut-être se demandent-ils en Chine, lors de l'examen des positions pour les négociations futures, si les pays post-soviétiques ont une souveraineté ? Ou alors les dirigeants chinois ont donné l’ instruction à l'ambassadeur de Chine de parler ainsi afin de voir comment l'Occident réagirait ? Le mystère sera résolu si Lu Shaye est retiré. Et, s'il reste en poste, cela signifie que ce n'était pas du tout une action venant d’un amateur.

Pour le moment, la Chine assure respecter la souveraineté de l’Ukraine et des pays de l’ex-URSS après les propos de son ambassadeur en France, selon Le Monde.

Quant à Fu Cong, ambassadeur auprès de l'UE, il aurait été chargé à la veille de la visite d’Emmanuel Macron en Chine de montrer que Pékin ne soutient aucune des parties dans le conflit ukrainien. L’approche traditionnelle chinoise est de dire que les relations de la Chine avec l'Europe et d'autres pays sont sans fin. C‘est la la même rhétorique employée envers la Russie. Il dit constamment qu'il veut de bonnes relations avec tous les pays, y compris l'Ukraine. Ce ne sont pas que des mots, mais un comportement. La Chine a vraiment besoin de partenaires dans différentes parties du monde car ce n'est qu'alors que les marchés seront ouverts aux exportations chinoises.



Jusqu’à aujourd’hui, Lu Shaye est toujours en poste à Paris et le site de l’ambassade chinoise a publié : « Les remarques de l’Ambassadeur Lu Shaye sur la question de l’Ukraine n’étaient pas une déclaration de la politique, mais une expression de points de vue personnels au cours d’un débat télévisé. Elles ne devraient pas faire l’objet de sur-interprétation. La position de la Chine sur les questions concernées n’a pas changé ».



D'un autre côté, il est clair pour tout le monde que la déclaration sur l'amitié russo-chinoise sans frontières est de la rhétorique. Il y a des limites car du matériel militaire chinois serait utilisé en Ukraine, concluent des observateurs. Quoi qu’il en soit Pékin a réussi à diviser l'Union européenne et elle teste les nerfs de la diplomatie européenne.



Olivier Renault

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4854