Permis de tuer au nom de l’Occident, dormez tranquille

Et là, qu’avons-nous ? Une image valant mille mots, je vous laisse face aux faits :

Rien, zéro pointé, Robert Fico est dans un encart encore plus bas et je vous invite à juger de la modération, voir l’extraordinaire pondération du texte :

Vous noterez que le pays est invité à sortir du cercle vicieux de la haine, mais fort heureusement, nous n’avons pas cela en France même si certains se sentent en droit de traiter de collaborateurs[1] et de traîtres les partisans d’un refus de la guerre en Ukraine. Sûrement une manière de montrer de la bienveillance et non de préparer le terrain pour des actes comme de tirer sur un premier ministre !

Constatez aussi que la slovaquie est déchiré par l’agenda de Robert Fico, pourtant élu par la majorité de la population. Mais alors, le fait qu’en France les opposants à l’agenda de guerre en Ukraine ne soient pas entendus ne déchire pas le pays ? Nous y reviendrons !

Sur LCI, même pudeur :

J’espère que la répétition des articles sur l’assassinat d’un Premier ministre ne vous dérange pas trop, comme vous le voyez, LCI ménage votre susceptibilité et l’Arcom ne saurait lui reprocher de vous montrer des actes violents...

On rappelle que l’assassin[1] de Robert Fico prétend avoir agi pour des raisons politiques et vu les déclarations des derniers jours du Premier ministre ne laissent aucun doute sur l’orientation d’un opposant[2]. L’homme est d’ailleurs présenté comme un activiste du parti progressiste[3] qui soutient notamment le droit à l'avortement, la reconnaissance des droits civiques pour les LGBT et le respect des droits des Tziganes et se montre pro-européen et la soi-disant écologie.

Fico était lui pour la paix en Ukraine, il reconnaissait l’analyse russe des origines du conflit et dénoncait la soumission de l’Europe à Washington.

Rappelez-vous le cirque à la mort de Navalny, car V. Poutine l’aurait assassiné, nous avons eu une semaine et demi avec plusieurs articles par jour pour un individu condamné deux fois pour escroquerie. Au final on finira par avoir tant le renseignement Ukrainien que les services secrets US qui reconnaîtront que la mort ne fut probablement pas ordonnée par le président russe[4] même si ce dernier en aurait eu moralement le droit[5], car l’individu était un proxy au service d’intérêts non russes !

Certaines morts semblent donc beaucoup plus importantes que d’autres. Ainsi, nous a-t-on dérangés avec cette nouvelle sans importances au sujet des deux lanceurs d’alertes sur les avions Boeing trouvé décédés ? Sûrement une coïncidence, mais la sécurité des avions est celle de chacun d’entre nous non ? N’est-elle pas plus importante pour notre vie quotidienne que le sort d’un opposant à Poutine ?

Même traitement sur l’affaire des SMS d’Ursula Van der Leyen, là où les médias relaient avec complaisance la moindre enquête en cours contre un Thierry Mariani ou un un député AFD, la responsable de la Commission européenne semble ne pas avoir d’affaire judiciaire lancée contre elle[6].

Aujourd’hui, c’est un Premier ministre dont le parti a gagné les élections législatives et là aussi un traitement par le silence ; cette pudeur de violette laisse pantois !

Alors, vous pouvez estimer ce que vous voulez, mais la question à se poser est celle de l’information juste et loyale. Le travail du journaliste est-il de nous informer ou de formater nos opinions ?

Si vous valorisez la seconde option, parfait, vous vivez dans le bon monde, mais demandez-vous au nom de quelle exceptionnalité certains ont le droit de décider ce que nous devons penser ?

Ont-ils une supériorité intellectuelle ? Un avantage biologique intrinsèque ? Non, car dans ce cas-là, cessons de gaspiller de l’argent à organiser les élections, organisons un examen et décidons ceux autorisés à décider des grandes orientations politiques du pays. Mais ce régime, permettez-moi de vous le rappeler ne se nomme pas une démocratie.

S’il s’agit juste de sauver les apparences pour permettre aux gens de s’imaginer en démocratie pour en réalité laisser le peuple se croire libre. Permettez-moi alors de constater que cela porte un nom : Une escroquerie !

En réalité, le pouvoir médiatique est hors de contrôle et les chaînes de télévision ou de radio qui utilisent un bien public rare pratiquent une propagande dont l’insolence n’a d’égale que celle du docteur Goebbels ou de la Pravda.

Ce faisant, cette France de Robespierre dont nos médias usurpent le prestige[7] pour servir leurs maîtres est appelée à se ranger sans un mot derrière le mot d’ordre décidé par une élite concentrée en large partie au cœur de paris pour approuver à longueur de journal la politique des états Unis et les baisses d’impôts au profit de nos milliardaires.

Nos maîtres certes, mais ils ont toujours une âme de valet[8] et permettez-moi de demander : Qui paiera leurs crimes et leurs erreurs ? Qui lutte obstinément pour chaque jour remplir les frigos et paie en impôts, en inflation ? Cet "air de liberté[9]" qui flotte sur Bratislava, car le vilain pro russe a mangé trois balles nous sera d’une aide morale précieuse au moment de purger les trente années de malheurs qui nous attendent !

La démocratie est, je vous le rappelle le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si nous entendons nous en prévaloir et faire la leçon au monde entier, alors nous devrions être en accord avec la haute exigence de cette définition.

Mais là encore, les mots sont faussés, les peuples sont seulement appelés à désigner leur maître dans un concours canin dont les candidats sont soigneusement sélectionnés. Observez les dernières européennes. Malgré un débat avec nombre d’intervenants, tous les candidats invités étaient pour la poursuite de l’intégration européenne et le soutient matériel à l’effort de guerre du gouvernement de Kiev.

Les deux listes opposées sur ces options, n’étaient pas invités[10] !

Magnifique démocratie non ? Huit candidats, mais pas de débats sur les sujets principaux. Permettez-moi de le rappeler, mais par le peuple suppose aussi de laisser le dit peuple décider et parfois se brûler les ailes. Ou bien certains craindraient-ils que le peuple ne prenne les mauvaises décisions ? Celle-ci pourraient même se révéler correctes au final[11]. Ou bien, par exemple cesser de monter dans des avions Boeing[12] ? Ou se renseigner sur Wikipédia ? Peut-être même pourraient-ils préférer l’arrêt des guerres impériales et consacrer l’argent de leur gouvernement à leurs besoins internes ?

Après tout, qu’ont-ils à gagner aux guerres du mensonge qui ont tant enrichit les marchands de canon[13] ?

Alors bien sûr, il existe des espaces de liberté, des médias à rayonnement limité qui profitent du besoin de contenu des réseaux sociaux pour faire, à grand peine passer un message alternatif. Mais touchent-ils le peuple ? La radio, la télévision disposent du privilège d’utiliser des fréquences pour diffuser leurs produits. En contrepartie, ils s’engagent par de merveilleuses chartes à fournir une information pluraliste.

L’est-elle ? Permettez-moi de vous rappeler ce délicieux vers de Jean Ferrat :

"Nous disions que la guerre était perdue d'avance."

Combien l’ont dit sur l’Ukraine ? Ont-ils accédé aux médias ? Bien sûr que non. Si Alla Poedie ou Yakovlef qui se sont toujours trompés sont toujours invités. Le colonel Caresse, coupable d’hérésie envers le dogme est depuis, comme tant d’autres persona non grata. Beau pluralisme !

Au jour de la défaite de l’Ukraine dont les difficultés militaires deviennent chaque jour plus patente, qui aura ce sang sur les mains ? Je vous aide, la victoire a cent pères et la défaite est orpheline.

NOUS, peuple méprisé paierons ces crimes ! L’aurions-nous fait dans une démocratie où le corps électoral avec une information loyale aurait décidé en conscience ? Non, probablement pas, les populations n’auraient jamais cautionné des aventures aussi couteuses. Les ménagères chez lesquelles la télévision tourne en arrière-plan, les gens fragilisés dans les hôpitaux qui subissent ce bruit à longueur de journée se répartiraient entre les options au lieu de constituer un public captif de la propagande qui rend toute constitution d’une majorité d’opposition illusoire.

Alors, en attendant, on assassine dans le presque silence les Premiers ministres en désaccord avec cette course folle dans la guerre[14], des officiels allemands se rendent en Géorgie pour encourager les protestataires qui tentent d’imposer leurs options[15], mais comme il s’agit de la cause choisie par nos dirigeants tout va bien, dormez en paix les esclaves !