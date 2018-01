PÉROU, un pays saccagé par les corsaires modernes

Alberto Fujimori gracié !!! oups ! libérer un criminel, quel scandale ...

sous sa présidence plus de 300.000 personnes, à plus de 90% des femmes, ont été ainsi stérilisées de manière violente ou à leur insu entre 1995 et 1998 (il y a un peu plus de 12 millions de femmes au Pérou).

Les stérilisations forcées : une campagne systématique

Il va de soi que ces campagnes se déroulent quel que soit l’âge des femmes, leur situation sociale ou leur état physique. Les stérilisations se déroulent en 10 minutes (il faut normalement au moins une demi-heure) dans des conditions hygiéniques désastreuses, et sans aucun accompagnement psychologique (des troubles psychosomatiques s’ensuivant).

Le ministre péruvien de la Santé Motta devait même dire au micro de « Radio Programa del Peru » : 1.000 cas de décès sur 100.000 personnes, la campagne est un succès « .

L’Etat péruvien a déjà mené quelques campagnes avant 1995. Un premier » programme de planification familiale « se développe sous le Président Alan Garcia (1985-1990), en réponse à l’initiation de la guerre populaire en 1980.

L’année 1991 est » celle de la planification familiale « selon le nouveau président Fujimori, et la continuation des campagnes précédentes.

A partir de 1996, la politique de stérilisation est devenue systématique. Avant 1996, le personnel hospitalier était payé entre 3 et 10 dollars par stérilisation ; à partir de 1996 un quota officiel fixe le nombre de stérilisations à effectuer sous peine de licenciement.

Les campagnes de stérilisation ne sont pas menées par hasard ; elles sont longuement planifiées, initialement par des » organisations non gouvernementales « .

Ainsi, depuis 1988, Stephan Mumford et Elton Kessel, deux chercheurs des USA, financés par des groupes réactionnaires, exportent des pilules stérilisantes dans le 1/3 monde : en 10 ans plus de 100.000 femmes ont ainsi été stérilisées (50.000 au Vietnam, 26.000 en Inde, 15.000 au Pakistan, 5.000 au Chili, 4.700 au Bangladesh, 900 en Indonésie, 700 au Costa Rica).

L’objectif est justifié par Mumford * de cette manière : » cette explosion [démographique] de la population qui, après l’année 2050, viendra entièrement des immigrés et de leurs enfants, va dominer nos vies, ce sera le chaos et l’anarchie « .

Au Pérou, les campagnes de stérilisation sont permises par un organisme nord-américain : l’US-AID (Agence Internationale de Développement).

L’US-AID a aidé le gouvernement à planifier les campagnes, et a fourni une aide technique, avec le gouvernement anglais et l’UNFPA (organisme de l’ONU consacré à la population mondiale).

» La méthode de stérilisation non chirurgicale à base de quinacrine employée par la Fondation Mumford fut créée au Chili par Jaime Zipper, dans les années 1970.

Les pilules sont insérées dans l’utérus des femmes, avec un effet très douloureux pour elles : évanouissement, hémorragie menstruelle, fièvre, douleur dorsale et abdominale, mal de tête.

L’entreprise pharmaceutique fabriquant la quinacrine apparaît dans un article publié dans la Tribune de Genève (20 juin 1998). «

Les 300.000 pilules auraient été produites à Sisseln (Suisse), une localité argovienne située sur les bords du Rhin, par Sipharm AG.

Le rôle de Pathfinder International

Pathfinder International * est une ONG financé par le gouvernement yankee et travaillant dans le domaine de la »planification familiale « .

Pathfinder International se présente comme »A global leader in sexual and reproductive health"

Pathfinder est implanté au Pérou

* Mumford has been an aggressive promoter of QS (quinacrine sterilization) for years. Under his sponsorship, more than 100,000 Third World women have been irreversibly sterilized with quinacrine.



