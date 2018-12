Péril imminent à Coulommiers (77) Les locataires d’un immeuble vivent dans l’angoisse d’un effondrement

" Les 5 locataires du 10 impasse de l’Aître, à Coulommiers, dont une famille avec enfants, vivent depuis plusieurs années dans un immeuble qui menace de s’effondrer (voir photos). L’instabilité du terrain serait la cause de la dégradation rapide de cet immeuble récent. Des failles où l’on passe la main continuent de s’élargir. De nouvelles fissures apparaissent, au sous-sol, sur les murs porteurs, sur les sols carrelés, aux plafonds, aussi bien dans les logements que dans les parties communes ou sur la façade. Les locataires entendent des craquements la nuit à différents endroits. Certaines portes ne ferment plus, comme la porte d’entrée de l’immeuble, les encadrements ayant bougé. Ce sont les mêmes signes précurseurs que ceux décrits avant que les immeubles de la rue d’Aubagne à Marseille ne s’effondrent ! Même si, à la différence, il ne s’agit pas d’un immeuble ancien. Les locataires ont commencé à préparer leurs cartons et sont hantés par le risque de se retrouver sous les décombres. La mairie, qui pourtant met en place le permis de louer n’a pas jugé nécessaire de prendre un arrêté de péril, alors que la situation est connue. La police a refusé de prendre la plainte des locataires qui sont en danger et vivent dans la peur. Pourtant un péril permet de protéger les locataires, un loyer à zéro euro et le relogement aux frais du bailleur en cas d’évacuation. Les locataires ont déposé des demandes de HLM, et continuent à payer scrupuleusement leur loyer »

Avec DAL 77 (Droit Au Logement) les locataires organisent :

Une visite guidée de l’immeuble menaçant ruine

Mercredi 19/12 à 11h, 10 impasse de l’Aître

Avant de partir en délégation à la Mairie

Pour exiger : un arrêté de péril imminent et leur relogement immédiat !

Un toit c’est un droit !