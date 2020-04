Pénurie de masques : Macron et son équipe nous ont ignominieusement menti. Conséquence, par leurs fautes plus de 16.000 français sont morts !

Je vous place cet article, je pense qu'il est assez explicite. Vous allez hélas constater dans quelles dramatiques et émouvantes situations nous ont mené les mensonges, les dissimulations successifs de Macron et de son équipe !

Pour commencer le ratio des morts du Covid-19 entre Allemagne et la France.

Covid-19 bilan en France : ( au 25/04/20 : 22.614 ) Ici

Covid-19 bilan en Allemagne : ( au 25/04/20 : 5.880 ) Ici

Résultat effarant, nous avons à la date du 25/04, plus de 16.700 morts de plus que nos voisin Allemands !

Sur la pénurie de masques, Edwy Plenel lance une véritable bombe médiatique !

Néanmoins je reconnais concernant ce gigantesque scandale du manque de masques, que grâce à une vidéo, ce dernier jette un immense pavé, que dis-je une bombe dans la mare.

Néanmoins je reconnais concernant ce gigantesque scandale du manque de masques, que grâce à une vidéo, ce dernier jette un immense pavé, que dis-je une bombe dans la mare.

Vous allez découvrir la gestion calamiteuse du stock de masques qui a commencé sous l’ère du « nocturne scootériste » et qui a continué sous Jupiter avec d'imaginables mensonges à répétition !

L'effarante et imaginable vidéo du média en ligne « Brut » ( qui dure 1 h 20 ) où Edwy Plenel évoque ce gigantesque scandale d’État

...mais ne comptez pas sur les téloches aux ordres pour diffuser largement cette vidéo, car ces dernières ont toutes des boss qui sont des amis de Jupiter : Ici,

Quand tout sera calmé ,.. il faudra bien qu'il y ait enfin « explications des gravures » car les charges sont lourdes : mensonges et actions délibérés ayant entraîné la mort. Homicides par négligences, mise en danger délibéré de la vie d’autrui, non-assistance à personnes en danger, détournement de biens (disparition des stocks de masques et de chloroquine) etc etc !

… et comme l'indique Marianne dans une de ses pages web : Crise : le passage des responsables devant le juge pénal est inéluctable.

Comme dit l'autre attendons sereinement ( si possible avec une grande impatience ) la suite des événements. Donc qui vivra verra !

Conclusion !

Par rapport à nos voisins Allemands, plus de 16.700 personnes sont mortes à cause de ces incapables et dangereux politicards ,... et vous voulez continuer à les conserver pour diriger notre pays ?

J'ai une pensée émue pour toutes les familles qui ont perdu un être cher, et ceci par la faute de ces abjects et répugnants personnages !

P.S.

J'ai toujours un avis négatif sur le sieur Macron, déjà avant son élection j'avais une très mauvaise opinion ( qui s'est hélas confirmée par la suite ) à savoir qu'il était un : arriviste, un : manipulateur, un : menteur , et enfin un : mégalomane et narcissique , méprisant et plein de morgue, comme avec sa célèbre sortie : « Qu'ils viennent me chercher » !

Patience Jupiter, car quand sera terminée cette tragédie, ton cas ainsi que ceux de tes amis seront examinés sérieusement et avec une très très grande attention, car les Français savent maintenant que vos vilenies répétées ont hélas entraîné la mort de plusieurs milliers de personnes ! ( plus de 16.000 au 25/04/20 )

D'ailleurs pour ceux qui me connaissent, savent très bien qu'envers ce triste sire, généralement je suis assez caustique, ainsi sur ce site, j'ai plusieurs fois évoqué ses nombreuses turpitudes, et également celles de toute son équipe de « branguignols » dont en tête son « sherpa » ( alias « gros n'avion »)

Coronavirus : tristes records français

On retiendra seulement que la France, sixième ou septième puissance mondiale, se classe dans les quatre premiers du peloton funèbre en Europe pour le nombre de morts par million d’habitants. Source.

.. et mon mot de fin : Gros remerciements à Edwy Plenel et au média en ligne Brut pour cette très intéressante et instructive vidéo.